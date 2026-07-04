A legnagyobb online piactereken mesterséges intelligenciával létrehozott, a valóságban nem létező növények fotóival tévesztik meg a vásárlókat.
Végzetes hiba lehet: zsenális tipp a hazai kertésztől - így kerülheted el a gyümölcsfák kiszáradását
40 fok árnyékban, porzó kertek, tikkadó gyümölcsfák. Ilyenkor jön a kérdés: mit tegyünk, hogyan lesz egyáltalán így termés? Vágjuk le a füvet a fák körül „tisztára”, vagy hagyjuk inkább magára, hátha az tartja meg a maradék nedvességet? Facebookon szembejött velünk az élő mulcskör ötlete is. Nem varázslat, inkább egy próbálkozás arra, hogyan lehet a fák köré gyógynövényekből egyfajta zöld takarást kialakítani. Ez egyszerre fogja vissza a gyomokat, védi a talajt, és próbál valamennyit menteni abból, ami a hőhullámban még menthető.
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csupaszon hagyják a fák körüli talajt – pedig a természetben is ritka az ilyen „steril” állapot. A gyümölcsfák közvetlen törzskörnyezetében ráadásul a fűnyírás sem veszélytelen: a fűkasza vagy a fűnyíró könnyen megsértheti a kérget, ezek a sérülések pedig ideális behatolási pontot jelentenek gombás és bakteriális fertőzések számára. A másik oldal viszont legalább ennyire fontos: a fű és a gyomok folyamatos jelenléte komoly víz- és tápanyagkonkurenciát jelent a fának, különösen a mostani, extrém aszályos időszakban. Így gyorsan előáll a klasszikus kertészeti dilemma: nyírjuk vagy ne nyírjuk, hagyjuk gyepesen, vagy inkább mulcsozzunk?
A kérdésre nincs egyetlen, minden helyzetre érvényes válasz – inkább az a lényeg, hogyan lehet a fát védeni úgy, hogy közben a talaj se száradjon ki, és a gyökérzóna is optimális körülmények között maradjon. Az elkövetkezőkben erre hozzunk hasznos példákat...
Miért gond a magas, elburjánzott fű?
A gyümölcsfák körüli fűkezelésnél sokan a végletek között mozognak, pedig egyik sem ideális. Ha a füvet nem nyírjuk, az elburjánzó növényzet komoly versenytárssá válik: vizet és tápanyagot von el a fától, miközben a sűrű aljnövényzet a rágcsálók és kártevők számára is kedvező búvóhelyet teremt. Idővel ez nemcsak nehezebben kezelhetővé teszi a területet, hanem a gyümölcsfák fejlődését is visszavetheti.
A másik véglet a túl alacsony, „pázsitszerű” nyírás – különösen az extrém hőségben, mint amilyen most is tapasztalható. Ilyenkor a talajfelszín védtelen marad, gyorsabban felmelegszik, és a gyökérzóna felső rétege akár szó szerint túlmelegedhet. A rövidre vágott fű ráadásul csökkenti a talaj mikroklímájának páratartalmát, így fokozódik a kiszáradás. Ez különösen a fiatal gyümölcsfáknál jelent problémát, ahol a gyökérzet még sekélyen helyezkedik el. Ilyenkor a fa és a gyep is ugyanazért a kevés vízért versenyez, ami vízstresszhez vezethet mindkét növény számára. A korszerű gyümölcsös-gondozási szemlélet ezért nem a teljes lenyírást vagy a teljes elhagyást javasolja, hanem a középutat: a magas nyírást. Általános ajánlás szerint érdemes 6–10 cm-es fűmagasságot hagyni, nem letarolni a talajt, és kerülni a túlzott visszavágást.
Ez a gyakorlat több szempontból is előnyös:
- árnyékolja a talajt, így csökkenti a párolgást
- védi a gyökérzónát a túlzott felmelegedéstől
- miközben nem válik túlzott víz- és tápanyagkonkurenssé.
Mulcsozást is el lehet rontani
A fák körüli mulcsozás alapvetően az egyik leghatékonyabb kertészeti eszköz: védi a gyökérzónát, javítja a talaj szerkezetét, mérsékli a párolgást, és hosszú távon a kert mikroklímáját is stabilizálja. Mégis sok esetben éppen a túlzás vagy a rossz kivitelezés miatt válik problémává.
