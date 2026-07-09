Nagyot szólt a magyar bor: rangos nemzetközi versenyen taroltak a badacsonyi pincészetek

A 2026-os nemzetközi borversenyek eredményei alapján a badacsonyi borászatok több rangos elismerést szereztek a VinAgora Nemzetközi Borversenyen és a GROW du Monde-on, az olaszrizling nemzetközi versenyén. Az elnyert arany-, platina- és ezüstérmek nem csupán egy-egy pincészet szakmai munkájának elismerései, hanem egy egész borvidék fejlődését, tudását és nemzetközi versenyképességét igazolják – közölte a Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület.

A VinAgora Nemzetközi Borversenyen a badacsonyi borászatok összesen hét arany- és négy ezüst minősítést kaptak. Aranyérmet nyert a Folly Arborétum és Borászat Budai Zöld 2025 és Cédrus 2024 bora, az Éliás Birtok Fent a hegyen Olaszrizling 2024 tétele, a Büttner Borászat Kéknyelű 2022 bora, a Sipos Borház Rajnai Rizling 2024 és Rózsakő 2024 bora, valamint a Sike Balázs Pincéje SBP Badacsonyi Furmint 2023 tétele - írta a közlemény alapján a Turizmus.com.

Ezüst minősítést kapott a Varga Pincészet Aranymetszés Badacsonyi késői szüretelésű Olaszrizling 2022 bora, az Éliás Birtok Megérint Késői szüretelésű Olaszrizling 2023 tétele, a Nimfeum Borászat Rajnai Rizling 2024 bora és a Sipos Borház The Olasz of the Rizlings 2024 bora.

Arany-, ezüst- és platina minősítéseket szereztek a badacsonyi borászatok

„A borversenyeket mindig fontos szakmai visszajelzésnek tekintjük. Nem csupán az érmek számítanak, hanem az is, hogy objektív képet kapjunk arról a munkáról, amelyet a szőlőben és a pincében végzünk” – mondta az elért eredmények kapcsán Éliás Csaba, az Éliás Birtok tulajdonos-borásza.

A GROW du Monde versenyen a Sipos Borház The Olasz of the Rizlings 2024 bora platina minősítést nyert.

„Egy nemzetközi érem soha nem egyetlen pillanat eredménye. Évek munkája, tudatos szőlőművelés, precíz pincemunka, megfelelő terméskorlátozás, a termőhely mély ismerete és számtalan szakmai döntés vezet odáig, hogy egy bor a világ legjobbjai közé kerülhessen” – mondta Sipos Balázs, a Sipos Borház tulajdonosa.

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Aranyérmet szerzett a Folly Arborétum és Borászat Olaszrizling 2025 és Cédrus 2024 bora, a Borbély Családi Pincészet Bács Hegy Badacsonyi Olaszrizling 2023 és Karós Badacsonyi Olaszrizling Limited Selection 2021 tétele, az Éliás Birtok Sziklás Olaszrizling 2024 és Fent a hegyen Olaszrizling 2025 bora, a Laposa Birtok Kápolna Olaszrizling 2021 és Apukám Világa 2023 bora, valamint a Sike Balázs Pincéje Badacsonyi Olaszrizling 2600 2025 tétele.

A közlemény szerint a 2026-os VinAgora és GROW du Monde eredményei azt mutatják, hogy a Badacsonyi borvidék ma már nem csupán hagyományaira lehet büszke, hanem jelenlegi teljesítményére is. A vulkanikus terroir, a helyi szőlőfajták, a modern szakmai szemlélet és a borászok elkötelezettsége együtt olyan minőséget teremt, amely nemzetközi összevetésben is megállja a helyét ‒ írják.