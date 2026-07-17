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Zsúfolt nyári nap a balatonlellei strandon, Magyarország – családok és turisták pihennek a Balaton partján
HelloVidék

Ezek a balatoni strandok még ingyenesek 2026-ban: itt a lista, egy fillér belépőt sem kell fizetni

HelloVidék
2026. július 17. 11:01

A balatoni nyaralás egyik legnagyobb költsége sok családnak már nem is a szállás, hanem a strandbelépő. Két felnőtt és két gyerek esetében egy egész napos fürdőzés akár 10-15 ezer forintba is kerülhet, így nem csoda, hogy sokan inkább a szabadstrandokat keresik. Jó hír, hogy 2026-ban is több tucat olyan balatoni fürdőhely várja a nyaralókat, ahol a csobbanásért egyetlen forintot sem kell fizetni.

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Persze az „ingyenes” nem mindig jelenti azt, hogy a nap végén tényleg nulla forintot költünk. Sok balatoni szabadstrand környékén fizetős a parkolás, így aki autóval érkezik, annak ezzel is számolnia kell. Ettől függetlenül egy családnak még így is jóval olcsóbb lehet egy ilyen strand, mint a belépődíjas fürdőhelyek. A jó hír viszont az, hogy 2026-ban is több mint 40 balatoni szabadstrandon lehet ingyen fürdőzni. A Hóvége most a Csodalatosbalaton.hu alapján összegyűjtötte, mely partszakaszokon nem kell belépőt fizetni - ezt szemlézzük majd mi is.

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Az idei szezon egyik legnagyobb újdonsága például Keszthelyen történt: a Helikon strand 2026-tól mindenki számára ingyenesen használható. A város májusban megszüntette a beléptetést, így bárki szabadon lesétálhat a partra. A közel két hektáros strandon a füves napozóterületek mellett játszóterek, büfék, röplabdapálya, pingpongasztalok, minifocipálya, zuhanyzók, valamint baba-mama szoba és gyerekmosdó is várja a látogatókat.

A legtöbb szabadstrand továbbra is a déli parton van

Ha valaki kifejezetten ingyenes strandot keres, továbbra is a déli parton találja a legtöbb lehetőséget. Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Balatonberényben, Zamárdiban vagy Siófokon is több olyan partszakasz működik, ahol nem kell belépőt váltani.

Az északi parton jóval kevesebb a szabadstrand, de itt sem lehetetlen ingyen fürdeni: Balatonakarattyán, Balatonkenesén, Keszthelyen és néhány kisebb településen is találni díjmentesen használható fürdőhelyeket.

Az alábbiakban mi is összeszedtük, hogy melyik településen, mennyi ingyenesen használható strand van az északi parton. Íme 2026-ban ezeken a balatoni strandokon nem kell belépőt fizetni:

A Balaton északi partjának ingyenes strandjai:

Balatonakarattya:

  • Gumirádli szabadstrand

Balatonkenese

  • Alsóréti szabadstrand

Keszthely

  • Helikon strand

Örvényes

  • Platán szabadstrand

Tihany

  • Gödrösi szabadstrand
  • Somosi szabadstrand

A déli part ingyenes balatoni strandjai:

Balatonberény

  • Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)

Balatonboglár

  • Bólya közi strand
  • Fiumei strand
  • Jankovich-telepi strand
  • Kodály Zoltán strand
  • Platán strand
  • Sziget strand

Balatonfenyves

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  • Balatonfenyves-alsói szabadstrand
  • Csalogány-közi szabadstrand
  • Fenyőstrand
  • Központi szabadstrand
  • Pozsony utcai szabadstrand
  • Balatonföldvár
  • Kutyabarát fürdőhely
  • Nyugati strand

Balatonkeresztúr

Vitorlás utcai szabadstrand

Balatonlelle

  • Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)

Balatonmáriafürdő

  • Alsó, Faluház utcai szabadstrand
  • Bárdos Lajos sétány (Zagytéri) szabadstrand
  • Hajóállomási szabadstrand
  • Őrház utcai szabadstrand
  • Őz utcai szabadstrand
  • Polgár utcai szabadstrand
  • Szabadság utcai szabadstrand

Balatonőszöd

  • Ligetes strand
  • Balatonszárszó
  • Bendegúz téri szabadstrand
  • Móricz utcai szabadstrand

Balatonszemes

  • Hullám úti szabadstrand
  • Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)
  • Vigadó szabadstrand

Balatonvilágos

  • Alsóréti szabadstrand

Fonyód

  • Árpád parti szabadstrand
  • Báthori utcai szabadstrand
  • Bélatelepi szabadstrand
  • Fürdő utcai szabadstrand
  • Huszka utcai szabadstrand
  • Városi szabadstrand

Siófok

  • Aranyparti szabadstrand
  • Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand
  • Ezüstpart szabadstrand
  • Szabadstrand a pesti vonathoz
  • Újhelyi strand

Szántód

  • Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)
  • Rigó utcai szabadstrand

Zamárdi

  • Gyöngyvirág és Pipacs utcai szabadstrand
  • Jegenye téri szabadstrand
  • Keszeg utcai szabadstrand
  • Kiss Ernő utcai szabadstrand
  • Klapka utcai szabadstrand
  • Nagystrand (Bácskai utcai)
  • Táncsics utcai szabadstrand (T-Beach)
Címlapkép: Getty Images
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