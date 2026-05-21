A városháza és Pécs belvárosa egy napsütéses napon.
Pécs kulturális élete a szakadék szélén: súlyos pénzügyi válságba került a vidék kultúrfővárosa

2026. május 21. 09:45

Vészjelzés érkezett Pécsről: súlyos pénzügyi gondok fenyegetik a vidéki kulturális élet egyik legfontosabb központját. A helyzet mára egészen drámaivá vált: a Zsolnay Kulturális Negyed működtetője mintegy egymilliárd forintos hiánnyal küzd, a Pannon Filharmonikusok költségvetéséből több mint félmilliárd forint hiányzik, miközben a Bóbita Bábszínház is komoly, 150 milliós deficittel néz szembe. A város ikonikus kulturális intézményeinél egyre többen attól tartanak, hogy tartós megoldás nélkül hosszú távon is veszélybe kerülhet Pécs kiemelt kulturális szerepe.

Komoly finanszírozási problémákról írt cikkében a Magyar Narancs: a lap szerint több meghatározó pécsi kulturális intézmény működése is nehéz helyzetbe került az elmúlt időszakban. A cikk a Pécs kulturális szerepét is hangsúlyozza, kiemelve, hogy a vidéki nagyváros évtizedek óta az egyik legerősebb hazai művészeti központnak számít.

A lap felidézi: a város kulturális infrastruktúrája különösen a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa-program idején fejlődött látványosan. Ekkor újult meg többek között a Zsolnay Kulturális Negyed, ekkor épült meg a Kodály Központ és a Tudásközpont is. A beruházások hosszú távú fenntartása azonban azóta is komoly kihívást jelent. Jelenleg több intézmény is jelentős hiánnyal működik. 

A helyzet mára egészen súlyossá vált. A Zsolnay-negyed (ZSÖK) mintegy egymilliárd forintos hiánnyal működik, a Pannon Filharmonikusok költségvetéséből több mint félmilliárd forint hiányzik, a Bóbita Bábszínház pedig 150 milliós deficittel néz szembe.

A problémák egyik oka, hogy az állami és önkormányzati finanszírozás körül hosszú ideje bizonytalanság tapasztalható. A cikkben megszólaló vezetők arról beszéltek, hogy a korábban különböző programokon keresztül érkező állami támogatások egy része kifutott, miközben az intézmények fenntartási költségei jelentősen emelkedtek.

Külön is szóba kerül a Pécsi Nemzeti Színház helyzete, ahol az igazgatóválasztás és a társulaton belüli konfliktusok is témát adtak az elmúlt hónapokban. A jelenlegi vezetés működését belső konfliktusok és szakmai viták övezik, miközben a műsortervben a Vidnyánszky Attilához köthető alkotói kör dominál. A cikk emellett kitér arra is, hogy a nagy múltú Jelenkor irodalmi folyóirat működése is bizonytalanná vált a finanszírozási nehézségek miatt.

A pécsi kulturális élet szereplői attól tartanak, hogy hosszabb távon a vidéki kulturális intézményrendszer fenntarthatósága kerülhet veszélybe, ha nem születik tartós finanszírozási megoldás. A város kulturális intézményei ugyanakkor továbbra is országos jelentőségű programokat és művészeti teljesítményeket hoznak létre, amelyek sokak szerint nemcsak helyi, hanem országos értéket képviselnek.
 
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #támogatás #pénzügyek #költségvetés #válság #pécs #kultúra #állami #színház #hellovidék #költségvetési hiány

