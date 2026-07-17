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Szörnyű látvány fogadja a látogatókat a kedvelt hazai tórendszernél: szinte teljesen eltűnt a víz + Fotók
Újabb látványos jele van annak, milyen súlyosan érinti az aszály az országot. A hódmezővásárhelyi Téglagyári tavakról készült friss drónfelvételeken jól látszik, hogy a három tómederből az egyik teljesen kiszáradt, a másikban már csak foltokban maradt víz, a legmélyebb tóban pedig látványosan lecsökkent a vízszint.
Lehangoló felvételeket tett közzé a Dél-Alföld Meteorológia a hódmezővásárhelyi Téglagyári tavakról. A drónvideón jól látszik, hogy az elmúlt évek egyre melegebb és szárazabb időjárása alaposan átalakította a korábban népszerű kirándulóhelyet. A meteorológiai oldal szerint a tartós csapadékhiány és a forró nyarak miatt a tavak folyamatosan veszítenek a vízkészletükből.
A három fő tómeder közül a legkisebb mára teljesen kiszáradt. A középső, egykor legnagyobb vízfelületű tóban már csak elszórtan maradt víz, míg a legmélyebb mederben ugyan még összefüggő a vízfelület, de a beszámoló szerint onnan is legalább egy méternyi víz hiányzik. Emiatt a vízparti madarak is erre az egyetlen nagyobb vízfelületre szorultak vissza.
Jó tudjuk, nemcsak Hódmezővásárhelyen okoz gondot az aszály
A Téglagyári tavak állapota jól mutatja, milyen következményei vannak a hosszú ideje tartó csapadékhiánynak. Az elmúlt hetekben az ország megannyi pontjáról is hasonló hírek érkeztek: történelmi mélypontra süllyedt megannyi hazai folyó és tó vízszintje, számos kisebb vízfolyás pedig teljesen kiszáradt vagy csak alig csordogál.
A szakemberek szerint tartós javulást csak az átlagosnál jóval csapadékosabb időszak hozhatna. Addig azonban a sekélyebb tavak és holtágak továbbra is különösen kitettek a vízhiánynak.
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Címlapkép: Bodrogi Attila / Facebook
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