Az egyik leggyakoribb hiba a túl vastag vagy túl közel rakott mulcsréteg. Ha a mulcs közvetlenül a törzset is körbeéri, az úgynevezett „mulcsdomb” alakul ki, ami kedvezőtlen gyökérnövekedést indíthat el: a fa felszíni gyökereket fejleszt, elveszítve a mélyebb, stabilabb gyökérzet előnyeit. Ez hosszabb távon a fa instabilitásához is hozzájárulhat, különösen erős szél vagy vihar esetén.
A túlzott takarás másik kockázata a gyökérbetegségek és gombás fertőzések megjelenése. A folyamatosan nedves, levegőtlen közeg ideális feltételeket teremt különböző kórokozóknak, miközben a talaj oxigénellátottsága romlik. Ez akár gyökérfulladáshoz is vezethet, ami a fa vitalitását jelentősen visszaveti.
A mulcs túlzott használata a vízháztartásra is hatással van: bár alapvetően a nedvesség megtartása a cél, a túl vastag réteg alatt a víz könnyen megrekedhet, a talaj pedig levegőtlenné, tömörödötté válhat. Ez hosszú távon ugyancsak gyökérproblémákat okoz.
Gyakori gond az is, hogy a vastag mulcsrétegben gyomok és kórokozók telepednek meg, amelyeket később nehezebb eltávolítani, mint egy kontrollált talajfelszínen. Emellett a törzshöz túl közel helyezett mulcs közvetlen fizikai sérüléseket is okozhat a kéregben, ami fertőzési kaput nyit.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hogyan érdemes jól csinálni?
A szakértői ajánlások szerint a kulcs a mérték és a távolság:
- a mulcs ne érjen közvetlenül a törzshöz – hagyj körülbelül 15–20 cm szabad sávot
- az ideális rétegvastagság 5–10 cm
- időnként ellenőrizni kell, nem tömörödött-e össze vagy nem maradt-e túl nedves a réteg
- a megfelelő anyagválasztás (pl. fenyőkéreg, szalma, komposzt) szintén számít
A mulcsozás akkor működik jól, ha nem lezárja, hanem életben tartja a talajt: engedi a levegőzést, miközben stabilizálja a nedvességet.
Zseniális alternatív megoldás: élő mulcskör a fák körül
A hagyományos mulcs mellett egyre gyakrabban jelenik meg egy másik szemlélet is, főként a permakultúrás és agroökológiai rendszerekben: az úgynevezett „élő mulcs” vagy „living mulch” megoldás. Ennek lényege, hogy a gyümölcsfa környékét nem csupán szerves takaróanyaggal védik, hanem alacsony növekedésű, sűrű növényzettel is beültetik, amely folyamatosan takarja a talajt.
Ilyenkor a fa köré például bársonyvirágot, mentát vagy citromfüvet ültetnek, illetve más, talajt jól fedő aromás növényeket. Ezek nemcsak esztétikusabbá teszik a kertet, hanem egyfajta „élő takaróként” működnek: árnyékolják a talajt, mérséklik a párolgást, és segítenek visszaszorítani a gyomokat is. Emellett sok ilyen növény vonzza a beporzó rovarokat, miközben bizonyos fajok – mint a bársonyvirág – a kártevők jelenlétét is csökkenthetik.
A rendszer előnye, hogy nem egy statikus, hanem egy aktív, ökológiailag működő környezet alakul ki a fa körül. Ugyanakkor nem minden helyzetben problémamentes. Az erőteljesen terjedő fajok, például a menta, könnyen túlburjánzhatnak, és idővel versenybe is szállhatnak a fával a vízért és a tápanyagokért. Különösen aszályos időszakokban ez már nem előny, hanem kockázat lehet, főként fiatal gyümölcsfák esetében.
Ezért a gyakorlatban sokszor nem tisztán „élő mulcsként” működik a rendszer, hanem inkább tudatosan szabályozott növénytársításként: a fa közvetlen törzskörzete tisztább vagy mulccsal fedett marad, míg a külső zónában jelenik meg a sűrűbb növényzet. Így egyszerre érvényesül a talajvédelem, a nedvességmegőrzés és az ökológiai sokféleség, anélkül hogy a fa fejlődését túlzottan visszafogná a növényzet.
