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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője (elöl), mögötte Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Belga Nagydíj - Antonelli a pole pozícióban Spában

Pénzcentrum
2026. július 18. 17:55

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését Spában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

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A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója. Antonelli mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig Lando Norris, a McLaren brit pilótája, utóbbinak viszont van tízhelyes büntetése.

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Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik idővel ért célba, így Norris visszasorolása miatt ő indulhat majd a harmadik pozícióból. A Belga Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik.

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
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