Ezek a balatoni strandok még ingyenesek 2026-ban: itt a lista, egy fillér belépőt sem kell fizetni

A balatoni nyaralás egyik legnagyobb költsége sok családnak már nem is a szállás, hanem a strandbelépő. Két felnőtt és két gyerek esetében egy egész napos fürdőzés akár 10-15 ezer forintba is kerülhet, így nem csoda, hogy sokan inkább a szabadstrandokat keresik. Jó hír, hogy 2026-ban is több tucat olyan balatoni fürdőhely várja a nyaralókat, ahol a csobbanásért egyetlen forintot sem kell fizetni.

Persze az „ingyenes” nem mindig jelenti azt, hogy a nap végén tényleg nulla forintot költünk. Sok balatoni szabadstrand környékén fizetős a parkolás, így aki autóval érkezik, annak ezzel is számolnia kell. Ettől függetlenül egy családnak még így is jóval olcsóbb lehet egy ilyen strand, mint a belépődíjas fürdőhelyek. A jó hír viszont az, hogy 2026-ban is több mint 40 balatoni szabadstrandon lehet ingyen fürdőzni. A Hóvége most a Csodalatosbalaton.hu alapján összegyűjtötte, mely partszakaszokon nem kell belépőt fizetni - ezt szemlézzük majd mi is.

Az idei szezon egyik legnagyobb újdonsága például Keszthelyen történt: a Helikon strand 2026-tól mindenki számára ingyenesen használható. A város májusban megszüntette a beléptetést, így bárki szabadon lesétálhat a partra. A közel két hektáros strandon a füves napozóterületek mellett játszóterek, büfék, röplabdapálya, pingpongasztalok, minifocipálya, zuhanyzók, valamint baba-mama szoba és gyerekmosdó is várja a látogatókat.

A legtöbb szabadstrand továbbra is a déli parton van

Ha valaki kifejezetten ingyenes strandot keres, továbbra is a déli parton találja a legtöbb lehetőséget. Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Balatonberényben, Zamárdiban vagy Siófokon is több olyan partszakasz működik, ahol nem kell belépőt váltani.

Az északi parton jóval kevesebb a szabadstrand, de itt sem lehetetlen ingyen fürdeni: Balatonakarattyán, Balatonkenesén, Keszthelyen és néhány kisebb településen is találni díjmentesen használható fürdőhelyeket.

Az alábbiakban mi is összeszedtük, hogy melyik településen, mennyi ingyenesen használható strand van az északi parton. Íme 2026-ban ezeken a balatoni strandokon nem kell belépőt fizetni:

A Balaton északi partjának ingyenes strandjai:

Balatonakarattya:

Gumirádli szabadstrand

Balatonkenese

Alsóréti szabadstrand

Keszthely

Helikon strand

Örvényes

Platán szabadstrand

Tihany

Gödrösi szabadstrand

Somosi szabadstrand

A déli part ingyenes balatoni strandjai:

Balatonberény

Balatonberényi szabadstrand (Csicsergő sétányi szabadstrand)

Balatonboglár

Bólya közi strand

Fiumei strand

Jankovich-telepi strand

Kodály Zoltán strand

Platán strand

Sziget strand

Balatonfenyves

Balatonfenyves-alsói szabadstrand

Csalogány-közi szabadstrand

Fenyőstrand

Központi szabadstrand

Pozsony utcai szabadstrand

Balatonföldvár

Kutyabarát fürdőhely

Nyugati strand

Balatonkeresztúr

Vitorlás utcai szabadstrand

Balatonlelle

Szabadstrandok (Nyugati, Határ utcai, Szirom közi, Csöpi közi)

Balatonmáriafürdő

Alsó, Faluház utcai szabadstrand

Bárdos Lajos sétány (Zagytéri) szabadstrand

Hajóállomási szabadstrand

Őrház utcai szabadstrand

Őz utcai szabadstrand

Polgár utcai szabadstrand

Szabadság utcai szabadstrand

Balatonőszöd

Ligetes strand

Balatonszárszó

Bendegúz téri szabadstrand

Móricz utcai szabadstrand

Balatonszemes

Hullám úti szabadstrand

Központi strand (Berzsenyi úti szabadstrand)

Vigadó szabadstrand

Balatonvilágos

Alsóréti szabadstrand

Fonyód

Árpád parti szabadstrand

Báthori utcai szabadstrand

Bélatelepi szabadstrand

Fürdő utcai szabadstrand

Huszka utcai szabadstrand

Városi szabadstrand

Siófok

Aranyparti szabadstrand

Balatonszabadi – Sóstó szabadstrand

Ezüstpart szabadstrand

Szabadstrand a pesti vonathoz

Újhelyi strand

Szántód

Juhász Gyula utcai szabadstrand (Beach Party)

Rigó utcai szabadstrand

Zamárdi