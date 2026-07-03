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Nem csak a strand miatt érdemes a Balatonra menni: elstartolt a Kultkikötő, sztárok sora érkezik
Július 3. és augusztus 28. között újra megnyitja kapuit a Kultkikötő: három helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadássokkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal várják a látogatókat. A nyitóhétvégén látható lesz a Csengetett, Mylord? és a Mesék Süsünek című előadás, valamint a Gyarmati Fanni naplójából készült produkció is.
A szervezők közleménye szerint július 4-én Balatonszárszón a Csukás ünnep programja Csukás István író születésének 90. évfordulója előtt tiszteleg. Az egész napos családi piknik nyitóeseménye a Mesék Süsünek című gyerekelőadás bemutatója, amely a Csiky Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a Kultkikötő közös produkciója.
Este Centiről centire címmel a Rózsavölgyi Szalon előadása látható. Napközben ingyenes programokat szerveznek, többek között kézműves foglalkozás, Kovács Emőke történész előadása Csukás életművéről és balatonszárszói kötődéséről, valamint a Csobogó Zenekar koncertje is várja a látogatókat.
Az idei fellépők között van Molnár Piroska, Szulák Andrea, Schell Judit, Hámori Gabriella, Lábas Viki, Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Vecsei H. Miklós, Beck Zoli és Grecsó Krisztián.
A programban többek között szerepel az Akt hegedűvel, a Lánybúcsú, a Mondjad, Atikám!, a Hosszú virágzás, az Életed hétvégéje, Az Ackroyd-gyilkosság, A Pál utcai fiúk, a Mindent bele, avagy a lelkek nyugalma című produkció. Látható lesz Beck Zoltán és Grecsó Krisztián irodalmi-zenei estje, továbbá Műhelylátogatás címmel Mácsai Pál produkciója, valamint A szomszéd ajtó címmel Auksz Éva és Őze Áron előadása. A Grund ‒ vígszínházi fiúzenekar, valamint a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje, Lábas Viki összművészeti estje és a Budapest Bár koncertje is várja a közönséget.
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A Kultkikötő az idén három bemutatóval készül. A Mesék Süsünek című darab mellett műsorra tűzik a Kőszegi Várszínházzal közös produkcióként A szomszéd ajtó című darabot, továbbá az Összpróba Alapítvánnyal közös Pöttyös Panni és Kockás Peti - A varázsházikó című produkciót, ennek bemutatóját július 22-én tartják Balatonföldváron.
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