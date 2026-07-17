Extrém alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, a horvátországi Eszéknél és a hazai, barcsi szakaszon is rekordközeli, rendkívül alacsony értékeket mértek.
Európa Hawaiiának nevezik ezt a szigetet: ilyet máshol nem látsz, fillérekért eljuthatsz most ide
Madeira, Portugália atlanti-óceáni szigete méltán viseli az "Európa Hawaiija" nevet, hiszen vulkanikus tájai, fekete homokos strandjai, buja erdői és hegyi túraútvonalai teljesen más világot kínálnak, mint a szárazföldi Portugália mediterrán vidékei. A sziget a látványos természeti kincsei mellett gazdag történelmével, névadó borával és sajátos konyhájával is elvarázsolja a látogatókat - közölte a Travel and Leisure.
A nyolc szigetből álló vulkanikus szigetcsoport tagjaként Madeira zöldellő, termékeny dombjaival és fekete homokos partjaival csábít. A helyiek szerint a legnagyobb élményt az jelenti, hogy a táj néhány kilométerenként teljesen átalakul, hiszen a tengerparton Hawaiira, a hegyekben Svájcra, a dús babérerdőkben pedig szinte az Amazonas vidékére emlékeztet.
A szigetet 1418-ban fedezték fel a portugál hajósok, és bőséges erdőségei miatt nevezték el a "Fa szigetének". Termékeny vulkáni talaja hamar virágzó mezőgazdasági központtá tette, leghíresebb terméke pedig a száraz és édes változatban egyaránt kapható, sajátos eljárással készülő likőrbor, a madeirabor. A futballrajongók emellett Cristiano Ronaldo szülőhelyeként is ismerhetik a szigetet.
Az egész évben kellemes időjárásnak köszönhetően a legjobb programok a szabadban várják az utazókat. Madeira legismertebb túraútvonalai a levadák, vagyis azok az évszázados öntözőcsatornák és vízvezetékek, amelyek ma sétautakként kanyaroganak a meredek szirtek, zöld völgyek és eldugott vidékek között.
A kevésbé zsúfolt Levada dos Cedros háromórás túrája a sűrű erdő mélyére vezet, de a szigeten még a rövidebb útvonalak is tartogathatnak komoly emelkedőket és egyenetlen terepet. Különleges élmény napkeltekor felkapaszkodni a sziget harmadik legmagasabb csúcsára, a Pico do Areeiróra, ahol szó szerint a felhők felett csodálhatjuk meg, ahogy a felkelő nap fénybe borítja a hegyeket.
A víz szerelmeseinek is bőven akad tennivalójuk a szigeten. Afrika közelsége miatt a környező óceán kellemesen meleg, a nyári vízhőmérséklet a 24 fokot is elérheti. A legszebb strandok közé tartozik a Funchal belvárosához közeli Praia Formosa, az északnyugati, fekete homokos Seixal, valamint Porto Moniz vulkanikus természetes medencéi.
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A szörfözés szintén egyre népszerűbb, de a hírhedten nagy hullámok miatt ez a sportág itt inkább csak a tapasztaltabbaknak ajánlott. Aki viszont lassabb tempóra vágyik, végigsétálhat az 1940-es évek hangulatát idéző Mercado dos Lavradores piacon, vagy ellátogathat a több mint kétezer növényfajnak otthont adó Madeirai Botanikus Kertbe.
Enni is lesz mit
A sziget konyhája alapvetően a portugál gasztronómiára épül, de az elszigetelt fekvés, a különleges mikroklíma és a kereskedelmi múlt egyaránt formálta a helyi ízeket. Érdemes megkóstolni a bolo do cacót, amely egy jellegzetes, kerek, lapos kenyérfajta, valamint az espetadát, vagyis a babérfa nyársra fűzött, grillezett marhahúskockákat.
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A legnépszerűbb tengeri különlegesség a fekete abroncshal (espada preto), amelyet leggyakrabban sült helyi banánnal tálalnak. Kihagyhatatlan gasztronómiai élményt nyújt a Fajã dos Padres tengerparti étterme, amely kizárólag hajóval vagy libegővel közelíthető meg, míg a fine dining kedvelőit több Michelin-csillagos étterem is várja, köztük a kétcsillagos Il Gallo d’Oro.
Az italok terén a XVIII. század óta készülő madeirabor mellett a poncha a sziget másik emblematikus különlegessége, amely cukornádpárlatból, mézből, valamint friss citrom- vagy narancsléből készül. A szálláshelyek között szintén találunk néhány igazi ikont, mint például a sziklaszirtre épült, 54 szobás Estalagem da Ponta do Solt, a több mint 135 éves, elegáns, rózsaszín Reid’s Palace-t, vagy a Funchal közelében fekvő, végtelenül nyugodt Casa Velha do Palheirót, amelyet golfpályák és a lenyűgöző Palheiro-kertek vesznek körül.
Ősszel vagy tavasszal
Madeirára Budapestről jelenleg 50–60 ezer forinttól indulnak az egyirányú jegyek, a retúrok pedig jellemzően 80–140 ezer forint között mozognak, légitársaságtól és átszállástól függően. A Wizz Air közvetlen járatai időszaktól függően 53–85 ezer forint körül kezdődnek egy irányba, a Skyscanner és a Kiwi.com ajánlatai pedig hasonló tartományt mutatnak.
A szigetet a legtöbben tavasz végén és ősszel ajánlják: április–májusban a levadák zöldek, a hőmérséklet 20–23 fok, és ekkor van a Flower Festival; szeptember–október pedig meleg tengert, stabil időt és jó árakat ad. A nyár a legzsúfoltabb, a tél pedig enyhe, de csapadékosabb.
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