Rendkívüli összefogás hazánk legnépszerűbb üdülőövezetében: sorsfordító döntést hozott öt fürdőváros vezetője

Új együttműködés alakulhat a Balatonnál: Siófok, Hévíz, Balatonfüred, Keszthely és Zalakaros polgármesterei szövetségre lépnek. Az öt város vezetői július 21-én Siófokon tartják az alakuló ülést – derül ki a találkozóra szóló meghívóból.

Az érintett települések vezetői az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztettek a régió jövőjéről, ezek után született meg a döntés egy közös balatoni szövetség létrehozásáról. A kezdeményezés célja, hogy az öt város összehangoltabban képviselje a térség érdekeit. A meghívó szerint az együttműködésben részt vevő öt város a Balaton-régió vendégéjszakáinak jelentős részét adja. A polgármesterek szerint külön-külön is számottevő szereplők, közösen pedig nagyobb súlyt képviselhetnek - írta a Hírbalaton.

A szövetségben részt vevő települések mind fontos szereplői a balatoni turizmusnak. Siófok a tó egyik legismertebb nyári központja, Balatonfüred és Keszthely kulturális és turisztikai szempontból is meghatározó városok, Hévíz a gyógyturizmus egyik legismertebb hazai helyszíne, Zalakaros pedig szintén jelentős fürdőváros. Az öt város együttműködésének hivatalos részletei az alakuló ülés után derülhetnek ki. A találkozót követően Siófokon nyilvános sajtótájékoztatót tartanak.