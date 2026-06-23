Újabb 30 magyar településen vezetnek be vízkorlátozást: tilos locsolni, autót mosni, kiürültek a tározók

A tartós kánikula és a megugró vízfogyasztás miatt rendkívüli intézkedésre kényszerültek Zala megye több településén. A szolgáltató szerint a rendszer tartalékai kimerültek, ezért nemcsak nyomáscsökkenésre, hanem egyes helyeken átmeneti vízhiányra is számítani kell.

"Bekövetkezett, amitől tartottunk, amiért kértük a II. fokú vízkorlátozás elrendelését. A tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást. A két nagy medence (Zalaszentgrót, Kehidakustány) is leürült." - közölte Facebook-oldalán a Zalavíz Zrt. A vízszolgáltató szerint az elmúlt időszak rendkívül meleg időjárása és a jelentősen megnövekedett vízfelhasználás olyan terhelést jelentett a rendszer számára, amelyet már nem tud teljes mértékben kiszolgálni.

A közlemény szerint a zalaszentgróti és a kehidakustányi víztározók is leürültek, a víziközmű-rendszer tartalékai elfogytak. Emiatt a következő napokban a térség több pontján nyomáscsökkenés, illetve szakaszosan jelentkező vízhiány is előfordulhat.

A vízkorlátozás értelmében tilos:

tömlővel locsolni,

tömlővel gépjárművet mosni,

tömlővel udvart vagy járdát tisztítani.

A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy mindenki a lehető legtakarékosabban használja az ivóvizet, és csak a legszükségesebb célokra vegye igénybe a hálózatot.

Közel harminc települést érint az intézkedés

A Zalavíz Zrt. II. fokú vízkorlátozás bevezetését javasolta többek között Zalaszentgróton, Kehidakustányban, Zalaszántón, Türjén, Zalacsányban, Zalaapátiban, Nemesbükön, Szentgyörgyváron, valamint számos további zalai településen.

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Az érintett települések listáján összesen közel harminc település szerepel: Almásháza, Bazsi, Bókaháza, Döbröce, Esztergályhorváti, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentgrót és Zalaszentlászló.

A szolgáltató már korábban figyelmeztetett arra, hogy a megnövekedett vízigény miatt a rendszer egyre nehezebben tudja biztosítani az ellátást. A helyzet alakulását nagyban befolyásolhatja az időjárás, illetve az, hogy a lakosság mennyire tudja visszafogni a vízfelhasználást.

A szakemberek szerint a takarékos vízhasználat most nemcsak ajánlott, hanem elengedhetetlen ahhoz, hogy a térségben mindenki számára biztosítható maradjon az ivóvízellátás.