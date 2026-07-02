Szemtől szemben: elképesztő videó készült a hazai kutató és egy farkaskölyök találkozásáról

Közvetlen közelről sikerült megörökíteni egy farkaskölyköt az Aggteleki Nemzeti Park területén: a fiatal állat annyira kíváncsi volt, hogy egy kutatót is megszimatolt.

Különleges találkozásról számolt be Szabó Ádám farkaskutató: telefonjával sikerült közeli felvételt készítenie egy farkaskölyökről, amely az egyik kotorék környékén bukkant fel. A kutató szerint az állat kifejezetten érdeklődő volt, és a kölykök közül is ez viselkedett a legkíváncsibban.

A megfigyelések alapján az idei alomban öt kölyök nevelkedik ugyanabban a kotorékban, ahol mintegy tíz év után ismét sikeres szaporodást regisztráltak a szakemberek - írta a 444.

Fontos csúcsragadozó a természetben

A farkasok a XX. század közepére gyakorlatilag eltűntek Magyarországról, azonban az 1970-es évektől kezdve ismét megjelentek az Északi-középhegység ritkábban lakott, összefüggő erdőségeiben. Az elmúlt évtizedekben több család is tartósan megtelepedett az ország területén. A visszatelepülés természetes folyamatként zajlik, főként a szlovákiai állományból érkező egyedek révén. A szakemberek szerint ebben szerepet játszottak a szomszédos területeken történt nagy erdőkárok is, amelyek új élőhelyek keresésére kényszerítették az állatokat.

A szakértők hangsúlyozzák: a európai farkas nem jelent veszélyt az emberre, Magyarországon 2001 óta fokozottan védett faj. Visszatérése ökológiai szempontból is jelentős, mivel csúcsragadozóként hozzájárul a vadállomány természetes szabályozásához.

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A kutató vadkamerája egyébként nemrég egy fiatal medvét is rögzített a térségben, ami tovább erősíti a Bükk és Aggtelek környéki élővilág gazdagságát.



















