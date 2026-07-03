Sokkoló videón: felforrt a Körtvélyesi-holtág, tömegével pusztulnak a halak és kagylók

Az elmúlt napok extrém hőhulláma látványosan nyomot hagyott a hazai vizekben is. A Dél-Alföld Meteorológia Facebook-oldalán közzétett videó szerint a körtevélyesi Holt-Tiszán több helyen is haltetemek és elpusztult kagylók láthatók a part mentén.

A Dél-Alföld Meteorológia Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint „kritikusan kevés a víz a Tisza körtvélyesi holtágában”. A poszt leírása alapján az elmúlt napok extrém hőhulláma után a víz „valósággal felforrt”, a part mentén pedig több helyen is haltetemek és elpusztult kagylók láthatók. A bejegyzés szerint a még életben lévő halak is oxigénhiánnyal küzdenek, és láthatóan egyre nehezebben tudnak fennmaradni a felmelegedett vízben.

„Ottjártamkor egyetlen horgásszal sem találkoztam. A holtágat övező földúton sem autó, sem motoros nem volt, a horgászhelyek üresen várták jobb sorsukat” – írta a bejegyzésében.

A Holt-Tisza jellegéből adódóan különösen kitett a nyári felmelegedésnek: a vízcsere lassú, a víztér sekélyebb részei pedig gyorsan felmelegszenek, ami kedvez a kiterjedt oxigénhiányos állapotok kialakulásának.

A jelenség nem példa nélküli, a szakirodalom szerint a nyári hőhullámok idején a sekély állóvizekben rendszeresen előfordulhat halpusztulás, különösen akkor, ha a magas hőmérséklet tartósan fennmarad.