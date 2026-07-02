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Fotó: Szilvia Pais-H
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Hátborzongató videón: közel 70 centit apadt egy zalai tó - előbukkant a víz alatti erdő

HelloVidék
2026. július 2. 13:15

A tartós aszály miatt közel 70 centiméterrel csökkent a zalaszentmihályi tó vízszintje, a visszahúzódó víz pedig olyan tájat tett láthatóvá, amit eddig csak a halak „ismertek”. A látvány egyszerre lenyűgöző és nyugtalanító is.

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Nemcsak a nagy tavakat, például a folyókat, hanem a kisebb vízgyűjtőket is sújtja idehaza a tartós csapadékhiány: a Zalaszentmihályi tavon például a vízszint csökkenése látványosan átalakította a part menti képet. A visszahúzódó víz fatörzseket, ágakat és bokros részeket hozott felszínre, amelyek eddig a tómeder alatt rejtőztek. A parton sétálva most olyan részek is láthatóvá váltak, amelyek korábban teljesen víz alatt álltak, így a tó képe helyenként horrorisztikus látványt nyújt. Tisztára olyan, mint a bakonyi Gyilkos-tó, azaz a Hubertlaki-tó... 

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A zalai tó vízszintje jelenleg 65-70 centiméterrel alacsonyabb a megszokottnál és vészesen csökken az elmúlt napok időjárása nyomán. A helyi horgászok szerint a tó bizonyos részei most különösen nehezen járhatók, a kiálló növényzet pedig a halfogást is kiszámíthatatlanabbá teszi - írta a Zaol.hu.

Egykori tőzeg- és mésziszapbánya helyén alakult ki

A bányászat során kialakított gödrök, árkok és törések máig meghatározzák a tó mélységét és a halak élőhelyét. Pacsai Zsolt, a Zalaszentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke a lapnak elmondta, hogy vannak olyan részek, ahol annak idején nem folyt kitermelés, ezért ott most is alig 30 centiméteres a vízmélység. Ezzel szemben az egykori kubikgödrökben és szivattyúárkokban még a mostani alacsony vízállás mellett is megmaradt a közel kétméteres víz. 

Ezek nem nagy, összefüggő mély részek, inkább kisebb árkok, törések találhatók a tó különböző pontjain

– magyarázta az egyesület elnöke.

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Az aszály most mindent felülír

A szakemberek szerint a zalai tó vízszintcsökkenése mögött az elmúlt hónapok tartós aszálya áll, amelyet a tavalyi és idei csapadékhiány tovább súlyosbított. A tó utánpótlását biztosító természetes források és talajvíz is alacsony szinten van, így a visszatöltődés is lassú. A jelenség nem egyedi: az ország több víztesténél is hasonló problémák jelentkeznek, köztük a Velencei-tó esetében is, ahol szintén kritikus vízszintekről számoltak be az elmúlt időszakban.

Bár a visszahúzódó víz által feltárt táj különleges természeti látványt kínál, a szakértők szerint mindez egy komolyabb, hosszabb távú folyamat jele lehet, amely a térség vízháztartását is alapjaiban érinti.
Címlapkép: Getty Images
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