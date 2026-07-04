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Utazás

Leesik az állad: ennyibe kerül egy nap a Balatonnál 2026-ban egy 4 tagú családnak

Pénzcentrum
2026. július 4. 12:02

Mennyibe kerül 2026-ban egy nap a Balatonnál? Egy friss árösszeállítás alapján egy négytagú családnak akár 50 ezer forintos kiadást is jelenthet, és akkor az autópályamatrica, az üzemanyag és a parkolás költségeit nem is számoltuk.

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Az "utazz..szabadon" TikTok-csatorna szedte egy csokorba, mennyibe kerülhet 2026-ban egy nap a Balatonnál, ha nem veszi valaki spórolósra a kiruccanást. A stáb Siófokon és Tihanyban járt, ahol összegyűjtötték a legjellemzőbb árakat.

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A siófoki strandon a belépő ára 3000 forint fejenként (itt a balatoni strandok idei árlistája). Az étkezés sem olcsó: egy főételért 4000–5000 forintot kell fizetni, egy lángos 2800 forintba (ennél akad olcsóbb lángos is a Balatonnál), egy hamburger pedig 3500 forintba kerül (a hekk sem lett olcsóbb 2026-ban). Az italok közül egy sör 800 forint, míg egy palack ásványvízért 600 forintot kérnek.

Ha a család a strandolás után Tihanyba is átruccanna, további költségekkel is számolnia kell. Egy személyautó és négy utasa számára a kompjegy 7100 forintba kerül (balatoni komp menetrend itt). A tihanyi vendéglátóhelyek árai szintén megterhelhetik a pénztárcát: a gyűjtés szerint egy népszerű helyen két limonádé, egy sör és egy kávé összesen 12 ezer forintba kerül.

@utazz..szabadon

♬ eredeti hang - Utazz szabadon

Az árak természetesen strandonként és vendéglátóegységenként eltérhetnek, a TikTok-csatorna összeállítása ugyanakkor jól mutatja, hogy a felsorolt árak alapján egy négytagú család balatoni kiruccanása így is komoly kiadást jelenthet.

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Ha négy strandbelépővel, két főétellel, két lángossal, a tihanyi komp árával, valamint a Tihanyban elfogyasztott italokkal számolunk, a végösszeg alaphangon is nagyjából 45 ezer forintra rúg. Ha ehhez még néhány strandon vásárolt ital, illetve az utazás és a parkolás költsége is társul,

egy egynapos balatoni program könnyedén 50 ezer forint fölé emelkedhet.

A végösszeg ráadásul ennél jóval magasabb is lehet, ha a család a strandoláson és az alapvető étkezésen túl más programokat is beiktat. Egy SUP vagy vízibicikli bérlése, egy délutáni fagyizás, majd egy esti vacsora egy étteremben könnyedén tovább növelheti a kiadásokat. Ilyen esetben egy balatoni egynapos kiruccanás teljes költsége akár másfélszeresére, de akár a duplájára is emelkedhet.
Címlapkép: Getty Images
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