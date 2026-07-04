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Mexikóváros, 2015. március 16.: az amerikai csapat futballpályája és a legnagyobb mexikói stadion, számos sport- és kulturális esemény helyszíne.
Sport

Síppal, dobbal készülnek a mexikóiak Anglia ellen: főhet Tuchelék feje, ha pihenni akarnak a fontos meccs előtt

Pénzcentrum
2026. július 4. 18:59

Az angol válogatott már a megérkezése előtt óvintézkedéseket tett annak érdekében, hogy a helyi szurkolók ne zavarhassák meg a játékosok nyugalmát és felkészülését a Mexikó elleni vb-nyolcaddöntő előtt.

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Thomas Tuchel együttese európai idő szerint hétfőn hajnalban csap össze Mexikóval a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A keret pénteken érkezett meg Mexikóvárosba, így a csapat két éjszakát tölt a fővárosban a találkozó előtt - és most azon gondolkodnak, hogyan biztosítsák a játékosok és a stáb pihenését.

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Az óvatosságnak megvan az alapos indoka, ugyanis Mexikó legutóbbi ellenfele, Ecuador hivatalos panaszt nyújtott be a FIFA-hoz, amiért a hazai szurkolók szándékosan zavarták a játékosok éjszakai pihenését. A mexikói drukkerek hangszórókkal, dudákkal és motorok túráztatásával zajongtak a csapat szállodája előtt késő éjszaka.

Az ecuadori küldöttség a Westin Hotelben szállt meg, és bár az angolok szeretnék titokban tartani a szálláshelyüket, tartanak attól, hogy az információ végül kiszivárog a közösségi médiában. Emiatt azoknak a labdarúgóknak és stábtagoknak, akik nem készültek saját füldugóval vagy egyéb segédeszközzel, a szövetség természetes alapú alvást segítő készítményeket, valamint fehérzaj-gépeket biztosít.

További komoly kihívást jelent a tengerszint feletti magasság - erről korábban a Pénzcentrumon is írtunk. Mexikóváros átlagosan mintegy 2240 méteren fekszik, ahol a ritkább levegő és az alacsonyabb oxigénszint negatívan befolyásolhatja a játékosok teljesítményét, különösen, ha nincsenek hozzászokva az ilyen extrém körülményekhez.

Mexikó ezzel szemben az eddigi mind a négy világbajnoki mérkőzését magaslati környezetben játszotta: három alkalommal az Azték Stadionban léptek pályára, egyszer pedig a szintén magasan fekvő Guadalajarában.

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A tökéletes akklimatizációhoz a sportolóknak legalább egy-két hetet kellene ilyen magasságban tölteniük, hogy szervezetük alkalmazkodni tudjon, és növekedjen a vörösvértestek száma. Thomas Tuchel elismerte, hogy csapata emiatt jelentős lépéshátrányba kerül.

A magasság hatalmas hátrányt jelent, mivel fizikailag képtelenek vagyunk ilyen rövid idő alatt alkalmazkodni hozzá. Négy nap alatt ez egyszerűen lehetetlen küldetés, ami óriási előnyt jelent majd Mexikónak. A mérkőzések között mindössze három napunk van, így szervezetileg kivitelezhetetlen az akklimatizáció

- fogalmazott Thomas Tuchel, a válogatott szövetségi kapitánya.

FIFA Világbajnokság
Mexikó
Anglia
2026. július 6. hétfő 02:00
|
Estadio Azteca, Mexico City
Egymás elleni statisztika: 2 meccs
Győzelem
  Mexikó: 0 (0%)
  Anglia: 2 (100%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Mexikó: 1
  Anglia: 5
Gólkülönbség: -4
Hazai győzelem
  Mexikó: 0
  Anglia: 2
Vendéggyőzelem
  Mexikó: 0
  Anglia: 0
Adatlap létrehozva: 2026.07.04.
Címlapkép: Getty Images
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