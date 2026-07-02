Kinyílik a Balaton titkos világa: bárki besétálhat a tihanyi kutatók laborjába, ráadásul teljesen ingyen

Mégis mi zajlik a Balaton mélyén? A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nyílt napján Tihanyban most bárki belenézhet a kutatók munkájába: labortúrák, előadások, gyerekprogramok és interaktív bemutatók várják az érdeklődőket – ráadásul ingyen!

Nyílt napot tart a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 2026. július 3-án, pénteken 9 és 16 óra között a tihanyi intézményben (Klebelsberg utca 3.). A szervezők minden érdeklődőt várnak, akik szeretnének közelebbről is megismerkedni a Balaton kutatásának mindennapjaival - írta a Hírbalaton.

A program ingyenes, a részvételhez előzetes regisztráció sem szükséges, a jelentkezés a helyszínen történik.

Laborok, élővilág és „láthatatlan” szennyezők

Az egész napos rendezvényen interaktív bemutatók, labortúrák és tudományos előadások várják a látogatókat. A résztvevők többek között megismerhetik a Balaton halait, a vízi növényvilágot, a makrogerincteleneket, valamint a zooplankton és algák szerepét az ökoszisztémában. A szervezők külön figyelmet fordítanak a modern környezeti problémák bemutatására is: a laborlátogatások során szó lesz a vízben kimutatható mikroműanyagokról, gyógyszermaradványokról és UV-szűrő vegyületekről, valamint azok élővilágra gyakorolt hatásairól.

A szakmai programokat kultúrtörténeti és művészettörténeti séták egészítik ki, amelyeket többek között Dr. Takács Péter és Andrási Gábor vezet. A látogatók így nemcsak a természettudományos, hanem a Balatonhoz kötődő kulturális örökségbe is betekintést nyerhetnek.

Előadások a Balaton jövőjéről és élővilágáról

A nap folyamán három nagyobb előadás is várja az érdeklődőket:

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10:00 – Balaton 2026-ban – prof. Dr. Vasas Gábor – főigazgató

13:00 – Vidra és aranysakál – Dr. Lanszki József – tudományos főmunkatárs

15:00 – Siklók és gőték – Dr. Mészáros Boglárka – tudományos munkatárs

A programok célja, hogy közelebb hozzák a tó jelenlegi állapotát, élővilágát és kutatási eredményeit a nagyközönséghez.

A szervezők a nyílt napot családoknak, diákoknak, természetkedvelőknek és helyieknek is ajánlják. A gyerekek számára külön sarokkal készülnek, a programok között pedig partnerintézmények és civil szervezetek is bemutatkoznak.