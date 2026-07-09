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Kiderült, melyik kisvasútért rajong a fél ország – az első hely sokakat meglephet

Pénzcentrum
2026. július 9. 17:04

A magyarok kedvenc kisvasútja egyértelműen a Lillafüredi és a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút – derül ki egy friss felméréséből. A két bükki kisvonat mögött a gemenci áll a harmadik helyen, amelyet a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és a Királyréti Erdei Vasút követ. Az ötödik helyen a Nagybörzsönyi Erdei Vasút végzett, míg a hatodik helyen holtverseny alakult ki a Gyöngyösi Mátravasút, a balatonfenyvesi és a mecseki kisvasút között. A top 7-es lista végén a Kemencei Múzeumvasút, a Pálházi Erdei Vasút, a Nagycenki Múzeumvasút és a Debreceni Vidámpark és Állatkert kisvasútja szerepel.

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A Lillafüredi Állami Erdei Vasúttal utaznak a legszívesebben a magyarok – mutat rá a Csodásmagyarország.hu 5554 fő részvételével, 2026 tavaszán készült online felmérése. A Miskolctól Garadnáig kanyargó kisvonat a szavazatok 28 százalékát megszerezve került a rangsor élére. Szorosan mögötte végzett az ország legmeredekebb kisvasútja, a szilvásváradi, amelyre a válaszadók 24 százaléka voksolt. A dobogó harmadik fokát hazánk egyetlen ártéri erdészeti kisvasútja, a gemenci foglalta el 9 százalékos eredménnyel.

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A negyedik helyen holtversenyben, egyaránt 6-6 százalékos támogatottsággal szerepel a budapesti Gyermekvasút – ahol a szolgálatot általános iskolás gyermekek látják el –, valamint a Börzsönyben, Kismaros és Királyrét között közlekedő Királyréti Erdei Vasút.

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A népszerűségi lista ötödik helyén 5 százalékos eredménnyel a Nagybörzsönyi Erdei Vasút végzett, amely Magyarország egyetlen csúcsfordítós vasútvonala. A hatodik helyen három vasút osztozik: a Gyöngyösi Mátravasút, a balatonfenyvesi és a mecseki kisvasút egyaránt a szavazatok 3 százalékát szerezte meg. A hetedik helyen négy vasút szerepel: a Kemencei Múzeumvasút, a Zemplénben található Pálházi Erdei Vasút, a Nagycenki Múzeumvasút, valamint a Debreceni Vidámpark és Állatkert kisvasútja egyaránt 2-2 százalékos eredményt ért el.

Pazar élmények a listavezető kisvasutakkal

Az erdei kisvonatozás kiváló program a nyári időszakban, akár családdal, akár párban vagy barátokkal indulunk útnak. A 14 kilométeres útvonalon közlekedő lillafüredi kisvasút a Bükk-hegységen és Diósgyőrön vezet keresztül, két alagúttal és a festői Mélyvölgyi viadukttal, amelyek különleges hangulatot adnak az utazásnak. Vonatozás közben felfedezhetők a környék látnivalói: a Csókási pihenő, a Szent István-barlang és a Molnár-szikla mind könnyen megközelíthetők. Emellett érdemes felkeresni a Hámori-tavat, a Palotaszállót, a lillafüredi vízesést, valamint az újmassai őskohót. A kisvonattal a pisztrángtelephez is el lehet jutni, ahol a látogatók frissen sült pisztrángot kóstolhatnak.

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A Szilvásváradi Állami Erdei Vasút a Fatelep állomástól egészen a 17 méter magas Fátyol-vízesésig szállítja a kirándulókat. Az 5 kilométeres út során hol a patak mentén, hol a völgy sziklái fölött kanyarog a szerelvény, így az utazás igazi kalandnak ígérkezik, ráadásul a Bükk gyönyörű erdői csak fokozzák a látványt. A kisvonat elhalad a Szalajka-halastó mellett, majd a festői Gloriett-tisztáson ér be a végállomásra.

A Gemenci Állami Erdei Vasút 30 kilométeren át kanyarog az Európában is páratlan, védett Gemenci erdőben. Nyomvonala a Duna és a Sió medrét követi, miközben az utasok bepillantást nyerhetnek az ártéri erdő különleges élővilágába. A kisvonat a pörbölyi Ökoturisztikai Központból indul, és Malomtelelőig közlekedik. A környék gyalog, kerékpárral vagy akár kenuval is felfedezhető – az ártéri erdő egyedülálló hangulata pedig garantáltan minden látogatót rabul ejt.
Címlapkép: Getty Images
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