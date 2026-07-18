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Az Nvidia világközpontja Santa Clarában található. Az Nvidia egy amerikai globális technológiai vállalat, amely grafikus feldolgozóegységek gyártására specializálódott.
Vállalkozás

Letaszították az NVIDIA-t a trónról: itt a fordulat - ez most a világ legértékesebb vállalata

Pénzcentrum
2026. július 18. 17:28

Az Apple pénteken megelőzte az Nvidiát, és ismét a világ legértékesebb vállalatává vált, ami azt jelzi, hogy a befektetők átértékelik a mesterséges intelligencia körüli kilátásokat. Az Apple piaci kapitalizációja 4,88 billió dollárra emelkedett a részvények stabil árfolyama mellett, miközben az Nvidia egy 3,5 százalékos esést követően nagyjából 4,86 billió dolláros értékkel zárt - közölte a Reuters.

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A helycsere jól mutatja, hogy a befektetők figyelme már túlterjed a mesterségesintelligencia-láz legnyilvánvalóbb nyertesein, mint amilyen az Nvidia is, amely csaknem egy éven át vezette a rangsort. Az Apple most először került ismét az élre a tavaly áprilisi csúcsa óta.

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Az elemzők szerint a hangulat megfordult a technológiai óriással kapcsolatban, amelyet korábban lemaradónak tartottak a mesterséges intelligencia versenyében, mivel nem költött saját modellek fejlesztésére. Toni Meadows, a BRI Wealth Management befektetési igazgatója szerint az Apple kevésbé kitett a magas beruházási igényeknek, és kedvezőbb helyzetben van ahhoz, hogy szolgáltatásain, ökoszisztémáján, valamint hardveres frissítésein keresztül monetizálja a technológiát.

Ez a mérföldkő Tim Cook vezérigazgató utolsó hónapjait is megkoronázhatja, aki szeptemberben adja át a stafétát John Ternus hardvermérnöknek. A vállalat a múlt hónapban indította el a Siri régóta várt megújulását azzal a céllal, hogy a továbbfejlesztett asszisztens csökkentse a lemaradást a nagy technológiai riválisokkal szemben. Egyes elemzők szerint az Apple valóságos aranybányán ül a felhasználók iPhone-on tárolt személyes adatai révén, ám ezek az adatvédelem jegyében az operációs rendszerek zárt környezetében pihennek.

Az Nvidia októberben lett a világ első ötbillió dolláros piaci kapitalizációjú vállalata, és továbbra is a mesterségesintelligencia-beruházások egyik fő haszonélvezője, hiszen grafikus processzorai hajtják a generatív technológia térnyerésének jelentős részét.

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A második helyre szorulás azonban nem jelent tartós fordulatot, a chipgyártó ugyanis bármikor visszaveheti a vezetést, ha a piaci hangulat úgy alakul. Az Apple ugyanakkor maga is kényes helyzetben van, mivel a növekvő költségeit áremeléssel igyekszik ellensúlyozni, ami visszafoghatja a keresletet.

A lelkesedés eközben a félvezetőipar más területeire is átterjedt. Az idei év legnagyobb nyertesei a memóriachip-gyártók lettek, mint például a Micron, amely májusban lépte át az egybillió dolláros piaci kapitalizációt, valamint a dél-koreai SK Hynix, amely a hónap elején jelent meg a Nasdaqon. A chipek látványos szárnyalása júliusban ugyanakkor megtorpant, amikor a philadelphiai félvezetőindex csaknem 19 százalékkal esett vissza történelmi csúcsáról, ám a mutató még így is jobban teljesített, mint önmagában az Nvidia.
Címlapkép: Getty Images
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