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Veszélybe került az egyik legszebb magyar ártéri erdő: rendkívüli beavatkozás indult a megmentésére
A Pilisi Parkerdő Pilisi Erdőkezelő Kft.-jének szakmai irányításával elindult az esztergomi Prímás-sziget természetvédelmi restaurációja. A munkálatokat Némedy Zoltán erdőmérnök és természeti örökségvédelmi szakmérnök vezeti, aki a projektben résztvevő partnerszervezetekkel közösen olyan beavatkozásokat valósít meg, amelyek egyszerre szolgálják a természetvédelmi célokat és a városi zöld infrastruktúra hosszú távú megőrzését. A projekt jól mutatja, hogy az erdész, természetvédő, civil, és önkormányzati szakemberek közötti párbeszéd alapú tervezés és kivitelezés milyen összetett természetvédelmi és erdőkezelési feladatok megoldására képes.
A Prímás-sziget egyik legfontosabb természeti értéke a Duna mentén kialakult puhafás ligeterdő, amely természetes állapotában különböző fűz- és nyárfajokból áll. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb teret nyertek az idegenhonos, inváziós növényfajok, amelyek aktív beavatkozások hiányában fokozatosan kiszorították az őshonos növényzetet.
A helyzet kezelése speciális szakmai felkészültséget igényelt. A Pilisi Parkerdő Pilisi Erdőkezelő Kft.-jének szakemberei természetvédelmi szempontok alapján mérték fel a terület állapotát, meghatározták a szükséges beavatkozásokat, majd kidolgozták a helyreállítás szakmai tervét. A projekt megvalósításában az Esztergomi Természetbarátok Egyesülete, a MOL-Új Európa Alapítvány támogatása és önkéntesek munkája is szerepet kapott.
A restauráció első lépéseként fokozatosan eltávolítják a területen tömegesen terjedő zöld juharokat, idegenhonos cserje- és fafajokat, valamint visszaszorítják a kanadai aranyvesszőt, miközben minden értékes őshonos faegyed megőrzésre kerül. Az idei beavatkozások eredményeként eddig mintegy 6 ezer négyzetméternyi terület vált alkalmassá arra, hogy ismét a Duna menti természetes növénytársulások fajai jelenjenek meg rajta.
A természetvédelmi erdőkezelés jóval több, mint fakitermelés vagy faültetés. Egy adott élőhely múltját, jelenlegi állapotát és várható fejlődését egyaránt figyelembe kell venni ahhoz, hogy olyan beavatkozás történjen, amely hosszú távon is fenntartható eredményt hoz
– hangsúlyozta Némedy Zoltán.
A szakmai tervezés során az erdészek olyan fajokat választottak ki, amelyek természetes módon is előfordulnak a Duna menti ártéri élőhelyeken. A területre fekete nyár, fehér nyár, fehér fűz, törékeny fűz, vénic szil, kocsányos tölgy és mézgás éger kerül, a cserjeszintet pedig vörösgyűrű som, kutyabenge, kányabangita és közönséges mogyoró gazdagítja.
A telepítések nemcsak az erdő szerkezetének helyreállítását szolgálják, hanem számos madár-, rovar- és emlősfaj számára teremtenek új élőhelyet. A biológiai sokféleség növelését segíti az is, hogy a már restaurált területen 30 darab madárodút és szajkótálcát helyeztek ki.
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Esztergom város Önkormányzata elkötelezett természeti értékeink megőrzése mellett. Fontos számunkra, hogy a város zöldvagyonának kezelése olyan szakmai partnerekkel történjen, akik a természetvédelmi és erdészeti szempontokat egyaránt magas színvonalon képviselik
– mondta Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere.
A Prímás-szigeten elvégzett munka jól példázza, hogy a természetvédelmi célok eredményes megvalósításához az erdészeti, természetvédelmi, önkormányzati és civil szereplők együttműködésére egyaránt szükség van. A projekt során végzett beavatkozások hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület hosszú távon megőrizze természeti értékeit, miközben élhetőbb és gazdagabb élőhelyet biztosít a Duna menti növény- és állatvilág és nem utolsósorban a lakosság számára.
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