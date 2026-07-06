A frissen kirepült fecskék és más apró testű kisállatok a nyári időszakban különösen kiszolgáltatottak: tapasztalatlanságuk miatt könnyen a medence vízébe eshetnek.
Ilyen se volt még: elektronikus zene és különleges gasztroshow rázza fel Ópusztaszert
Július 10-én SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol a közönség természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Fellép a francia származású Cooky, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ, és végül Chris Lawyer zárja az estét.
A zenés programok mellett a skanzenben gasztroshow-t tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A programok már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel: színpadra lép a latin dallamokat, a popot és a tradicionális cigányzene elemeit ötvöző Seres Brothers is, bemutatkoznak a térségben működő alapítványok és egyesületek, illetve esélyegyenlőségi divatshow-t is rendeznek.
A Ruhatár × Máté Roland című inspiráló divatbemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón ép és fogyatékossággal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A divat eszközein keresztül hívják fel a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára, lebontva a sztereotípiákat, és megmutatva, hogy ez egy olyan kifutó, ahol mindenki helyet kap. A kezdeményezés megálmodói Szabó Gréta, a szegedi Ruhatár alapítója és Máté Roland műsorvezető, akinek életútja és amputációja szolgált a projekt inspirációjaként. Üzenetük, hogy a korlátok nem határozzák meg az embert, az önazonosság, a kitartás és a bátorság pedig mindenkit képessé tesz arra, hogy büszkén álljon a kifutóra.
Hamarosan újra vendégeket fogadhat a Zala megyei Pusztaszentlászló termálfürdője. A közel négy éve zárva tartó Aqua Barbara Termálfürdő új tulajdonoshoz kerülhet.
Veszélyes hüllőt fogtak a Balatonban: a szakemberek szerint még lehetnek szabadon, senki ne próbálja megfogni őket
Újabb aligátorteknőst fogtak be a Balatonnál. A hírről a balatonföldvári Teknős Park számolt be közösségi oldalán, ahol azt írták: a veszélyes hüllőt a Balaton északi...
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
A magyar–szlovén határnál, Bödeháza és Zsitkóc között különleges vásár várja a látogatókat: a Barátság Parkban magyar és szlovén termelők együtt kínálják portékáikat.
A Mura egykori állapotát a magyarországi folyószakaszon is számos korábbi beavatkozás alakította át. Most olyan határon átnyúló tervek készültek, amelyek segítenének visszaadni a folyó természetesebb...
Végzetes hiba lehet: zsenális tipp a hazai kertésztől - így kerülheted el a gyümölcsfák kiszáradását
A minap jött szembe velünk az élő mulcskör ötlete. Nem varázslat, inkább egy próbálkozás arra, hogyan lehet a fák köré gyógynövényekből egyfajta zöld takarást kialakítani.
Ti lehúzzátok a héját, és meddig főzitek? Gasztromesénkben most azt is eláruljuk, mitől maradt aranysárga a nagyi baracklekvárja, de hozunk egy kis lekvártörténelmet is...
A Dél-Alföld Meteorológia Facebook-oldalán közzétett videó szerint a körtevélyesi Holt-Tiszán több helyen is haltetemek és elpusztult kagylók láthatók a part mentén.
Július 3. és augusztus 28. között újra megnyitja kapuit a balatoni Kultkikötő: három helyszínen színházi előadássokkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal várják a látogatókat.
A magyarországi fényművészet élvonalába tartozó alkotóknak Victor Vasarely, az op-art világhírű atyja előtt tisztelgő kiállítása megnyitójával kezdetét vette a 10. Zsolnay Fényfesztivál Pécsett.
Látványosan visszahúzódott a Duna a Kisoroszi Szigetcsúcsnál: hatalmas kavicszátonyok emelkedtek ki a mederből, a part helyenként 80–150 méterrel is szélesebbnek tűnik.
Végleg elpusztult az ásotthalmiak egyik legismertebb kultúrtörténeti emléke, a Rózsa Sándor fájaként ismert idős tölgy. A hírt közösségi oldalán jelentette be Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere,...
Kinyílik a Balaton titkos világa: bárki besétálhat a tihanyi kutatók laborjába, ráadásul teljesen ingyen
Mégis mi zajlik a Balaton mélyén? Tihanyban most bárki belenézhet a kutatók munkájába: nyílt nap, labortúrák, előadások és gyerekprogramok – ráadásul ingyen!
Közvetlen közelről sikerült megörökíteni egy farkaskölyköt az Aggteleki Nemzeti Park területén: a fiatal állat annyira kíváncsi volt, hogy egy kutatót is megszimatolt.
Tömeges kagylópusztulás a Ráckevei-Soroksári Dunán: a hazai szakember elárulta, mi okozza a kagylóvészt
Bűzlik a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág, döglött kagylók százai lebegnek a vízen, miközben a ragadozó halak valóságos lakomát csapnak körülöttük. Mégis mi okozhatja a tömeges pusztulást?
70 centit apadt egy zalai tó: előbukkant a víz alatti „erdő” – hátborzongató látvány a parton
Hónapok óta tartó találgatások után pont került a kérdés végére Veszprémben: egy új Lidl áruház nyílik, az előkészületek pedig már javában zajlanak.
Erkélytűz miatt riasztották a tűzoltókat csütörtök reggel Győrben, a Lajta úti panelházhoz, ahol a lángok egy harmadik emeleti lakásra is átterjedtek.
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
Az Orbán-kormány összesen 190,6 milliárd forintot fordított az akkumulátorgyárakat kiszolgáló víziközmű-fejlesztésekre, ennek az összegnek a huszada elég lett volna a Velencei-tóra.
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A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.