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Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye: ezek most a legdrágább települések - itt a toplista!

Pénzcentrum
2026. július 4. 16:57

Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye, és bár továbbra is Tihany számít a legdrágább településnek, a második helyre némiképp meglepetésre Balatonszemes lépett elő, megelőzve Siófokot. A friss adatok alapján az északi parton stabilan tartják magukat az árak, miközben a vevői elvárások egyre határozottabban az alacsony fenntartási költségű, valamint a prémium szolgáltatásokat kínáló ingatlanok felé tolódnak - írta meg az Infostart.

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A sonline.hu piaci körképe szerint Tihanyban jelenleg 1,8 és 2,2 millió forint között mozog az átlagos négyzetméterár. Ezt követi az új második helyezett Balatonszemes 1,55 millió, majd Szántód 1,53 millió forintos átlagértékkel.

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Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője rámutatott, hogy az északi part legnépszerűbb településein, így Tihanyban vagy Balatonfüreden egyáltalán nem tapasztalható árcsökkenés. A tulajdonosok még az átmenetileg visszafogottabb kereslet mellett sem engednek az árból, a keleti medence használt ingatlanjainál ugyanakkor már megfigyelhető némi lefelé mutató korrekció.

A déli parton a használt nyaralók és lakóingatlanok négyzetméterára jellemzően 900 ezer és 1,3 millió forint között alakul, a kiemelt lokációkban viszont a 2 millió forint feletti összeg sem ritka. Markó Ildikó, a hálózat dél-dunántúli régióvezetője kiemelte, hogy a vásárlók ma már szinte alapfeltételként kezelik a korszerű nyílászárókat és a megfelelő szigetelést, mivel kulcskérdéssé vált az alacsony fenntartási költség. A prémium kategóriás vevők körében emellett jelentősen felértékelődtek a kis lakásszámú, saját kerttel, wellnessrészleggel és portaszolgálattal rendelkező exkluzív lakóparkok.
Címlapkép: Getty Images
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