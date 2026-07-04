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Végzetes hiba lehet: zsenális tipp a hazai kertésztől - így kerülheted el a gyümölcsfák kiszáradását

Pais-Horváth Szilvia
2026. július 4. 14:30

40 fok árnyékban, porzó kertek, tikkadó gyümölcsfák. Ilyenkor jön a kérdés: mit tegyünk, hogyan lesz egyáltalán így termés? Vágjuk le a füvet a fák körül „tisztára”, vagy hagyjuk inkább magára, hátha az tartja meg a maradék nedvességet? Facebookon szembejött velünk az élő mulcskör ötlete is. Nem varázslat, inkább egy próbálkozás arra, hogyan lehet a fák köré gyógynövényekből egyfajta zöld takarást kialakítani. Ez egyszerre fogja vissza a gyomokat, védi a talajt, és próbál valamennyit menteni abból, ami a hőhullámban még menthető.

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Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csupaszon hagyják a fák körüli talajt – pedig a természetben is ritka az ilyen „steril” állapot. A gyümölcsfák közvetlen törzskörnyezetében ráadásul a fűnyírás sem veszélytelen: a fűkasza vagy a fűnyíró könnyen megsértheti a kérget, ezek a sérülések pedig ideális behatolási pontot jelentenek gombás és bakteriális fertőzések számára. A másik oldal viszont legalább ennyire fontos: a fű és a gyomok folyamatos jelenléte komoly víz- és tápanyagkonkurenciát jelent a fának, különösen a mostani, extrém aszályos időszakban. Így gyorsan előáll a klasszikus kertészeti dilemma: nyírjuk vagy ne nyírjuk, hagyjuk gyepesen, vagy inkább mulcsozzunk?

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A kérdésre nincs egyetlen, minden helyzetre érvényes válasz – inkább az a lényeg, hogyan lehet a fát védeni úgy, hogy közben a talaj se száradjon ki, és a gyökérzóna is optimális körülmények között maradjon. Az elkövetkezőkben erre hozzunk hasznos példákat...

Miért gond a magas, elburjánzott fű?

A gyümölcsfák körüli fűkezelésnél sokan a végletek között mozognak, pedig egyik sem ideális. Ha a füvet nem nyírjuk, az elburjánzó növényzet komoly versenytárssá válik: vizet és tápanyagot von el a fától, miközben a sűrű aljnövényzet a rágcsálók és kártevők számára is kedvező búvóhelyet teremt. Idővel ez nemcsak nehezebben kezelhetővé teszi a területet, hanem a gyümölcsfák fejlődését is visszavetheti.

A másik véglet a túl alacsony, „pázsitszerű” nyírás – különösen az extrém hőségben, mint amilyen most is tapasztalható. Ilyenkor a talajfelszín védtelen marad, gyorsabban felmelegszik, és a gyökérzóna felső rétege akár szó szerint túlmelegedhet. A rövidre vágott fű ráadásul csökkenti a talaj mikroklímájának páratartalmát, így fokozódik a kiszáradás. Ez különösen a fiatal gyümölcsfáknál jelent problémát, ahol a gyökérzet még sekélyen helyezkedik el. Ilyenkor a fa és a gyep is ugyanazért a kevés vízért versenyez, ami vízstresszhez vezethet mindkét növény számára. A korszerű gyümölcsös-gondozási szemlélet ezért nem a teljes lenyírást vagy a teljes elhagyást javasolja, hanem a középutat: a magas nyírást. Általános ajánlás szerint érdemes 6–10 cm-es fűmagasságot hagyni, nem letarolni a talajt, és kerülni a túlzott visszavágást.

Ez a gyakorlat több szempontból is előnyös:

  • árnyékolja a talajt, így csökkenti a párolgást
  • védi a gyökérzónát a túlzott felmelegedéstől
  • miközben nem válik túlzott víz- és tápanyagkonkurenssé.

Mulcsozást is el lehet rontani

A fák körüli mulcsozás alapvetően az egyik leghatékonyabb kertészeti eszköz: védi a gyökérzónát, javítja a talaj szerkezetét, mérsékli a párolgást, és hosszú távon a kert mikroklímáját is stabilizálja. Mégis sok esetben éppen a túlzás vagy a rossz kivitelezés miatt válik problémává.

