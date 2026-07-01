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Négy épületet is lebontanak a Pest megyei településen: elképesztő gigaberuházás veszi kezdetét
Kezdetét veszi a beruházás, amelynek keretében Gyál Város Önkormányzata 505,5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a városközpont fejlesztésére és új szolgáltató terek kialakítására. A fejlesztés célja, hogy Gyál központja rendezettebb, zöldebb és vonzóbb legyen, valamint több közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciót kínáljon a helyiek számára. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
Gyál Város Önkormányzata 505,5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a városközpont fejlesztésére és új szolgáltató terek kialakítására. A most induló fejlesztés célja, hogy Gyál központja rendezettebb, zöldebb és vonzóbb legyen, valamint több közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciót kínáljon a helyiek számára.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A "Gyál városközpont fejlesztése szolgáltató terek kialakításával" című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00097 kódszámú projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívás keretében kapott támogatást. A beruházást Gyál Város Önkormányzata valósítja meg a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár közötti területen.
A fejlesztés során a területen található négy régi épület elbontását követően új, korszerű létesítmények épülnek. Ezekben kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó helyiségek kapnak helyet. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a városközpont a mindennapi ügyintézés, találkozás és kikapcsolódás helyszíneként is erősebb szerepet töltsön be Gyál életében.
A projekt részeként megújulnak a közterületek is
Új zöldfelületek jönnek létre, korszerűsödik a közvilágítás, valamint térkövezés, növényesítés, utcabútorok elhelyezése, zöldfalak és vízfelületek kialakítása is megvalósul. A fejlesztés célja, hogy a városközpont barátságosabb és kényelmesebben használható legyen a lakosság számára.
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A támogatott fejlesztési elemek mellett Gyál Város Önkormányzata saját forrásból további beruházásokat is megvalósít. Ezek közé tartozik többek között az emeleti lakások és a bankfiók kialakítása, a közműbekötések, az útfejlesztési feladatok és az akadálymentesítés. A projekt várható befejezése 2028. február 1. A fejlesztés eredményeként új szolgáltatások jelenhetnek meg a városközpontban, és a beruházás 8 új munkahelyet teremthet.
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