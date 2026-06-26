Óriási a gond: 76 centis a Balaton, de nem is ez a legnagyobb baja a magyar tengernek

76 centiméterre csökkent a Balaton vízállása, ami sokakban aggodalmat kelt. A szakértő szerint azonban a tó állapotának megítélése ennél jóval összetettebb.

Mindössze 76 centiméter volt a Balaton vízállása 2026. június 25-én – derül ki a Sonline cikkéből. Az alacsony vízszint sokakban aggodalmat kelt, a szakértő szerint azonban ennél összetettebb a tó állapotának megítélése. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója az MTA Biztos hang podcastjében hangsúlyozta: a Balaton sekély, sérülékeny tó, ugyanakkor a vízszint önmagában nem alkalmas az állapotának megítélésére.

A Balatonban van bőven víz, még akkor is, ha a nagy alpesi tavakhoz képest a hatalmas felületéhez viszonyítva valóban sekélynek számít

– fogalmazott a szakember, hozzátéve, hogy az elmúlt években megszokott viszonylag állandó vízszint történelmi léptékben nem természetes állapot.

A kutató szerint a tó korábban jóval nagyobb ingadozásokat mutatott, és az 1800-as évek előtt a Balaton környezetében kiterjedt mocsaras, lápos élőhelyek is voltak.

A szakember kitért arra is, hogy a Balaton szabályozásának egyik meghatározó történelmi beavatkozása a 19. század közepéhez köthető. Mint mondta: „Az ‘ősbűn’, amelyet a Balatonnal szemben elkövettünk, akkor történt, amikor a vasúti pályát túl közel építettük a tóhoz.” Ezt követően a Sió és a Sió-zsilip rendezésével vált lehetővé a vízszint szabályozása, ami a természetes ingadozás csökkenéséhez vezetett.

Vasas Gábor hangsúlyozta: nincs egyetlen „ideális” balatoni vízszint, sokkal inkább egy természetes vízszintmozgás az, ami az ökológiai egyensúly szempontjából fontos. Szerinte a 70–110 centiméter közötti ingadozás természetes lenne a tó működésében. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre gyakoribbak a negatív vízmérlegű időszakok, amikor több víz párolog el a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik, amit a klímaváltozás tovább erősíthet.

A mesterséges vízpótlás kérdését ugyanakkor óvatosságra intve kezelte. Mint fogalmazott, egy ilyen beavatkozás összetett hatásokkal járhat, mivel nemcsak vizet, hanem annak kémiai és biológiai összetételét is bejuttatnánk a tóba.

Gyakran hallani, hogy azonnali vízpótlásra van szükség. Én ezzel nem értek egyet

– mondta, hozzátéve: először a vízgyűjtő területen kell biztosítani a természetes utánpótlást, és csak alapos hatástanulmányok után érdemes a mesterséges beavatkozásokról dönteni.

A kutató szerint tehát a jelenlegi helyzet nem egyszerű „vízhiány-kérdés”, hanem egy összetett ökológiai rendszer működésének része, amelyet hosszú távon kell vizsgálni.



