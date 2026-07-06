Ilyen se volt még: elektronikus zene és különleges gasztroshow rázza fel Ópusztaszert

Július 10-én SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol a közönség természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Fellép a francia származású Cooky, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ, és végül Chris Lawyer zárja az estét.

A zenés programok mellett a skanzenben gasztroshow-t tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A programok már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel: színpadra lép a latin dallamokat, a popot és a tradicionális cigányzene elemeit ötvöző Seres Brothers is, bemutatkoznak a térségben működő alapítványok és egyesületek, illetve esélyegyenlőségi divatshow-t is rendeznek.

A Ruhatár × Máté Roland című inspiráló divatbemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón ép és fogyatékossággal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A divat eszközein keresztül hívják fel a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára, lebontva a sztereotípiákat, és megmutatva, hogy ez egy olyan kifutó, ahol mindenki helyet kap. A kezdeményezés megálmodói Szabó Gréta, a szegedi Ruhatár alapítója és Máté Roland műsorvezető, akinek életútja és amputációja szolgált a projekt inspirációjaként. Üzenetük, hogy a korlátok nem határozzák meg az embert, az önazonosság, a kitartás és a bátorság pedig mindenkit képessé tesz arra, hogy büszkén álljon a kifutóra.