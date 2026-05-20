A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat.
Forrnak az indulatok a vidéki fürdő körül: a felújítás, a gyógyvíz és az üzemeltetés is veszélybe került
Egyre élesebb vita alakult ki a tiszaörsi fürdő jövője körül, miután az önkormányzat visszavette az üzemeltetést a korábbi bérlőtől. A helyiek közül többen is aggályokat fogalmaztak meg, miközben a korábbi üzemeltető a megvalósult fejlesztésekre és a gyógyvíz minősítés fenntartásának fontosságára hívja fel a figyelmet.
A tiszaörsi fürdő 2025 vége óta zárva tart, a működtetést pedig az önkormányzat vette át, amely szerint a létesítmény állapota jelentősen leromlott, ezért felújítási munkákra és forrásbevonásra is szükség lesz. Az átadás-átvételt ugyanakkor már korábban is konfliktusok kísérték, a felek között jelenleg is jogi eljárások zajlanak - írta a Szoljon.hu.
A korábbi üzemeltető, a Tiszaörsi Fürdő 2004 Kft. szerint a birtokba vétel során nem minden, a fürdő működéséhez szükséges eszköz és dokumentum került át az új üzemeltetőhöz. Állításuk szerint az elmúlt több mint húsz évben saját beruházásban is jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, többek között a medencék korszerűsítését és a működés műszaki feltételeinek biztosítását.
A cég szerint különösen fontos kérdés a gyógyvíz minősítésének jövője is. Mint felidézték, a fürdő 2006-ban az ő közreműködésükkel kapott gyógyvíz-minősítést, amely szerintük mára bizonytalanná vált. A korábbi üzemeltető arra is figyelmeztetett, hogy a vízjogi engedélyek helyzete tisztázatlan, és a jövőbeni működés akár termálvíz-alapú rendszerre is átállhat, ami jelentősen megváltoztatná a fürdő eddigi karakterét.
Helyiek is megszólaltak: kérdések a működés körül
A fürdő ügyében egy helyi lakos is levelet juttatott el a megyei lap szerkesztőségéhez, aki több ponton is kifogásolta az átadás körülményeit és a kommunikációt. Felvetései között szerepelt, hogy miért nem hívták meg a korábbi üzemeltetőt a lakossági egyeztetésre, valamint hogy mi indokolta a működés megszakítását.
A levélíró arra is rámutatott, hogy számára nem egyértelmű, milyen irányba alakul a fürdő jövője, különösen a gyógyvíz és a termálvíz közötti esetleges váltás kérdésében. Szerinte a létesítmény egyik legnagyobb értéke éppen a „retró hangulat” és a gyógyvizes, természetközeli működés volt.
Az önkormányzat felújítást és rendbetételt tervez
A tiszaörsi önkormányzat korábban jelezte, hogy a fürdő állapotának rendezése érdekében felújítási munkákra készül, és ennek finanszírozására akár gyűjtést is indítanak. Álláspontjuk szerint a létesítmény hosszabb távú fenntartható működéséhez elengedhetetlen a korszerűsítés.
A felek között ugyanakkor továbbra sincs megegyezés, és a fürdő jövője több szempontból is nyitott kérdés maradt. Az önkormányzatot megkerestük, válaszuk későbbre várható.
