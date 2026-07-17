Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?

Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége egy biztosítási tanácsadóval beszélgetve szóba hozta a kockázati életbiztosítást, Zoltán legyintett: „Minek az nekünk? Ha velem történik valami, a gyerekek eladják a házat, és abból megoldják a saját életüket.” Logikusnak tűnt – papíron. A valóság azonban ennél sokkal bonyolultabb, és épp ez a fajta magabiztosság az, ami sok családot hagy pénzügyi bizonytalanságban a legrosszabb pillanatban.

Az ingatlan sok szempontból remek befektetés: stabil, hosszú távon értékálló, és generációkon át továbbadható vagyon. De pontosan azok a tulajdonságai, amik befektetésként vonzóvá teszik, biztosítéki szerepben komoly hátrányt jelentenek.

Az ingatlan nem likvid vagyon. Egy hirtelen haláleset után a család nem csupán érzelmileg rendül meg, hanem gyakran azonnali, készpénzben fizetendő kötelezettségekkel is szembesül: temetési költségek, hitelfelmondás, mindennapi kiadások, esetleg hagyatéki illeték. Egy ingatlan értékesítése ezzel szemben hónapokig, rosszabb esetben évekig is elhúzódhat, különösen akkor, ha a hagyatéki eljárás még le sem zárult. Hiszen a tulajdonjog rendezése nélkül az ingatlan jogilag nem is értékesíthető szabadon.

A kényszerértékesítés áron aluli eladást eredményez. Ha a családnak sürgősen pénzre van szüksége, az alkupozíciója rendkívül gyenge. A piac ezt megérzi: egy „gyors eladás, sürgős” hirdetés jellemzően jóval a piaci ár alatt kel el. Ráadásul, ha épp kedvezőtlen a piaci helyzet – ahogy azt az elmúlt évek ingatlanpiaci hullámzásai is megmutatták –, a család akár évekig kénytelen lehet várni egy elfogadható ajánlatra, miközben a napi megélhetést valahogy állniuk kell.

Az érzelmi tényezőt sem szabad alábecsülni. A családi otthon eladása – főleg gyász közepette – nem csupán pénzügyi döntés. Sok örökös hónapokig halogatja a lépést, mert nem képes érzelmileg feldolgozni az ingatlantól való megválást, miközben a számlák halmozódnak.





A kockázati életbiztosítás másképp működik

A kockázati életbiztosítás pontosan azt a rést tölti be, amit az ingatlan nem tud: azonnali, készpénzben elérhető, felhasználási kötöttség nélküli összeget biztosít a kedvezményezettek számára, jellemzően néhány héten belül a haláleset bejelentése után. Nincs szükség hagyatéki eljárásra, nincs piaci kitettség, nincs kényszerértékesítés – a kedvezményezett szabadon eldöntheti, mire fordítja az összeget: hiteltörlesztésre, mindennapi kiadásokra, vagy akár arra, hogy egyáltalán ne kelljen sietve eladni a családi otthont.

Kockázati életbiztosítás díja - 50 millió Ft biztosítási összeg - Forrás: Bankmonitor

Fontos jogi különbség továbbá, hogy a név szerinti kedvezményezett kijelöléssel rendelkező életbiztosítási összeg nem képezi részét a hagyatéknak, így a kötelesrészre jogosultak igénye és a hitelezői követelések elől is védett lehet. Ezzel szemben egy örökölt ingatlan a hagyatéki eljárás részét képezi.

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Összehasinlítás: ingatlaneladásra hagyatkozás vagy kockázati életbiztosítás - Forrás: Bankmonitor

A „majd megoldjuk” helyett: tudatos tervezés

Zoltán példája jól mutatja, hogy egy vagyontárgy megléte önmagában nem jelent biztosítást, csak akkor, ha valóban gyorsan és veszteség nélkül mobilizálható az ingatlan. A kockázati életbiztosítás nem az ingatlan helyettesítője, hanem a kiegészítője: az a fedezet, ami az első, kritikus időszakban tartja életben a család pénzügyi stabilitását, amíg a hagyaték rendeződik.

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