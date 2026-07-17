A hódmezővásárhelyi Téglagyári tavakról készült friss videón jól látszik, hogy a három tómederből az egyik teljesen kiszáradt.
Ezek a balatoni strandok még ingyenesek 2026-ban: itt a lista, egy fillér belépőt sem kell fizetni
A balatoni nyaralás egyik legnagyobb költsége sok családnak már nem is a szállás, hanem a strandbelépő. Két felnőtt és két gyerek esetében egy egész napos fürdőzés akár 10-15 ezer forintba is kerülhet, így nem csoda, hogy sokan inkább a szabadstrandokat keresik. Jó hír, hogy 2026-ban is több tucat olyan balatoni fürdőhely várja a nyaralókat, ahol a csobbanásért egyetlen forintot sem kell fizetni.
Persze az „ingyenes” nem mindig jelenti azt, hogy a nap végén tényleg nulla forintot költünk. Sok balatoni szabadstrand környékén fizetős a parkolás, így aki autóval érkezik, annak ezzel is számolnia kell. Ettől függetlenül egy családnak még így is jóval olcsóbb lehet egy ilyen strand, mint a belépődíjas fürdőhelyek. A jó hír viszont az, hogy 2026-ban is több mint 40 balatoni szabadstrandon lehet ingyen fürdőzni. A Hóvége most a Csodalatosbalaton.hu alapján összegyűjtötte, mely partszakaszokon nem kell belépőt fizetni - ezt szemlézzük majd mi is.
Az idei szezon egyik legnagyobb újdonsága például Keszthelyen történt: a Helikon strand 2026-tól mindenki számára ingyenesen használható. A város májusban megszüntette a beléptetést, így bárki szabadon lesétálhat a partra. A közel két hektáros strandon a füves napozóterületek mellett játszóterek, büfék, röplabdapálya, pingpongasztalok, minifocipálya, zuhanyzók, valamint baba-mama szoba és gyerekmosdó is várja a látogatókat.
A legtöbb szabadstrand továbbra is a déli parton van
Ha valaki kifejezetten ingyenes strandot keres, továbbra is a déli parton találja a legtöbb lehetőséget. Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Balatonberényben, Zamárdiban vagy Siófokon is több olyan partszakasz működik, ahol nem kell belépőt váltani.
Az északi parton jóval kevesebb a szabadstrand, de itt sem lehetetlen ingyen fürdeni: Balatonakarattyán, Balatonkenesén, Keszthelyen és néhány kisebb településen is találni díjmentesen használható fürdőhelyeket.
Az alábbiakban mi is összeszedtük, hogy melyik településen, mennyi ingyenesen használható strand van az északi parton. Íme 2026-ban ezeken a balatoni strandokon nem kell belépőt fizetni:
A Balaton északi partjának ingyenes strandjai:
Balatonakarattya:
- Gumirádli szabadstrand
Balatonkenese
- Alsóréti szabadstrand
Keszthely
- Helikon strand
Örvényes
- Platán szabadstrand
Tihany
- Gödrösi szabadstrand
- Somosi szabadstrand
A déli part ingyenes balatoni strandjai:
Balatonberény
- Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)
Balatonboglár
- Bólya közi strand
- Fiumei strand
- Jankovich-telepi strand
- Kodály Zoltán strand
- Platán strand
- Sziget strand
Balatonfenyves
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- Balatonfenyves-alsói szabadstrand
- Csalogány-közi szabadstrand
- Fenyőstrand
- Központi szabadstrand
- Pozsony utcai szabadstrand
- Balatonföldvár
- Kutyabarát fürdőhely
- Nyugati strand
Balatonkeresztúr
Vitorlás utcai szabadstrand
Balatonlelle
- Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)
Balatonmáriafürdő
- Alsó, Faluház utcai szabadstrand
- Bárdos Lajos sétány (Zagytéri) szabadstrand
- Hajóállomási szabadstrand
- Őrház utcai szabadstrand
- Őz utcai szabadstrand
- Polgár utcai szabadstrand
- Szabadság utcai szabadstrand
Balatonőszöd
- Ligetes strand
- Balatonszárszó
- Bendegúz téri szabadstrand
- Móricz utcai szabadstrand
Balatonszemes
- Hullám úti szabadstrand
- Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)
- Vigadó szabadstrand
Balatonvilágos
- Alsóréti szabadstrand
Fonyód
- Árpád parti szabadstrand
- Báthori utcai szabadstrand
- Bélatelepi szabadstrand
- Fürdő utcai szabadstrand
- Huszka utcai szabadstrand
- Városi szabadstrand
Siófok
- Aranyparti szabadstrand
- Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand
- Ezüstpart szabadstrand
- Szabadstrand a pesti vonathoz
- Újhelyi strand
Szántód
- Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)
- Rigó utcai szabadstrand
Zamárdi
- Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand
- Jegenye téri szabadstrand
- Keszeg utcai szabadstrand
- Kiss Ernő utcai szabadstrand
- Klapka utcai szabadstrand
- Nagystrand (Bácskai utcai)
- Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)
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