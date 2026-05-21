2026. május 21. csütörtök Konstantin
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bodapest, Magyarország augusztus 08, 2023: Az emberek az évente megrendezett Ozora Fesztiválon a magyarországi Ozora falu közelében.
HelloVidék

Azahriah és Majka is beveszi a Balaton legpörgősebb helyszínét: elképesztő névsorral indul a nyár a Plázson

HelloVidék
2026. május 21. 17:45

Neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek a siófoki Plázs, amelynek szezonnyitója a hétvégén lesz.

A pünkösdi nyitóhétvége pénteken Kökény Attila és Rakonczai Viktor nagyzenekaros koncertjével, valamint Rakonczai Imre fellépésével veszi kezdetét - áll a szervezőknek az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Másnap L.L. Junior áll színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikini ad koncertet a nagyszínpadon, amit hajnalig tartó Video Disco követ. A tavalyinál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azahriah, Desh, Dzsúdló, Majka, a Halott Pénz, Beton.Hofi, Co Lee, Pogány Induló, a BSW, ByeAlex és a Slepp, Follow The Flow, a Carson Coma, a Neoton, az Edda, Rúzsa Magdi, a Parno Graszt, Szikora Róbert és az R-GO, a Hooligans és a Road is - sorolták.

Kitértek rá, az újragondolt külsejű One Nagyszínpadra nemzetközi fellépők is érkeznek: fellép a Gipsy Kings és a Mobb Deep is. Visszatér a Plázsra az AstroFest univerzuma, a WeLove Balaton, az UltraColor és a Balatoni Retro Láz is, péntekenként pedig újra érkezik a Metzker & Friends, és hatalmas bulit ígér a már most dupla telt házas DJ Oti is - olvasható a szervezők közleményében.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Balaton #nyár #programok #buli #szórakozás #koncert #siófok #hellovidék #fesztiválok #nyári szezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:57
17:45
17:29
17:19
17:10
Pénzcentrum
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
2
4 napja
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
3
1 hete
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
4
3 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
5
1 hete
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 17:57
Kvíz: 30 éves a Mission: Impossible! Kifognak rajtad a filmtörténelem lehetetlen küldetései?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 17:10
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, augusztusban viszik a lomot mind a 10 körzetben
Agrárszektor  |  2026. május 21. 17:34
Gyakran veszel konzerv kukoricát? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned