Több mint száz lakást húztak volna fel a balatoni partszakaszon: közbelépett a bíróság, győztek a civilek

Új fordulatot vett a Balaton egyik legtöbbet vitatott ingatlanügye: mégsem valósulhat meg az a 105 lakásos társasházprojekt, amelyet a balatonaligai magaspartra terveztek. A beruházás ellen évek óta tiltakoztak helyi civilek és természetvédők.

A hírt az Aligai Fürdőegyesület közölte közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az öt társasházból álló komplexum jelenlegi formájában nem épülhet meg a magasparton. Ahogy hírül adtál: "Megjelent a Kormányhivatal hirdetménye a hatalmas társadalmi ellenállásba ütköző Rózsa utcai magasparti társasházak ügyében. A Fürdőegyesület bírósági keresete nyomán a Pécsi Törvényszék 2023 év tavaszán megsemmisítette az öt épületből álló, hatszintes, 20 méter magas 105 lakásos lakóépületek építési engedélyét."

A balatonaligai magaspart beépítésének terve hosszú ideje komoly vitákat váltott ki a térségben. A civilek attól tartottak, hogy a nagyszabású fejlesztés visszafordíthatatlanul megváltoztatná a partszakasz karakterét, veszélyeztetné a magaspart állapotát, és tovább növelné a Balaton-part túlterheltségét. A beruházás korábban azért került a figyelem középpontjába, mert a tervek szerint több mint száz lakás épült volna a kiemelten érzékeny területen. Az ügyben az elmúlt években több lakossági fórumot, tiltakozást és hatósági eljárást is tartottak.

Az Aligai Fürdőegyesület szerint a döntés fontos eredmény a helyi közösség számára, ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a beruházó később új tervekkel visszatér-e a területre.