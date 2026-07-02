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Két tűzoltó vizet önt a narancssárga lángok aljára.
HelloVidék

Pokoli tűz a győri panelben: 40 embernek kellett elhagynia az otthonát

HelloVidék
2026. július 2. 10:42

Erkélytűz miatt riasztották a tűzoltókat csütörtök reggel Győrben, a Lajta úti panelházhoz, ahol a lángok egy harmadik emeleti lakásra is átterjedtek. A beavatkozás idejére mintegy negyven lakónak kellett elhagynia az épületet.

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Teljes terjedelmében égett egy Győr-i panelház harmadik emeleti lakásának erkélye, a tűz pedig nem állt meg ott: egy szobát is elért, és rövid időre a fölötte lévő erkélyre is átterjedt. A riasztás a Lajta útról érkezett, ahol a helyszínre a győri hivatásos tűzoltók több egysége, pannonhalmi járművek, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult. A lángokat vízsugarakkal sikerült körülhatárolni és eloltani, a beavatkozást a műveleti irányítás koordinálta - írta a Kisalföld.

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A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett lakásban jelentős mennyiségű berendezési tárgy volt felhalmozva, ami megnehezíthette az oltási munkálatokat és hozzájárulhatott a tűz gyors terjedéséhez. Az épületet a beavatkozás idejére körülbelül negyvenen hagyták el. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hivatalos információ. A tűz keletkezésének pontos okát vizsgálják.
Címlapkép: Getty Images
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