Az egyik leggyakoribb hiba a túl vastag vagy túl közel rakott mulcsréteg. Ha a mulcs közvetlenül a törzset is körbeéri, az úgynevezett „mulcsdomb” alakul ki, ami kedvezőtlen gyökérnövekedést indíthat el: a fa felszíni gyökereket fejleszt, elveszítve a mélyebb, stabilabb gyökérzet előnyeit. Ez hosszabb távon a fa instabilitásához is hozzájárulhat, különösen erős szél vagy vihar esetén.

A túlzott takarás másik kockázata a gyökérbetegségek és gombás fertőzések megjelenése. A folyamatosan nedves, levegőtlen közeg ideális feltételeket teremt különböző kórokozóknak, miközben a talaj oxigénellátottsága romlik. Ez akár gyökérfulladáshoz is vezethet, ami a fa vitalitását jelentősen visszaveti.

A mulcs túlzott használata a vízháztartásra is hatással van: bár alapvetően a nedvesség megtartása a cél, a túl vastag réteg alatt a víz könnyen megrekedhet, a talaj pedig levegőtlenné, tömörödötté válhat. Ez hosszú távon ugyancsak gyökérproblémákat okoz.

Gyakori gond az is, hogy a vastag mulcsrétegben gyomok és kórokozók telepednek meg, amelyeket később nehezebb eltávolítani, mint egy kontrollált talajfelszínen. Emellett a törzshöz túl közel helyezett mulcs közvetlen fizikai sérüléseket is okozhat a kéregben, ami fertőzési kaput nyit.

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Hogyan érdemes jól csinálni?

A szakértői ajánlások szerint a kulcs a mérték és a távolság:

  • a mulcs ne érjen közvetlenül a törzshöz – hagyj körülbelül 15–20 cm szabad sávot
  • az ideális rétegvastagság 5–10 cm
  • időnként ellenőrizni kell, nem tömörödött-e össze vagy nem maradt-e túl nedves a réteg
  • a megfelelő anyagválasztás (pl. fenyőkéreg, szalma, komposzt) szintén számít

A mulcsozás akkor működik jól, ha nem lezárja, hanem életben tartja a talajt: engedi a levegőzést, miközben stabilizálja a nedvességet.

Zseniális alternatív megoldás: élő mulcskör a fák körül

A hagyományos mulcs mellett egyre gyakrabban jelenik meg egy másik szemlélet is, főként a permakultúrás és agroökológiai rendszerekben: az úgynevezett „élő mulcs” vagy „living mulch” megoldás. Ennek lényege, hogy a gyümölcsfa környékét nem csupán szerves takaróanyaggal védik, hanem alacsony növekedésű, sűrű növényzettel is beültetik, amely folyamatosan takarja a talajt.

Ilyenkor a fa köré például bársonyvirágot, mentát vagy citromfüvet ültetnek, illetve más, talajt jól fedő aromás növényeket. Ezek nemcsak esztétikusabbá teszik a kertet, hanem egyfajta „élő takaróként” működnek: árnyékolják a talajt, mérséklik a párolgást, és segítenek visszaszorítani a gyomokat is. Emellett sok ilyen növény vonzza a beporzó rovarokat, miközben bizonyos fajok – mint a bársonyvirág – a kártevők jelenlétét is csökkenthetik.

A rendszer előnye, hogy nem egy statikus, hanem egy aktív, ökológiailag működő környezet alakul ki a fa körül. Ugyanakkor nem minden helyzetben problémamentes. Az erőteljesen terjedő fajok, például a menta, könnyen túlburjánzhatnak, és idővel versenybe is szállhatnak a fával a vízért és a tápanyagokért. Különösen aszályos időszakokban ez már nem előny, hanem kockázat lehet, főként fiatal gyümölcsfák esetében.

Ezért a gyakorlatban sokszor nem tisztán „élő mulcsként” működik a rendszer, hanem inkább tudatosan szabályozott növénytársításként: a fa közvetlen törzskörzete tisztább vagy mulccsal fedett marad, míg a külső zónában jelenik meg a sűrűbb növényzet. Így egyszerre érvényesül a talajvédelem, a nedvességmegőrzés és az ökológiai sokféleség, anélkül hogy a fa fejlődését túlzottan visszafogná a növényzet.

A lényeg itt is ugyanaz, mint a mulcsozásnál: a gyümölcsfa környezete nem egy üresen hagyott sáv, hanem egy érzékeny egyensúlyi rendszer, ahol a túl kevés és a túl sok beavatkozás is könnyen hibához vezethet.
Címlapkép: Getty Images
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