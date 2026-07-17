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Megtakarítás

Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?

Pénzcentrum
2026. július 17. 22:00

Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége egy biztosítási tanácsadóval beszélgetve szóba hozta a kockázati életbiztosítást, Zoltán legyintett: „Minek az nekünk? Ha velem történik valami, a gyerekek eladják a házat, és abból megoldják a saját életüket.” Logikusnak tűnt – papíron. A valóság azonban ennél sokkal bonyolultabb, és épp ez a fajta magabiztosság az, ami sok családot hagy pénzügyi bizonytalanságban a legrosszabb pillanatban.

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Az ingatlan sok szempontból remek befektetés: stabil, hosszú távon értékálló, és generációkon át továbbadható vagyon. De pontosan azok a tulajdonságai, amik befektetésként vonzóvá teszik, biztosítéki szerepben komoly hátrányt jelentenek.

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Az ingatlan nem likvid vagyon. Egy hirtelen haláleset után a család nem csupán érzelmileg rendül meg, hanem gyakran azonnali, készpénzben fizetendő kötelezettségekkel is szembesül: temetési költségek, hitelfelmondás, mindennapi kiadások, esetleg hagyatéki illeték. Egy ingatlan értékesítése ezzel szemben hónapokig, rosszabb esetben évekig is elhúzódhat, különösen akkor, ha a hagyatéki eljárás még le sem zárult. Hiszen a tulajdonjog rendezése nélkül az ingatlan jogilag nem is értékesíthető szabadon.
A kényszerértékesítés áron aluli eladást eredményez. Ha a családnak sürgősen pénzre van szüksége, az alkupozíciója rendkívül gyenge. A piac ezt megérzi: egy „gyors eladás, sürgős” hirdetés jellemzően jóval a piaci ár alatt kel el. Ráadásul, ha épp kedvezőtlen a piaci helyzet – ahogy azt az elmúlt évek ingatlanpiaci hullámzásai is megmutatták –, a család akár évekig kénytelen lehet várni egy elfogadható ajánlatra, miközben a napi megélhetést valahogy állniuk kell.

Az érzelmi tényezőt sem szabad alábecsülni. A családi otthon eladása – főleg gyász közepette – nem csupán pénzügyi döntés. Sok örökös hónapokig halogatja a lépést, mert nem képes érzelmileg feldolgozni az ingatlantól való megválást, miközben a számlák halmozódnak.

 
 
A kockázati életbiztosítás másképp működik
A kockázati életbiztosítás pontosan azt a rést tölti be, amit az ingatlan nem tud: azonnali, készpénzben elérhető, felhasználási kötöttség nélküli összeget biztosít a kedvezményezettek számára, jellemzően néhány héten belül a haláleset bejelentése után. Nincs szükség hagyatéki eljárásra, nincs piaci kitettség, nincs kényszerértékesítés – a kedvezményezett szabadon eldöntheti, mire fordítja az összeget: hiteltörlesztésre, mindennapi kiadásokra, vagy akár arra, hogy egyáltalán ne kelljen sietve eladni a családi otthont.

Kockázati életbiztosítás díja - 50 millió Ft biztosítási összeg - Forrás: BankmonitorKockázati életbiztosítás díja - 50 millió Ft biztosítási összeg - Forrás: Bankmonitor

Fontos jogi különbség továbbá, hogy a név szerinti kedvezményezett kijelöléssel rendelkező életbiztosítási összeg nem képezi részét a hagyatéknak, így a kötelesrészre jogosultak igénye és a hitelezői követelések elől is védett lehet. Ezzel szemben egy örökölt ingatlan a hagyatéki eljárás részét képezi.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Összehasinlítás: ingatlaneladásra hagyatkozás vagy kockázati életbiztosítás - Forrás: BankmonitorÖsszehasinlítás: ingatlaneladásra hagyatkozás vagy kockázati életbiztosítás - Forrás: Bankmonitor

A „majd megoldjuk” helyett: tudatos tervezés
Zoltán példája jól mutatja, hogy egy vagyontárgy megléte önmagában nem jelent biztosítást, csak akkor, ha valóban gyorsan és veszteség nélkül mobilizálható az ingatlan. A kockázati életbiztosítás nem az ingatlan helyettesítője, hanem a kiegészítője: az a fedezet, ami az első, kritikus időszakban tartja életben a család pénzügyi stabilitását, amíg a hagyaték rendeződik.

Ha szeretnéd felmérni, mekkora összegű kockázati életbiztosításra lenne szükséged ahhoz, hogy szeretteid ne kényszerüljenek elhamarkodott döntésekre, próbáld ki a Bankmonitor biztosításkalkulátorát – pár perc alatt személyre szabott ajánlatokat kapsz, és összehasonlíthatod a hazai biztosítók módozatait.
Címlapkép: Getty Images
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Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

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