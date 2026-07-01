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Megszólalt a polgármester a lakossági pánikról: veszélyben van a híres magyar fürdőváros ivóvize?
Czeglédi Gyula szerint nincs bizonyíték arra, hogy a debreceni Déli Ipari Parkban történt vízszennyezés bármilyen veszélyt jelentene Hajdúszoboszlóra, és a szolgáltatók friss vizsgálatai sem mutatnak eltérést a helyi ivóvíz minőségében. A polgármester közérdekű adatigényléssel fordul a hatósághoz, és arra kéri a lakosságot, hogy csak hivatalos forrásból tájékozódjon.
A hajdúszoboszlói polgármester, Czeglédi Gyula kedden közleményben reagált arra a bejegyzésre, amelyet Mikepércs polgármestere, Tímár Zoltán tett közzé a közösségi médiában. Tímár arról tájékoztatta saját települését, hogy a Semcorp gyár vízszennyezése nem veszélyezteti Mikepércs ivóvízellátását, ugyanakkor mellékesen azt írta: a talajvíz áramlási iránya a déli gazdasági övezetből Ebes és Hajdúszoboszló felé mutat. Ez a félmondat komoly aggodalmat keltett a hajdúszoboszlói lakosság körében.
Czeglédi a közleményében azt írta, telefonon egyeztetett a Debreceni Vízmű igazgatójával, aki jelezte: ő nem tett olyan kijelentést, amely Hajdúszoboszlóra vagy Ebesre vonatkozó veszélyt sugallt volna. A vízmű vezetője kérte is Mikepércs polgármesterét, hogy pontosítsa a tájékoztatását.
A hajdúszoboszlói vízszolgáltató, az ÉRV Zrt. igazgatója szintén gyors választ küldött a városvezetésnek. A friss vizsgálati eredmények alapján a szolgáltatott víz minősége nem tér el a korábbi évek adataitól, és megfelel a hatályos előírásoknak. A szolgáltató szerint a rendszer jelenleg mennyiségileg is bírja a terhelést, és remélik, hogy nem történik nagyobb hálózati hiba.
A polgármester közérdekű adatigényléssel fordul a környezetvédelmi hatósághoz, hogy hivatalos állásfoglalást kapjon arról, jelent-e bármilyen kockázatot a Déli Ipari Parkban történt szennyezés Hajdúszoboszló bel‑ és külterületeire, a lakosságra vagy a helyi élő környezetre. Emellett arra is választ vár, szükségesnek tartanak‑e további vizsgálatokat a hatósági és szolgáltatói monitoring mellett.
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Czeglédi Gyula a közlemény végén arra kérte a hajdúszoboszlóiakat, hogy kizárólag az önkormányzat és az általa közzétett hivatalos információk alapján tájékozódjanak, és ne engedjenek a félrevezető vagy pontatlan közösségi médiás bejegyzéseknek.
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