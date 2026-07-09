Vége a szenvedésnek a kertben, árokparton: 7+1 csodanövény, ami kiválthatja a füvet a száraz nyarakon

Hiába zöld még tavasszal a gyep, a nyári hőség sok ház előtti területet és árokpartot sárga, kiszáradt folttá változtat. Pedig van más út is: egyre többen hagyják el a folyamatos öntözést és fűnyírást igénylő pázsitot, és olyan strapabíró növényekkel váltják ki, amelyek a szárazságot is jobban viselik. Ismeritek például a lépésálló orbáncfüvet? Bűdi Zsolt, a Bács Zrt. vezérigazgatója nemrég erre hívta fel a figyelmet – de mutatunk még néhány remek, alacsony gondozási igényű alternatívát is.

Sokaknak állandó fejtörést okoz, mit kezdjenek a ház előtti füves területtel vagy az árokparttal, ha az történetesen nem számít közterületnek, így a rendben tartása is az ő feladatuk. Az ilyen területek gondozása azonban korántsem egyszerű: az árokpart gyakran túl meredek, nehezen lehet kaszálni vagy fűnyíróval megközelíteni, a munka pedig sok időt és energiát igényel. Ráadásul a végeredmény sem mindig látványos. A nyár közepére a zöld gyep könnyen kiszáradhat, hiába próbáljuk rendszeresen öntözni. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok mellett sokan teszik fel a kérdést: valóban érdemes-e még egy újabb mesterségesen fenntartott füves területet létrehozni és folyamatosan életben tartani?

Egyre népszerűbb alternatíva lehet a virágosítás: különböző szárazságtűrő, talajtakaró növényekkel és évelőkkel ugyanis nemcsak szebbé tehetjük ezeket a problémás részeket, hanem a fenntartási munkát is jelentősen csökkenthetjük. Erre hívta fel a figyelmet friss TikTok-videójában Bűdi Zsolt, a kecskeméti Bács Zrt. tulajdonosa is. Mint fogalmazott, a gyep látványa valóban vonzó, ugyanakkor gyakran komoly víz- és energiaigénnyel jár. Tudatos tervezéssel és néhány egyszerű változtatással azonban megőrizhető a zöld környezet kevesebb erőforrással is – ami kedvezőbb a pénztárcának, a környezetnek és a közérzetünknek egyaránt. A szakember ezúttal egy különleges növényre is felhívta a figyelmet: a lépésálló orbáncfűre, amely szerinte kiváló alternatívája lehet a hagyományos gyepnek, ráadásul minimális gondozást igényel.

Lássuk is, mit tud ez a különleges orbáncfű!

A lépésálló orbáncfű (latin nevén Hypericum calycinum, más néven örökzöld vagy bőrlevelű orbáncfű) egy rendkívül strapabíró talajtakaró növény. Sűrű szőnyeget képez, gyorsan benövi a területet, és segít visszaszorítani a gyomokat. Bár a nevében szereplő „lépésálló” kifejezés kissé megtévesztő lehet: alkalmi áthaladást jól visel, de rendszeres, erős taposásra nem alkalmas, tehát nem helyettesíti teljesen a járható gyepet.

A növény igazi különlegessége nyári virágzása: néhány héten keresztül aranysárga virágokkal borul be, így látványos dísze lehet akár az árokpartoknak vagy a nehezen gondozható kertrészeknek is.

A szakember szerint azonban a legfontosabb tanács ma már nem feltétlenül az, hogy mit ültetünk, hanem az, hogy mennyire tudatosan alakítjuk ki a kertünket. Az árnyékolás, a természetesebb növényhasználat és a kevesebb gondozást igénylő fajok választása egyre fontosabb szempont lehet a változó klímában.

Más évelőkkel is benépesíthetjük az árokpartot

Évekkel ezelőtt találkoztam a Vas megyei Tanakajdon élő nyugdíjas tanítónővel, Molnár Erzsébettel, aki saját falujában indított el egy különleges kezdeményezést: az árokpartok virágosítását. A mozgalom alapja egy régi hagyomány felelevenítése volt, hiszen egykor a vasi falvakban természetesnek számított, hogy a házak előtti területeket növényekkel ültették be.

2008-ban, Ambrózy-Migazzi István halálának 75. évfordulóján Tanakajdon nagyszabású programsorozattal tisztelegtek a „virágos gróf” emléke előtt. A megemlékezés részeként virágos kertekkel és rendezett, növényekkel beültetett árokpartokkal is szerették volna továbbvinni azt a szemléletet, amelynek középpontjában a természet szeretete állt. Ambrózy-Migazzi István botanikus, a Kám határában található Jeli Arborétum alapítója és a hazai kertkultúra egyik meghatározó alakja volt.

