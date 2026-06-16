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Ijesztő külsejű rovar jelenhet meg egyre több magyar kertben: ezt nem árt tudni róla
Az elmúlt időszakban több kerttulajdonos is arról számolt be, hogy szokatlan, nagyobb termetű, furcsa külsejű rovarokat talál a kertjében. A szakértők szerint a jelenség hátterében a lótetű – más néven lótücsök – terjedése is állhat, amely ugyan első ránézésre ijesztő lehet, de az emberre nem jelent veszélyt.
Sok kerttulajdonos megijed, amikor először találkozik ezzel a különös külsejű rovarral. A lótetű azonban hiába tűnik félelmetesnek, az emberre nem jelent veszélyt. Nem támad, nem csíp, és nem terjeszt betegségeket. A rovar életének nagy részét a talaj alatt tölti, ahol járatokat ás, és ott keresi táplálékát, így az emberekkel szinte soha nem kerül közvetlen kapcsolatba. Bár külseje sokakat megijeszt, az emberi egészségre nem jelent kockázatot - írta a Bama.hu.
A lótetű jelenléte ugyanakkor a kertekben már komolyabb problémát jelenthet. A föld alatt kialakított járatokkal és táplálkozásával károsíthatja a növények gyökérzetét, különösen a zöldségeskertekben. A szakemberek szerint a paradicsom, paprika és más haszonnövények is megsínylik, ha a talajban elszaporodik a rovar. A károkat gyakran nem is a közvetlen rágás, hanem a járatrendszer kialakítása okozza, amely megbontja a gyökerek környezetét.
A lótetű kedveli a nedves, humuszban gazdag talajt, ezért gyakrabban fordul elő komposzt környékén vagy frissen trágyázott területeken is. Előfordulhat az is, hogy a kertbe szerves anyagokkal kerül be.
Nem kell tőle félni
Jelenlétére több jel is utalhat: a talaj felszínén megjelenő apró földkupacok, felpúposodások, illetve ujjnyi vastag járatok is gyanúra adhatnak okot. Ezek a nyomok arra utalhatnak, hogy a felszín alatt aktív járatrendszer húzódik.
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A lótetű megítélése azonban nem egyértelmű, ugyanis nemcsak káros, hanem hasznos szerepe is lehet az ökoszisztémában. Fogyaszt ugyanis különféle talajlakó rovarlárvákat, például pajorokat és drótférgeket, amelyek szintén kárt tehetnek a növényekben. A szakértők szerint összességében nem indokolt a pánik: a lótetű az emberre nem veszélyes, az esetleges problémát elsősorban a kertekben okozza. A védekezés így inkább növényvédelmi kérdés, nem pedig közegészségügyi.
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