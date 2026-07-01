Elviselhetetlen bűz, túlterhelt szennyvíztelep, aggódó helyiek: mi történik a védett magyar pataknál?

Rendszeres bűz, szippantós autók, zajos karbantartások és a Pinka-patak miatt aggódó helyiek – hónapok óta ez borzolja a kedélyeket Vas vármegyében, Felsőcsatáron. A hivatalos válaszok szerint a közel 30 éves szennyvíztelep valóban elérte kapacitása határát, ugyanakkor a hatóságok állítják: a Pinka vízminősége jelenleg továbbra is jó ökológiai állapotú.

A problémára a Nyugat.hu hívta fel a figyelmet olvasói jelzések alapján. Az Arany János utcai szennyvíztisztító telep közelében élők rendszeresen jelentkező bűzre, gyakori szippantósautó-forgalomra, zajos berendezésekre és folyamatos munkálatokra panaszkodnak. A lakók szerint a gondok azóta erősödtek fel, hogy a felsőcsatári és nardai szennyvíz mellett Vaskeresztes, valamint a MAM Hungária Kft. üzeme is erre a telepre csatlakozott. Attól tartanak, hogy a túlterhelt rendszer veszélyt jelenthet a közeli Pinka-patakra is.

A VASIVÍZ: valóban elérte a határait a telep

A Nyugat.hu kérdésére a VASIVÍZ Zrt. megerősítette, hogy a telep Felsőcsatár, Narda és Vaskeresztes szennyvizét is fogadja, beleértve a MAM gyár kommunális jellegű szennyvizét is. A társaság szerint ugyan a gyár a napi szennyvízmennyiségnek csupán mintegy 10 százalékát adja, ennél nagyobb problémát jelent, hogy a telep szervesanyag-terhelése tavaly már meghaladta a maximális kapacitást, ezért a bővítés elkerülhetetlenné vált.

A csaknem harmincéves technológia ráadásul egyre nehezebben tud megfelelni a mai, szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak. A szolgáltató szerint a tisztítás hatékonyságát időnként a hálózatba jutó csapadékvíz, illetve a hosszabb vezetékszakaszokon már részben berothadt szennyvíz is rontja.

Évek óta voltak határérték-túllépések

A Vas Vármegyei Kormányhivatal ugyanakkor úgy nyilatkozott a lapnak, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a telep képes kezelni a beérkező szennyvizet. A hatóság ugyanakkor azt is közölte: az önellenőrzési eredmények alapján 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban és 2025-ben is előfordult kibocsátási határérték-túllépés, ami miatt vízszennyezési bírságot szabtak ki. Korábban a telep tulajdonosát, Felsőcsatár önkormányzatát szennyezéscsökkentési intézkedési terv elkészítésére is kötelezték.

Többször is vizsgálták a Pinkát

A település határában folyó Pinka Natura 2000-es védettségű vízfolyás, ezért minden rendellenesség kiemelt figyelmet kap. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az elmúlt öt évben három alkalommal érkezett haváriabejelentés a felsőcsatári teleppel kapcsolatban. Ezek között szerepelt a 2024-es árvíz, amikor a víz elöntötte a telepet, valamint egy 2026 májusi eset is, amikor barna színű víz került a Pinkába karbantartási munkák során. A hatóság szerint a hibát a helyszíni szemléig megszüntették, halpusztulás nem történt, a vízfolyásban pedig nem maradt kimutatható szennyezés.

A történtek után a vízügyi hatóság előírta, hogy az üzemeltető szereljen fel egy tolózárat a tisztított szennyvíz kifolyóvezetékére, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

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Miközben a telep műszaki állapota és túlterheltsége nem vitatott, a Vízügyi Igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hivatalos vízminőségi vizsgálatok alapján a Pinka felsőcsatári szakasza jelenleg is jó ökológiai állapotúnak minősül. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT3) adatai szerint sem fizikai-kémiai, sem biológiai szempontból nem mutatható ki tartós vízminőség-romlás.

Fejlesztésre lenne szükség

A VASIVÍZ Zrt. szerint a hosszú távú megoldást a telep korszerűsítése és kapacitásbővítése jelentené. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy üzemeltetőként erre nincs lehetősége, a beruházás a tulajdonos önkormányzatok feladata.

A szakmai felülvizsgálat már elkészült, a fejlesztési irányok is ismertek, a kérdés már csak az, mikor áll rendelkezésre elegendő forrás a közel három évtizede működő létesítmény korszerűsítésére.