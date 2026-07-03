Különös illúziók lepik el Pécset: a világhírű művész előtt tiszteleg idén a Fényfesztivál + Fotók

A magyarországi fényművészet élvonalába tartozó alkotóknak Victor Vasarely, az op-art világhírű atyja előtt tisztelgő kiállítása megnyitójával kezdetét vette a 10. Zsolnay Fényfesztivál Pécsett.

Zag Gábor, a baranyai vármegyeszékhely alpolgármestere azt mondta, tíz évvel ezelőtt még merész álom volt, hogy Pécs történelmi utcái, terei, épületei a fény nyelvén meséljenek, ez azonban már valóság: a Zsolnay Fényfesztivál mára nemcsak Magyarország egyedülálló kulturális eseményévé nőtte ki magát, hanem Európa egyik legismertebb fényfesztiváljává is vált.

Pécs olyan város, ahol a múlt értékei és a jövő gondolatai természetesen kapcsolódnak össze, történelmi épületei kortárs művészeti alkotássá válnak, ismert terei új arcukat mutatják meg a látogatónak, és kortól, nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül összekötik az embereket - tette hozzá.

A politikus utalt rá, hogy a jubileumi fesztiválon a baranyai vármegyeszékhelyen 120 évvel ezelőtt született Victor Vasarelyre is emlékeznek. Az ő látást, a teret és az optikai illúzió világát kutató művészete tökéletes inspirációja ennek a rendezvénynek, ahol a fény nem csupán megvilágít, hanem gondolatokat ébreszt és nézőpontokat nyit meg mindannyiunk előtt - fogalmazott.