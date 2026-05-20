A károsultak szerint már 170 millió forintnál is nagyobb lehet az utasok összesített kára.
Több mint száz lakást húztak volna fel a balatoni partszakaszon: közbelépett a bíróság, győztek a civilek
Új fordulatot vett a Balaton egyik legtöbbet vitatott ingatlanügye: mégsem valósulhat meg az a 105 lakásos társasházprojekt, amelyet a balatonaligai magaspartra terveztek. A beruházás ellen évek óta tiltakoztak helyi civilek és természetvédők.
A hírt az Aligai Fürdőegyesület közölte közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az öt társasházból álló komplexum jelenlegi formájában nem épülhet meg a magasparton. Ahogy hírül adtál: "Megjelent a Kormányhivatal hirdetménye a hatalmas társadalmi ellenállásba ütköző Rózsa utcai magasparti társasházak ügyében. A Fürdőegyesület bírósági keresete nyomán a Pécsi Törvényszék 2023 év tavaszán megsemmisítette az öt épületből álló, hatszintes, 20 méter magas 105 lakásos lakóépületek építési engedélyét."
A balatonaligai magaspart beépítésének terve hosszú ideje komoly vitákat váltott ki a térségben. A civilek attól tartottak, hogy a nagyszabású fejlesztés visszafordíthatatlanul megváltoztatná a partszakasz karakterét, veszélyeztetné a magaspart állapotát, és tovább növelné a Balaton-part túlterheltségét. A beruházás korábban azért került a figyelem középpontjába, mert a tervek szerint több mint száz lakás épült volna a kiemelten érzékeny területen. Az ügyben az elmúlt években több lakossági fórumot, tiltakozást és hatósági eljárást is tartottak.
Az Aligai Fürdőegyesület szerint a döntés fontos eredmény a helyi közösség számára, ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a beruházó később új tervekkel visszatér-e a területre.
Egy magánszemély által bevizsgált osztrák kőmintában is kimutatták az azbeszt jelenlétét.
Forrnak az indulatok a vidéki fürdő körül: a felújítás, a gyógyvíz és az üzemeltetés is veszélybe került
Egyre élesebb vita alakult ki a tiszaörsi fürdő jövője körül, miután az önkormányzat visszavette az üzemeltetést a korábbi bérlőtől.
Lakossági fórumot tartottak Tihanyban a régóta vitatott Kenderföldek beépítéséről, amely évek óta komoly indulatokat vált ki a helyiek, civilek és természetvédők körében.
A jeli arborétum főkertésze elárulta a titkot: felejtsd el a tuját, ezt ültesd a tökéletes örökzöld sövényért
A jeli főkertész szerint ideje búcsút inteni a tujának, és új irányt venni a kertekben. A szakember 3 olyan növényt is kiemelt, amelyekből tartós, látványos...
Ínycsiklandó gasztrobulival robban a szezon a Balatonnál: borok és halételek lepik el a népszerű sétányt
Balatoni ízek és a kulturális programok veszik át a főszerepet Balatonfüreden: május 22. és 25. között rendezik meg a Balatoni Hal- és Borünnepet a Tagore...
Izgalmas videót osztott meg a napokban a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.: a felvételeken az látszik, ahogy helyi gyerekek segítenek az idei csukatelepítésben a Sió térségében.
A sok eső után tömegesen jelentek meg a foltos szalamandrák az erdei utakon, ezért fokozott óvatosságra figyelmezteti az autósokat az Ipoly Erdő Zrt..
Pénzügyi nehézségek miatt idén nem rendezi meg a hagyományos Sétatér Fesztivált a pécsi önkormányzat rendezvényszervező cége, a Zsolnay Örökségkezelő NKft.
A szokásosnál korábban indulhat a balatoni strandszezon 2026-ban: több északi parti település már pünkösre megnyitja strandjait.
Egykor a győri elit és polgárság egyik legfontosabb találkozóhelye volt, ma viszont az összeomlás szélén áll a Radó-sziget ikonikus épülete, a Spartacus csónakház.
Szarmata kori település nyomai, török kori pénzérmék és egy épen maradt ágyúgolyó is előkerült az elmúlt időszak régészeti feltárásain Baján és Vaskúton.
A járvány miatt több gondozott kórházi ellátásra szorult, miközben a vármegyében más fertőző betegségek is megjelentek az elmúlt napokban.
A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben akár több millió forintra is rúghat.
Veszélyben a magyarok kedvenc karácsonyfája: ez a jól ismert fafaj hamarosan végleg eltűnhet hazánkból
A lucfenyők gyors pusztulása már jól látható jele annak, hogy a klímaváltozás alapvetően átalakítja Magyarország élővilágát.
Példátlan szigorításba kezdett a magyar település: egy csepp vizet sem kapnak a trükköző lakásépítők
A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól.
Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.
Tovább emelkedtek a balatoni strandbüfék árai, a palacsinta több helyen már 450–500 forintba, a különlegesebb változatok pedig akár 650 forintba is kerülnek.
Azbeszt-botrány: több száz magyar településen is ott lehet, teljes régiókba terítették a veszélyes kőzúzalékot
Bölcsődétől a skateparkig, magyar utcáktól osztrák télisózásig: ennyi településen lehet ott a burgenlandi azbeszt-kő.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít