Bár a keddi hazai áramfogyasztás is jócskán meghaladta a korábbi nyári rekordokat, a hétfőn beállított, 7488 megawattos történelmi nyári csúcsértéket nem sikerült túlszárnyalnia.
A 40 fokos hőség már a fiókákat is tizedeli: százával viszik őket a madármentő állomásokra
A 40 fok feletti, extrém hőség a madarak életét is megviseli. A Sóstó Vadvédelmi Központ közlése szerint a kánikula miatt tömegesen érkeznek hozzájuk a bajba jutott fiókák – a többségük fecske.
A tartós hőség nemcsak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is extrém módon megterheli: a Sóstó Vadvédelmi Központba egyetlen nap alatt közel 80 állat került be, többségük fecskefióka. A szakemberek szerint a kánikula idején tömegesen fordul elő fiókák kiesése a fészkekből, miközben a gondozók folyamatos ellátással próbálják életben tartani a beérkező állatokat.
A jelenség hátterében a fészkek túlmelegedése és a hőstressz áll, amely a fiókák viselkedésére és túlélési esélyeire is hatással van. A fecskék esetében különösen gyakori, hogy a nagy meleg miatt a fiókák a fészek szélére sodródnak vagy kiesnek, így emberi beavatkozás nélkül nem jutnának túlélési esélyhez.
A szakemberek hangsúlyozzák: ha madárfiókát találunk, az első lépés a helyzet felmérése.
Amennyiben sértetlen és elérhető a fészek, a fiókát vissza lehet helyezni, mert a szülők nem utasítják el. Ha ez nem megoldható, akkor árnyékos, biztonságos – például macskák és kutyák elől védett – helyre, dobozba helyezve lehet ideiglenesen megóvni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A hőségben kiemelten fontos a vízpótlás is: a szakemberek szerint a kertekben, udvarokban kihelyezett friss ivóvíz – akár egy egyszerű cserépalátétben – sok esetben életmentő lehet a madarak és más kisállatok számára is.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) részletes útmutatót ad arra az esetre, ha valaki madárfiókát talál, valamint a megfelelő itatók és madárfürdők kialakításához is gyakorlati tanácsokat kínál.
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