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Molnár Erzsébet először saját árokpartját kezdte el beültetni, majd a kezdeményezéshez egyre többen csatlakoztak a faluban. A cél nem egy tökéletesre nyírt gyep kialakítása volt, hanem egy olyan természetesebb, virágos környezet létrehozása, amely kevés gondozással is szép marad. Az árokpart virágosításának egyik legfontosabb titka Molnár Erzsébet szerint, hogy olyan növényeket válasszunk, amelyek valóban bírják az adott körülményeket.

Van néhány szabály, amit érdemes betartani

A talajtakarók előnye ráadásul nemcsak abban rejlik, hogy díszítik a kertet vagy az árokpartot, henm segíthetnek mérsékelni a talajeróziót, visszaszorítani a gyomnövények terjedését, emellett pedig értékes élőhelyet jelenthetnek a beporzóknak, például a méheknek és a lepkéknek is.

Bár a fű sokáig az üres területek kitöltésének legkézenfekvőbb megoldása volt, a változó klíma, a hosszabb aszályos időszakok és a víztakarékos kertészkedés miatt egyre többen keresnek alternatívákat. Az alacsony növekedésű, ellenálló évelők sok esetben praktikusabb választásnak bizonyulhatnak.

Néhány talajtakaró növény, ami könnyen beválhat

Terülő borókák: egyik nagy előnye, hogy rendkívül ellenállóak, kevés gondozást igényelnek, és sűrű hajtásaikkal jól takarják a talajt. A földhöz érő részeik idővel meggyökeresedhetnek, így összefüggő zöld felületet alakíthatnak ki. Nemcsak árokpartokra és rézsűkre, hanem kőedényekbe, sziklakertekbe is jól illenek. Illatos ternye (mézvirág): apró virágaival nemcsak mutatós, hanem a beporzók számára is értékes növény. Napkedvelő, szárazságtűrő faj, amely jól érzi magát jó vízelvezetésű talajban. Rózsák, évelők és kisebb cserjék mellé is ültethető, de önálló talajtakaróként is szépen mutat. Pázsitviola: alacsony növekedésű, párnát képző évelő növény, amely tavasszal látványos virágzással hálálja meg a gondoskodást. Lila, rózsaszín vagy kékeslila virágai miatt sziklakertekben, köves utak mentén és szárazabb kertrészeken is kedvelt választás. Jól bírja a napos helyeket, és megfelelő körülmények között kevés gondozást igényel. Gyapjas tisztesfű (nyuszifül): A legtöbben nyuszifülként ismerik ezt a különleges megjelenésű növényt. Ezüstös, puha levelei miatt díszítőértéke is jelentős, miközben szárazságtűrő és kevés gondozást igényel. A jó vízelvezetésű talajt kedveli, és kifejezetten jól érzi magát napos, meleg helyeken. Nagy meténg: A nagy meténg örökzöld évelő talajtakaró, amely a talaj közelében terjedve gyorsan összefüggő zöld felületet alkothat. Levelei egész évben díszítenek, tavasszal pedig lila vagy fehér virágokkal jelenik meg. Árnyékosabb kertrészekre is jó választás lehet, ahol a talaj nem szárad ki teljesen. Mohalevelű kőtörőfű: Ez az alacsony termetű évelő elsősorban sziklakertekben és kövesebb területeken érzi jól magát. Tavasszal apró, rózsaszín árnyalatú virágaival díszít. Félárnyékos vagy világos helyre, jó vízelvezetésű talajba érdemes ültetni, és mérsékelt öntözéssel tartható szépen. Kövirózsa (Sempervivum): az egyik legismertebb szárazságtűrő növény. Nevéhez híven rendkívül ellenálló, húsos leveleiben vizet raktároz, ezért a napos, köves, száraz helyeken is jól fejlődik. Kevés gondozást igényel, különösen sziklakertekben, rézsűkön vagy kavicsos kertrészeken mutat jól.

Ahhoz, hogy a talajtakaró növények valóban betöltsék szerepüket, végezetül még néhány szempontot érdemes figyelembe venni. Elsőként mindig a terület adottságait vizsgáljuk meg. Nem mindegy például, mennyi napfényt kap az árokpart, milyen a talaj vízháztartása, illetve mennyire van kitéve a szárazságnak. A napos, akár egész nap tűző területekre elsősorban szárazságtűrő növényeket válasszunk, míg az árnyékosabb, nedvesebb részekre olyan fajokat érdemes telepíteni, amelyek ezeket a körülményeket kedvelik.

A kert mérete és a növények terjedési tulajdonságai szintén fontosak: egyes fajok gyorsan összefüggő szőnyeget alkotnak, mások inkább kisebb foltok díszítésére alkalmasak.