A lényeg itt is ugyanaz, mint a mulcsozásnál: a gyümölcsfa környezete nem egy üresen hagyott sáv, hanem egy érzékeny egyensúlyi rendszer, ahol a túl kevés és a túl sok beavatkozás is könnyen hibához vezethet.
Július 3. és augusztus 28. között újra megnyitja kapuit a balatoni Kultkikötő: három helyszínen színházi előadássokkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal várják a látogatókat.
A magyarországi fényművészet élvonalába tartozó alkotóknak Victor Vasarely, az op-art világhírű atyja előtt tisztelgő kiállítása megnyitójával kezdetét vette a 10. Zsolnay Fényfesztivál Pécsett.
Látványosan visszahúzódott a Duna a Kisoroszi Szigetcsúcsnál: hatalmas kavicszátonyok emelkedtek ki a mederből, a part helyenként 80–150 méterrel is szélesebbnek tűnik.
Végleg elpusztult az ásotthalmiak egyik legismertebb kultúrtörténeti emléke, a Rózsa Sándor fájaként ismert idős tölgy. A hírt közösségi oldalán jelentette be Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere,...
Kinyílik a Balaton titkos világa: bárki besétálhat a tihanyi kutatók laborjába, ráadásul teljesen ingyen
Mégis mi zajlik a Balaton mélyén? Tihanyban most bárki belenézhet a kutatók munkájába: nyílt nap, labortúrák, előadások és gyerekprogramok – ráadásul ingyen!
Közvetlen közelről sikerült megörökíteni egy farkaskölyköt az Aggteleki Nemzeti Park területén: a fiatal állat annyira kíváncsi volt, hogy egy kutatót is megszimatolt.
Tömeges kagylópusztulás a Ráckevei-Soroksári Dunán: a hazai szakember elárulta, mi okozza a kagylóvészt
Bűzlik a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág, döglött kagylók százai lebegnek a vízen, miközben a ragadozó halak valóságos lakomát csapnak körülöttük. Mégis mi okozhatja a tömeges pusztulást?
70 centit apadt egy zalai tó: előbukkant a víz alatti „erdő” – hátborzongató látvány a parton
Hónapok óta tartó találgatások után pont került a kérdés végére Veszprémben: egy új Lidl áruház nyílik, az előkészületek pedig már javában zajlanak.
Erkélytűz miatt riasztották a tűzoltókat csütörtök reggel Győrben, a Lajta úti panelházhoz, ahol a lángok egy harmadik emeleti lakásra is átterjedtek.
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
Az Orbán-kormány összesen 190,6 milliárd forintot fordított az akkumulátorgyárakat kiszolgáló víziközmű-fejlesztésekre, ennek az összegnek a huszada elég lett volna a Velencei-tóra.
A programok helyszínei önmagukban is különlegesek: templomkertek, szőlőhegyi pincék, pajták, udvarok és közösségi terek nyílnak meg a vendégek előtt.
A 40 fok feletti, extrém hőség a madarak életét is megviseli. A Sóstó Vadvédelmi Központ közlése szerint a kánikula miatt tömegesen érkeznek hozzájuk a bajba...
Új életre kel az esztergomi Prímás-sziget: elindult a természetvédelmi helyreállítás a Pilisi Parkerdő vezetésével, szakértők közös munkájával a városi zöld jövőért.
Elviselhetetlen bűz, túlterhelt szennyvíztelep, aggódó helyiek: mi történik a védett magyar pataknál?
Rendszeres bűz, szippantós autók, zajos karbantartások és a Pinka-patak miatt aggódó helyiek – hónapok óta ez borzolja a kedélyeket Vas vármegyében, Felsőcsatáron.
Több mint 200 millió forint uniós támogatásból fejlesztik a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát Békéscsabán - közölte az önkormányzat.
Gyál központja eztán rendezettebb, zöldebb és vonzóbb lehet, valamint több közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciót is kínál majd a helyieknek.
Czeglédi Gyula szerint nincs bizonyíték arra, hogy a debreceni Déli Ipari Parkban történt vízszennyezés bármilyen veszélyt jelentene Hajdúszoboszlóra.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.