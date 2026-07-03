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A híres kisoroszi homokos szigetcsúcsról nyáron készült, magas szögből felvett tájkép, amelyen a Duna kanyarulatánál napozók és úszók apró alakjai láthatók.
HelloVidék

Meghökkentő látvány a Dunánál: száraz lábbal sétálhatunk ott, ahol máskor méteres víz hömpölyög

HelloVidék
2026. július 3. 10:45

Látványosan visszahúzódott a Duna a Kisoroszi Szigetcsúcsnál: hatalmas kavicszátonyok emelkedtek ki a mederből, a part helyenként 80–150 méterrel is szélesebbnek tűnik, olyan részeken pedig már gyalog is be lehet sétálni a folyóba, ahol magasabb vízállásnál méteres mélységű víz hömpölyög. A szokatlan látványról Dimitry Jasuk természetfilmes számolt be közösségi oldalán.

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Dimitry Jasuk természetfilmes szerint a kavicszátonyok megjelenése önmagában nem rendkívüli jelenség a Kisoroszi Szigetcsúcsnál, hiszen a Duna vízállása természetes módon folyamatosan változik. Idén azonban az alacsony vízállású időszakok a megszokottnál korábban kezdődtek, és jóval gyakrabban fordulnak elő. Jasuk Facebook-posztjában arra is felhívta a figyelmet, hogy 2026 első felében a Duna vízhozama több mint 40 százalékkal maradt el a harmincéves átlagtól. Egy ekkora folyónál ez óriási mennyiségű hiányzó vizet jelent.

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A bejegyzés szerint a múlt héten a nagymarosi vízmérce -21 centiméter körüli értéket mutatott. Ez ugyan még jóval magasabb a 2018 októberében mért rekordalacsony, -73 centiméteres vízállásnál, mégis elegendő volt ahhoz, hogy a kavicszátonyok nagy területen ismét előbukkanjanak.

A gleccsertől a Dunáig követi a víz útját

A természetfilmes nem véletlenül kereste fel a helyszínt. Készülő, „Élet víz nélkül” című dokumentumfilmjében azt mutatja be, hogyan hat a klímaváltozás és a vízhiány a Kárpát-medence vízrendszerére. A forgatás következő állomása a svájci Morteratsch-gleccser lesz, amely a Duna vízgyűjtő területének egyik fontos része. A tervek szerint később ismét visszatér Kisorosziba is, hogy ugyanazon a helyszínen dokumentálja a nyári változásokat.

A készülő film nemcsak a Dunával foglalkozik, hanem a Tiszával, a Homokhátság vízhiányos területeivel, a Velencei-tóval, valamint több magyar város – köztük Szolnok és Debrecen – vízgazdálkodási kihívásaival is. A cél, hogy bemutassa: a gleccserek visszahúzódásától a magyar folyók alacsony vízállásáig ugyanannak a folyamatnak a következményei figyelhetők meg.

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Bár a Kisoroszi Szigetcsúcs minden évben más arcát mutatja, az idei nyár ismét emlékeztet arra, milyen látványos nyomot hagyhatnak a hosszan tartó csapadékhiányos időszakok és az alacsony vízhozam Magyarország legnagyobb folyóján.
Címlapkép: Getty Images
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