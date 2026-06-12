Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand

A nyári szezon közeledtével több fejlesztés is befejeződött a szigligeti strandon. Megújult a büfésor környezete, átépítették a parkolót, új sportpályákat alakítottak ki, és ez még nem minden...

A strandszezon kezdetével a balatoni települések igyekeznek még vonzóbbá tenni partjaikat a nyaralók számára. Nincs ez másként Szigligeten sem, ahol az elmúlt hónapokban több fejlesztés is megvalósult annak érdekében, hogy a strandolók komfortosabb környezetben pihenhessenek. A strandolóknak talán a legszembetűnőbb változás a büfésor környéke kesz. Megújult az előtető, amely nemcsak esztétikailag ad egységesebb képet a strandnak, hanem a nyári napsütés és a hirtelen érkező záporok ellen is nagyobb védelmet nyújt - írta a Zaol.hu.

A háttérben olyan fejlesztések is történtek, amelyek kevésbé látványosak, ugyanakkor hosszú távon fontosak a strand működése szempontjából. Korszerűsítették a gyep öntözőrendszerének gépészetét, ami hatékonyabbá teszi a zöldfelületek fenntartását és segíti a strand rendezett arculatának megőrzését.

A környezetvédelemre is figyeltek a beruházások során

A balesetveszélyessé vált fákat eltávolították, helyükre pedig új, őshonos fafajokat ültettek. Ezek az elkövetkező években egyre több árnyékot biztosíthatnak a strandolóknak, miközben hozzájárulnak a terület természetközeli hangulatának megőrzéséhez. Jelentős változás történt a parkolás terén is: teljes egészében átépítették a strand parkolóját. Ez különösen a nyári csúcsidőszakban érkező vendégek számára jelenthet könnyebbséget, amikor a Balaton-parti települések parkolóhelyei gyorsan megtelnek.

Az aktív kikapcsolódást kedvelőkre is gondoltak. Az idei szezontól két röplabdapálya és két strandfocipálya várja a sportolni vágyókat, így a fürdőzés mellett a strandolók többféle mozgási lehetőség közül választhatnak. A fejlesztések között a fenntarthatóság is hangsúlyos szerepet kapott. A szaunaház tetejére napelemek kerültek, amelyek a megújuló energia használatát segítik. Emellett a strand saját honlapot is kapott, ahol a látogatók naprakész információkat találhatnak a szolgáltatásokról és az aktuális programokról.

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A szigligeti strand az elmúlt években többször szerepelt a Balaton legkedveltebb strandjai között. Az idei fejlesztések célja is az volt, hogy a település tovább erősítse vonzerejét, és a vendégek még komfortosabb környezetben élvezhessék a balatoni nyarat.