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Figyelem, kirándulók: veszélyes növény bukkant fel, már egy érintés is fájdalmas sérülést okozhat + Fotók
Újra figyelmeztetnek a veszélyes növény miatt: egy kedvelt túraútvonal mentén is megjelent a kaukázusi medvetalp. A hatalmasra növő invazív faj már egyetlen érintéssel is komoly sérülést okozhat, napfény hatására pedig hólyagos égési tünetek alakulhatnak ki a bőrön.
Friss képeket osztott meg a Zöld Ellenállás Facebook-oldal a kaukázusi medvetalp elleni védekezésről. A természetvédelmi szervezet bejegyzése szerint a Kis-Fátra Nemzeti Parkban idén is eltávolítottak példányokat az invazív növényből. A munka nem egyszeri beavatkozás: a szakemberek évről évre visszatérnek ugyanazokra a területekre, hogy megakadályozzák a faj további terjedését.
A természetvédelmi őrök ezúttal a Várna egyik kavicspadján találtak öt kaukázusi medvetalpat, amelyeket eltávolítottak. A beavatkozást a virágzási időszakra időzítik, mert ilyenkor a növények könnyebben felismerhetők, és még azelőtt kiirthatók, hogy magot érlelnének, ezzel újabb területeket meghódítva.
Nem csak az invázió miatt jelent problémát
A kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum) Európa több országában is komoly természetvédelmi problémát jelent. Eredetileg a Kaukázus térségéből származik, dísznövényként került Európába, majd több helyen kivadult és gyors terjedésnek indult. A növény akár 2–5 méter magasra is megnőhet, nagy levelei és jellegzetes, ernyős virágzata miatt könnyű felismerni. Terjedése azért jelent gondot, mert sűrű állományokat képes kialakítani, kiszorítva az őshonos növényfajokat.
A kaukázusi medvetalp azonban nemcsak a természetre jelent veszélyt: súlyos bőrsérülést is okozhat
A növény nedve olyan fényérzékenyítő anyagokat, úgynevezett furokumarinokat tartalmaz, amelyek a bőrre kerülve napfény hatására gyulladásos reakciót válthatnak ki. Az érintkezés után órákkal, akár napokkal később is jelentkezhetnek fájdalmas hólyagok, égési sérüléshez hasonló tünetek.
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Különösen veszélyes, ha valaki puszta kézzel ér a növényhez, vagy gyermekek játszanak a közelében. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy senki ne próbálja meg saját kezűleg eltávolítani a nagyobb példányokat.
Magyarországon is figyelnek rá
A kaukázusi medvetalp Magyarországon is jelen van, bár nem olyan tömegesen terjed, mint egyes nyugat- és észak-európai országokban. Hazánkban is több alkalommal jelezték már a megjelenését, ezért a természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelik az állományokat. Legutóbb egy zalai túraútvonalon tűnt fel - akkor így írt róla a HelloVidék. A faj elleni védekezés nehéz, mert egyetlen növény is több ezer magot képes termelni, amelyek hosszú ideig életképesek maradhatnak a talajban. Emiatt az irtás nem egyszeri feladat: a fertőzött területeket rendszeresen ellenőrizni kell.
A Zöld Ellenállás friss képei is azt mutatják, hogy a probléma továbbra sem oldódott meg: ahol egyszer megjelenik a kaukázusi medvetalp, ott hosszú távú védekezésre van szükség.
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