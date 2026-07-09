New Orleans-i hangulat költözik a Balatonhoz: három napig szól a jazz Siófok főterén

Péntektől ismét megtelik zenével Siófok belvárosa: huszonharmadik alkalommal rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivált, ahol három napon át a tradicionális jazz, a dixieland és a swing legjobbjai várják a közönséget. A szabadtéri koncertek idén is ingyenesen látogathatók.

A Balaton egyik legnépszerűbb nyári zenei eseménye, a XXIII. Siófoki New Orleans Jazz Fesztivál 2026. július 10–12. között ismét különleges hangulatot varázsol a város Fő terére. A háromnapos rendezvény célja változatlan: bemutatni a New Orleans-i jazz életvidám világát, a dixieland hagyományait és az improvizatív élő zene különleges atmoszféráját.

A fesztivál pénteken indul, a nyitónapon többek között a Gyergyószentmiklósról érkező Robi Mayer Jazz Band lép színpadra. A programot a Hungarian Banjo Kings koncertje folytatja, majd az est egyik kiemelt fellépője, a több évtizedes múltra visszatekintő Benkó Dixieland Band várja a közönséget.

A szombati nap a dixieland jegyében telik: a látogatók hallhatják a Molnár Dixieland Band és az Apáti Dixieland Band koncertjét is, az estét pedig az Arpi Show lendületes műsora zárja.

A fesztivál vasárnap sem marad zene nélkül: a zárónapon a Canarro és a Hot Jazz Band koncertjei gondoskodnak arról, hogy méltó lezárást kapjon a háromnapos programsorozat.

A szervezők szerint a rendezvény különlegessége, hogy nemcsak a jazzrajongókat szólítja meg: a szabadtéri koncertek családoknak, baráti társaságoknak és a nyári balatoni programokat keresőknek is kikapcsolódást kínálnak. A Fő tér estéről estére megtelik zenével, tánccal és a New Orleans-i életérzést idéző fesztiválhangulattal.

A siófoki nyári programkínálat egyik hagyományos eseménye idén is minden érdeklődő számára nyitott: a XXIII. New Orleans Jazz Fesztivál valamennyi koncertje ingyenesen látogatható.