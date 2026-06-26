Jó hír a bringásoknak: új, ingyenesen használható kerékpáros szervizpont várja a bicikliseket Nagykanizsán. A kisebb javításokat és beállításokat már helyben is el lehet végezni, szerelő...
Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek
76 centiméterre csökkent a Balaton vízállása, ami sokakban aggodalmat kelt. A szakértő szerint azonban a tó állapotának megítélése ennél jóval összetettebb.
Mindössze 76 centiméter volt a Balaton vízállása 2026. június 25-én – derül ki a Sonline cikkéből. Az alacsony vízszint sokakban aggodalmat kelt, a szakértő szerint azonban ennél összetettebb a tó állapotának megítélése. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója az MTA Biztos hang podcastjében hangsúlyozta: a Balaton sekély, sérülékeny tó, ugyanakkor a vízszint önmagában nem alkalmas az állapotának megítélésére.
A Balatonban van bőven víz, még akkor is, ha a nagy alpesi tavakhoz képest a hatalmas felületéhez viszonyítva valóban sekélynek számít
– fogalmazott a szakember, hozzátéve, hogy az elmúlt években megszokott viszonylag állandó vízszint történelmi léptékben nem természetes állapot.
A kutató szerint a tó korábban jóval nagyobb ingadozásokat mutatott, és az 1800-as évek előtt a Balaton környezetében kiterjedt mocsaras, lápos élőhelyek is voltak.
A szakember kitért arra is, hogy a Balaton szabályozásának egyik meghatározó történelmi beavatkozása a 19. század közepéhez köthető. Mint mondta: „Az ‘ősbűn’, amelyet a Balatonnal szemben elkövettünk, akkor történt, amikor a vasúti pályát túl közel építettük a tóhoz.” Ezt követően a Sió és a Sió-zsilip rendezésével vált lehetővé a vízszint szabályozása, ami a természetes ingadozás csökkenéséhez vezetett.
Vasas Gábor hangsúlyozta: nincs egyetlen „ideális” balatoni vízszint, sokkal inkább egy természetes vízszintmozgás az, ami az ökológiai egyensúly szempontjából fontos. Szerinte a 70–110 centiméter közötti ingadozás természetes lenne a tó működésében. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre gyakoribbak a negatív vízmérlegű időszakok, amikor több víz párolog el a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik, amit a klímaváltozás tovább erősíthet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A mesterséges vízpótlás kérdését ugyanakkor óvatosságra intve kezelte. Mint fogalmazott, egy ilyen beavatkozás összetett hatásokkal járhat, mivel nemcsak vizet, hanem annak kémiai és biológiai összetételét is bejuttatnánk a tóba.
Gyakran hallani, hogy azonnali vízpótlásra van szükség. Én ezzel nem értek egyet
– mondta, hozzátéve: először a vízgyűjtő területen kell biztosítani a természetes utánpótlást, és csak alapos hatástanulmányok után érdemes a mesterséges beavatkozásokról dönteni.
A kutató szerint tehát a jelenlegi helyzet nem egyszerű „vízhiány-kérdés”, hanem egy összetett ökológiai rendszer működésének része, amelyet hosszú távon kell vizsgálni.
Pedig egykor szinte elképzelhetetlen volt nélküle a nyári savanyúság. Tudjátok, mi az? Nem a kapor, hanem a közönséges vasfű. Ismeritek?
Harminc koncerttel várja a közönséget a 16. Rosé Rizling Jazz fesztivál július 10. és 19. között Veszprémben, a várnegyedben - közölte a rendezvény szerdai veszprémi...
Lábon álló gabona, tarló és erdő ég Pápoc külterületén, mintegy ötven hektárnyi területen - írja a Katasztrófavédelem.
Ingyenes lesz a belépés a népszerű balatoni élményfürdőbe: csak egyetlen napig él a rendkívüli lehetőség
Egy napra teljesen megnyitja kapuit a helyiek előtt az Annagora Aquapark: szombaton ingyenesen látogathatják a balatonfüredi lakosok a vízi élményparkot.
Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, valami nem stimmel a csúszdákkal
A 700 millió forintból épült új csúszdákat átmenetileg lezárták, majd egy vizsgálat lefolytatása és a súlykorlátozás szigorítása után ismét megnyitották.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság arra kéri a kirándulókat, hogy a fészkelési időszakban kerüljék el ezeket a különleges helyszíneket.
Nem hitt a szemének a magyar fotós: megdöbbentő, mi sétált át a leszálló utasszállító előtt Debrecenben
Nem mindennapi pillanatot rögzített egy spotter a debreceni repülőtéren: egy róka sétált át egy éppen leszálló Wizz Air-járat előtt.
Döbbenetes látvány fogadta a miskolciakat: narancssárgára színeződött a Szinva vize. Megszólalt az ügyben az érintett hőszolgáltató, kiderült, veszélyes-e az emberi egészségre.
Tóth-Szántai József miskolci polgármester: augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolctapolcai Barlangfürdő.
Sokan nem is tudnak róla, pedig idén nyáron is él a népszerű kedvezmény: a 6–11 éves gyerekek korlátlanul ingyen hajózhatnak a Balatonon.
Dél-Zalában, Szécsiszigeten és a közeli Tormafölde térségében barangoltunk: a Kerka völgyének falvai egyszerre őrzik a múltat és keresik az új lehetőségeket.
A nyári szünet kezdetére több turistaház, kulcsosház és ifjúsági szálláshely is megújult országszerte. A fejlesztések a Balatontól a Bakonyig számos népszerű kirándulóhelyet érintenek, így a...
Az "ÉBRESZTŐ KOMÁROM!" civil csoport számolt be arról, hogy a komáromi ipari park területén található esővízgyűjtő tóban - melyből vizet eresztenek a Dunába - több...
A súlyos vízhiány miatt a kehidakustányi termálfürdő több medencéjét is le kellett állítani, miközben egyes településeken lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet.
Három nap irodalommal, zenével és nyári szabadságérzéssel vár a Nyári Margó a Káli-medencében augusztus 13–15. között.
A Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vas-oxidos víz jutott a Szinvába, ez okozhatta a narancssárga színt.
Jó hír a kirándulóknak: csaknem egy év szünet után ismét látogatható a Keszthelyi-hegység egyik legismertebb panorámapontja.
Horrorisztikus látvány fogadja a járókelőket Miskolcon: a Gangesz színeit öltötte magára a Szinva-patak
A rendellenes elszíneződés okát egyelőre nem sikerült megállapítani.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!