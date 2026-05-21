Azahriah és Majka is beveszi a Balaton legpörgősebb helyszínét: elképesztő névsorral indul a nyár a Plázson

Neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek a siófoki Plázs, amelynek szezonnyitója a hétvégén lesz.

A pünkösdi nyitóhétvége pénteken Kökény Attila és Rakonczai Viktor nagyzenekaros koncertjével, valamint Rakonczai Imre fellépésével veszi kezdetét - áll a szervezőknek az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében.

Másnap L.L. Junior áll színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikini ad koncertet a nagyszínpadon, amit hajnalig tartó Video Disco követ. A tavalyinál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azahriah, Desh, Dzsúdló, Majka, a Halott Pénz, Beton.Hofi, Co Lee, Pogány Induló, a BSW, ByeAlex és a Slepp, Follow The Flow, a Carson Coma, a Neoton, az Edda, Rúzsa Magdi, a Parno Graszt, Szikora Róbert és az R-GO, a Hooligans és a Road is - sorolták.

Kitértek rá, az újragondolt külsejű One Nagyszínpadra nemzetközi fellépők is érkeznek: fellép a Gipsy Kings és a Mobb Deep is. Visszatér a Plázsra az AstroFest univerzuma, a WeLove Balaton, az UltraColor és a Balatoni Retro Láz is, péntekenként pedig újra érkezik a Metzker & Friends, és hatalmas bulit ígér a már most dupla telt házas DJ Oti is - olvasható a szervezők közleményében.



