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HelloVidék

A 40 fokos hőség már a fiókákat is tizedeli: százával viszik őket a madármentő állomásokra

HelloVidék
2026. július 1. 15:45

A 40 fok feletti, extrém hőség a madarak életét is megviseli. A Sóstó Vadvédelmi Központ közlése szerint a kánikula miatt tömegesen érkeznek hozzájuk a bajba jutott fiókák – a többségük fecske.

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A tartós hőség nemcsak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is extrém módon megterheli: a Sóstó Vadvédelmi Központba egyetlen nap alatt közel 80 állat került be, többségük fecskefióka. A szakemberek szerint a kánikula idején tömegesen fordul elő fiókák kiesése a fészkekből, miközben a gondozók folyamatos ellátással próbálják életben tartani a beérkező állatokat.

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A jelenség hátterében a fészkek túlmelegedése és a hőstressz áll, amely a fiókák viselkedésére és túlélési esélyeire is hatással van. A fecskék esetében különösen gyakori, hogy a nagy meleg miatt a fiókák a fészek szélére sodródnak vagy kiesnek, így emberi beavatkozás nélkül nem jutnának túlélési esélyhez.

A szakemberek hangsúlyozzák: ha madárfiókát találunk, az első lépés a helyzet felmérése.

Amennyiben sértetlen és elérhető a fészek, a fiókát vissza lehet helyezni, mert a szülők nem utasítják el. Ha ez nem megoldható, akkor árnyékos, biztonságos – például macskák és kutyák elől védett – helyre, dobozba helyezve lehet ideiglenesen megóvni.

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A hőségben kiemelten fontos a vízpótlás is: a szakemberek szerint a kertekben, udvarokban kihelyezett friss ivóvíz – akár egy egyszerű cserépalátétben – sok esetben életmentő lehet a madarak és más kisállatok számára is.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) részletes útmutatót ad arra az esetre, ha valaki madárfiókát talál, valamint a megfelelő itatók és madárfürdők kialakításához is gyakorlati tanácsokat kínál.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
9 perce
Ebben az időben már minden pusztul, állat, növény, ember, nem lesz könnyű ezt a durván túlnépesedett populációt eltartani az egyre romló körülmények között.
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