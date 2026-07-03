Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig.
Meghökkentő látvány a Dunánál: száraz lábbal sétálhatunk ott, ahol máskor méteres víz hömpölyög
Látványosan visszahúzódott a Duna a Kisoroszi Szigetcsúcsnál: hatalmas kavicszátonyok emelkedtek ki a mederből, a part helyenként 80–150 méterrel is szélesebbnek tűnik, olyan részeken pedig már gyalog is be lehet sétálni a folyóba, ahol magasabb vízállásnál méteres mélységű víz hömpölyög. A szokatlan látványról Dimitry Jasuk természetfilmes számolt be közösségi oldalán.
Dimitry Jasuk természetfilmes szerint a kavicszátonyok megjelenése önmagában nem rendkívüli jelenség a Kisoroszi Szigetcsúcsnál, hiszen a Duna vízállása természetes módon folyamatosan változik. Idén azonban az alacsony vízállású időszakok a megszokottnál korábban kezdődtek, és jóval gyakrabban fordulnak elő. Jasuk Facebook-posztjában arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 első felében a Duna vízhozama több mint 40 százalékkal maradt el a harmincéves átlagtól. Egy ekkora folyónál ez óriási mennyiségű hiányzó vizet jelent.
A bejegyzés szerint a múlt héten a nagymarosi vízmérce -21 centiméter körüli értéket mutatott. Ez ugyan még jóval magasabb a 2018 októberében mért rekordalacsony, -73 centiméteres vízállásnál, mégis elegendő volt ahhoz, hogy a kavicszátonyok nagy területen ismét előbukkanjanak.
A gleccsertől a Dunáig követi a víz útját
A természetfilmes nem véletlenül kereste fel a helyszínt. Készülő, „Élet víz nélkül” című dokumentumfilmjében azt mutatja be, hogyan hat a klímaváltozás és a vízhiány a Kárpát-medence vízrendszerére. A forgatás következő állomása a svájci Morteratsch-gleccser lesz, amely a Duna vízgyűjtő területének egyik fontos része. A tervek szerint később ismét visszatér Kisorosziba is, hogy ugyanazon a helyszínen dokumentálja a nyári változásokat.
A készülő film nemcsak a Dunával foglalkozik, hanem a Tiszával, a Homokhátság vízhiányos területeivel, a Velencei-tóval, valamint több magyar város – köztük Szolnok és Debrecen – vízgazdálkodási kihívásaival is. A cél, hogy bemutassa: a gleccserek visszahúzódásától a magyar folyók alacsony vízállásáig ugyanannak a folyamatnak a következményei figyelhetők meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bár a Kisoroszi Szigetcsúcs minden évben más arcát mutatja, az idei nyár ismét emlékeztet arra, milyen látványos nyomot hagyhatnak a hosszan tartó csapadékhiányos időszakok és az alacsony vízhozam Magyarország legnagyobb folyóján.
Kinyílik a Balaton titkos világa: bárki besétálhat a tihanyi kutatók laborjába, ráadásul teljesen ingyen
Mégis mi zajlik a Balaton mélyén? Tihanyban most bárki belenézhet a kutatók munkájába: nyílt nap, labortúrák, előadások és gyerekprogramok – ráadásul ingyen!
Közvetlen közelről sikerült megörökíteni egy farkaskölyköt az Aggteleki Nemzeti Park területén: a fiatal állat annyira kíváncsi volt, hogy egy kutatót is megszimatolt.
Tömeges kagylópusztulás a Ráckevei-Soroksári Dunán: a hazai szakember elárulta, mi okozza a kagylóvészt
Bűzlik a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág, döglött kagylók százai lebegnek a vízen, miközben a ragadozó halak valóságos lakomát csapnak körülöttük. Mégis mi okozhatja a tömeges pusztulást?
70 centit apadt egy zalai tó: előbukkant a víz alatti „erdő” – hátborzongató látvány a parton
Hónapok óta tartó találgatások után pont került a kérdés végére Veszprémben: egy új Lidl áruház nyílik, az előkészületek pedig már javában zajlanak.
Erkélytűz miatt riasztották a tűzoltókat csütörtök reggel Győrben, a Lajta úti panelházhoz, ahol a lángok egy harmadik emeleti lakásra is átterjedtek.
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
Az Orbán-kormány összesen 190,6 milliárd forintot fordított az akkumulátorgyárakat kiszolgáló víziközmű-fejlesztésekre, ennek az összegnek a huszada elég lett volna a Velencei-tóra.
A programok helyszínei önmagukban is különlegesek: templomkertek, szőlőhegyi pincék, pajták, udvarok és közösségi terek nyílnak meg a vendégek előtt.
A 40 fok feletti, extrém hőség a madarak életét is megviseli. A Sóstó Vadvédelmi Központ közlése szerint a kánikula miatt tömegesen érkeznek hozzájuk a bajba...
Új életre kel az esztergomi Prímás-sziget: elindult a természetvédelmi helyreállítás a Pilisi Parkerdő vezetésével, szakértők közös munkájával a városi zöld jövőért.
Elviselhetetlen bűz, túlterhelt szennyvíztelep, aggódó helyiek: mi történik a védett magyar pataknál?
Rendszeres bűz, szippantós autók, zajos karbantartások és a Pinka-patak miatt aggódó helyiek – hónapok óta ez borzolja a kedélyeket Vas vármegyében, Felsőcsatáron.
Több mint 200 millió forint uniós támogatásból fejlesztik a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát Békéscsabán - közölte az önkormányzat.
Gyál központja eztán rendezettebb, zöldebb és vonzóbb lehet, valamint több közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciót is kínál majd a helyieknek.
Czeglédi Gyula szerint nincs bizonyíték arra, hogy a debreceni Déli Ipari Parkban történt vízszennyezés bármilyen veszélyt jelentene Hajdúszoboszlóra.
Tíz évvel az átadása után végleg eltűnik a Dél-Bakony egyik népszerű kirándulóhelye. A szakértők szerint a faszerkezetet olyan súlyosan károsították a gombák és a rovarok,...
A Vértes erdeiben egyre látványosabb a kőrispusztulás: ritkuló lombkoronák, száradó ágak és kidőlt törzsek jelzik, hogy egy őshonos fafaj állománya gyors átalakuláson megy keresztül.
Július 11-én újra életre kelnek a hazai libegők, de ezúttal nem nappali fényben: a XI. Libegők Éjszakáján négy helyszínen is meghosszabbított nyitvatartással várják a kirándulókat.
Rémisztő hőség és aszály, amitől, bármennyit is öntözünk, szárad el minden a kertben – sokakban az elmúlt napokban felmerült: ennyi volt a háztáji kertészkedés? Mit...
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.