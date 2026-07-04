Egy friss árösszeállítás alapján egy négytagú család balatoni kiruccanása komoly kiadást jelenthet, már ha nem fogják nagyon spórolósra.
Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye: ezek most a legdrágább települések - itt a toplista!
Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye, és bár továbbra is Tihany számít a legdrágább településnek, a második helyre némiképp meglepetésre Balatonszemes lépett elő, megelőzve Siófokot. A friss adatok alapján az északi parton stabilan tartják magukat az árak, miközben a vevői elvárások egyre határozottabban az alacsony fenntartási költségű, valamint a prémium szolgáltatásokat kínáló ingatlanok felé tolódnak - írta meg az Infostart.
A sonline.hu piaci körképe szerint Tihanyban jelenleg 1,8 és 2,2 millió forint között mozog az átlagos négyzetméterár. Ezt követi az új második helyezett Balatonszemes 1,55 millió, majd Szántód 1,53 millió forintos átlagértékkel.
Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője rámutatott, hogy az északi part legnépszerűbb településein, így Tihanyban vagy Balatonfüreden egyáltalán nem tapasztalható árcsökkenés. A tulajdonosok még az átmenetileg visszafogottabb kereslet mellett sem engednek az árból, a keleti medence használt ingatlanjainál ugyanakkor már megfigyelhető némi lefelé mutató korrekció.
A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméterára jellemzően 900 ezer és 1,3 millió forint között alakul, a kiemelt lokációkban viszont a 2 millió forint feletti összeg sem ritka. Markó Ildikó, a hálózat dél-dunántúli régióvezetője kiemelte, hogy a vásárlók ma már szinte alapfeltételként kezelik a korszerű nyílászárókat és a megfelelő szigetelést, mivel kulcskérdéssé vált az alacsony fenntartási költség. A prémium kategóriás vevők körében emellett jelentősen felértékelődtek a kis lakásszámú, saját kerttel, wellnessrészleggel és portaszolgálattal rendelkező exkluzív lakóparkok.
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