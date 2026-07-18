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Hihetetlen összegért kelt el Pelé történelmi meze: évtizedekig rejtegették, most rekordáron csaptak le rá
Közel 4,9 millió dollárért talált gazdára a brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros vb-győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze.
A Sotheby's aukciósház tájékoztatása szerint a 10-es számmal ellátott kék felső minden idők második legértékesebb futballmeze lett. Ennél többért csak az a mez kelt el - közel 8,1 millió euróért -, amelyet az argentin Diego Maradona viselt az 1986-os, angolok elleni vb-negyeddöntőben.
Pelé az 1958-as vb-n, még tinédzserként remekelt, sorsdöntő gólokat szerzett, és többek között neki is köszönhetően abban az évben szerezte meg története első vb-címét Brazília - amelyet aztán még négy követett.
A Sotheby's közlése szerint Pelé csapattársának, Didának ajándékozta a felsőt, majd 1993-ban a mez Dida családjától egy múzeum gyűjteményébe került.
Először 2004-ben, a Christie's aukciósháznál bocsátották nyilvános árverésre, ám az azt követő két évtizedben nem mutatták be a nagyközönségnek, és most újra kalapács alá került. A világ egyetlen háromszoros (1958, 1962, 1970) világbajnoka 2022. december 29-én, 82 éves korában hunyt el.
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