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Bodrogi Attila / Facebook
HelloVidék

Szörnyű látvány fogadja a látogatókat a kedvelt hazai tórendszernél: szinte teljesen eltűnt a víz + Fotók

HelloVidék
2026. július 17. 10:15

Újabb látványos jele van annak, milyen súlyosan érinti az aszály az országot. A hódmezővásárhelyi Téglagyári tavakról készült friss drónfelvételeken jól látszik, hogy a három tómederből az egyik teljesen kiszáradt, a másikban már csak foltokban maradt víz, a legmélyebb tóban pedig látványosan lecsökkent a vízszint.

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Lehangoló felvételeket tett közzé a Dél-Alföld Meteorológia a hódmezővásárhelyi Téglagyári tavakról. A drónvideón jól látszik, hogy az elmúlt évek egyre melegebb és szárazabb időjárása alaposan átalakította a korábban népszerű kirándulóhelyet. A meteorológiai oldal szerint a tartós csapadékhiány és a forró nyarak miatt a tavak folyamatosan veszítenek a vízkészletükből.

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A három fő tómeder közül a legkisebb mára teljesen kiszáradt. A középső, egykor legnagyobb vízfelületű tóban már csak elszórtan maradt víz, míg a legmélyebb mederben ugyan még összefüggő a vízfelület, de a beszámoló szerint onnan is legalább egy méternyi víz hiányzik. Emiatt a vízparti madarak is erre az egyetlen nagyobb vízfelületre szorultak vissza.

Jó tudjuk, nemcsak Hódmezővásárhelyen okoz gondot az aszály

A Téglagyári tavak állapota jól mutatja, milyen következményei vannak a hosszú ideje tartó csapadékhiánynak. Az elmúlt hetekben az ország megannyi pontjáról is hasonló hírek érkeztek: történelmi mélypontra süllyedt megannyi hazai folyó és tó vízszintje, számos kisebb vízfolyás pedig teljesen kiszáradt vagy csak alig csordogál.

A szakemberek szerint tartós javulást csak az átlagosnál jóval csapadékosabb időszak hozhatna. Addig azonban a sekélyebb tavak és holtágak továbbra is különösen kitettek a vízhiánynak.

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Címlapkép: Bodrogi Attila / Facebook
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