A nemzetközi elemzések alapján összeállított mutatók hűen tükrözik, hogy mely városok képesek a legmagasabb életminőséget biztosítani a lakóik számára.
Itt a 10+1-es toplista: íme a vidéki Magyarország leggyerekbarátabb strandjai 2026-ban - friss árakkal
Csúszdaparkok, élményfürdők és családi strandok versengenek a nyaralók kegyeiért, de az árak között óriási a különbség. Megnéztük, melyik a 10+1 legjobb értékelést kapott vidéki gyerekbarát fürdő került fel egy népszerű TikTok-listára, és azt is, mennyit kell fizetni 2026-ban a belépőkért.
Ahogy nemrég a HelloVidék is megírta, hihetetlen, de létezik olyan vidéki strand, ahol délután mindössze 1000 forintért lehet csobbanni az ország egyik legkülönlegesebb gyógyvizében. A Mesteri Barlangfürdő ilyen hely: igazi retró strandélményt kínál, ahol a hangulat legalább annyira vonzó, mint maga a gyógyvíz. Másutt- erről is nemrég hoztunk egy külön kis összeállítást - több olyan fürdő is működik, ahol a születésnapos vendégek évente egyszer teljesen ingyen léphetnek be.
A valóság azonban az, hogy egy egész napos családi strandolás ma már könnyen több tízezer forintos kiadást jelenthet. Éppen ezért sokan előre összehasonlítják a belépőárakat, figyelik a családi kedvezményeket, és azt is, melyik fürdőt ajánlják leginkább a látogatók. Most egy népszerű TikTok-videó nyomán gyűjtöttük össze azokat a hazai fürdőket, amelyeket a készítők a legfelkapottabb, leggyerekbarátabb strandok közé soroltak. A lista nemcsak a felnőtt-, diák- és babajegyek árait mutatja meg, hanem a Google-értékeléseket is, így könnyebb képet kapni arról, hol milyen élményre számíthatnak a családok.
Nem véletlen, hogy egyre többen figyelik az árakat
Nem véletlen, hogy egyre többen figyelik a belépőárakat. A hazai fürdőkben ma már jellemzően 5–7 ezer forint között mozog egy felnőtt napijegy ára, ugyanakkor a kisebb termálfürdőkben ennél olcsóbban is lehet fürdőzni, míg a legnépszerűbb élményfürdőkben és víziparkokban a belépő ára akár 10–12 ezer forint fölé is emelkedhet.
A mostani listánk - amit a TikTok videó alapján készítettünk - nemcsak a felnőtt-, diák- és babajegyek árait mutatja meg, hanem a Google-értékeléseket is, így könnyebb képet kapni arról, hol milyen élményre számíthatnak a családok.
Itt a lista: 10+1 legnépszerűbb gyerekbarát strand vidéken
A TikTok-on hozott toplista első ránézésre nem okoz igazán meglepetést: a rangsor élén jól ismert, országosan is erős brandű fürdők állnak, mint a debreceni Aquaticum, a gyulai Várfürdő vagy a nyíregyházi Aquarius. A közös bennük, hogy mindhárom komplex, élmény- és családbarát fürdő, ahol a hangsúly nem csak a strandoláson, hanem a komplett „egész napos élménycsomagon” van: csúszdák, élménymedencék, termál- és wellnessrészlegek együtt. Ez nemcsak a magas, 4,5–4,6 körüli Google-értékelésekben tükröződik, hanem abban is, hogy évek óta stabilan a leglátogatottabb vidéki fürdők között szerepelnek.
|Város
|Strand
|Felnőtt
|Diák
|Babajegy
|Google-értékelés
|1.
|Debrecen
|Aquaticum Strand
|6 900 Ft
|5 850 Ft
|100 Ft (3 év alatt)
|4,6
|2.
|Gyula
|Várfürdő
|5 300 Ft
|4 900 Ft
|500 Ft (6 év alatt)
|4,6
|
3.
|
Nyíregyháza
|
Aquarius Élmény- és Parkfürdő
|7 600 Ft
|6 100 Ft
|400 Ft (3 év alatt)
|4,5
|
4.
|
Szeged
|
Napfényfürdő Aquapolis
|5 700 Ft
|3 100 Ft
|Ingyenes (4 év alatt)
|4,5
|5.
|Hajdúszoboszló
|Hungarospa
|6 500 Ft
|5 500 Ft
|600 Ft (4 év alatt)
|4,4
|6.
|Zalakaros
|Zalakarosi Fürdő
|7 400 Ft
|6 300 Ft
|400 Ft (3 év alatt)
|4,4
|7.
|Eger
|Termál- és Strandfürdő
|5 500 Ft
|4 400 Ft
|Ingyenes (4 év alatt)
|4,3
|8.
|Miskolctapolca
|Ellipsum Strandfürdő
|5 700 Ft
|4 000 Ft
|Ingyenes (4 év alatt)
|4,3
|9.
|Mogyoród
|Aquaréna Csúszdapark
|12 400 Ft
|9 900 Ft (15–25 év), 6 800 Ft (3–14 év)
|Ingyenes (3 év alatt)
|4,2
|10.
|Mezőkövesd
|Strandfürdő
|5 500 Ft
|4 700 Ft
|500 Ft (3 év alatt)
|4,0
|11.
|Győr
|RQ Vízi Élménypark
|8 900 Ft
|6 800 Ft
|800 Ft (4 év alatt)
|3,8
A másik közös pont az árstruktúra: a 3 év alatti vagy kisgyermekes kedvezmények szinte mindenhol erősek, miközben a felnőtt jegyek már inkább a prémium, több szolgáltatást lefedő kategóriát képviselik. Összességében a lista inkább ráerősít a már eleve népszerű, jól kiépített vidéki fürdők dominanciájára, de azért egy-két kevésbé ismert szereplőt is beemel a mezőnybe – szóval így is érdemes átböngészni.
Július 10-én SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Ópusztaszeren. Fellép a francia származású Cooky, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ...
Életveszély a kertekben: így fulladhatnak meg a kisállatok a medencékben – egy apró lépéssel életeket menthetsz
A frissen kirepült fecskék és más apró testű kisállatok a nyári időszakban különösen kiszolgáltatottak: tapasztalatlanságuk miatt könnyen a medence vízébe eshetnek.
Drasztikus vízügyi lépésre kényszerülnek: teljesen megbénul a hajózás ezen a fontos vízi úton + Fotók
Vízvisszatartás a Hortobágy–Berettyón: 45 centiméterrel emelik a vízszintet, megszűnik az áthajózás az Árvízkapunál.
Ismét lehet fürdőzni a Szelidi-tóban: a strandot a legfrissebb vízminőségi vizsgálatok eredményei alapján újra megnyitották a látogatók előtt.
Hamarosan újra vendégeket fogadhat a Zala megyei Pusztaszentlászló termálfürdője. A közel négy éve zárva tartó Aqua Barbara Termálfürdő új tulajdonoshoz kerülhet.
Veszélyes hüllőt fogtak a Balatonban: a szakemberek szerint még lehetnek szabadon, senki ne próbálja megfogni őket
Újabb aligátorteknőst fogtak be a Balatonnál. A hírről a balatonföldvári Teknős Park számolt be közösségi oldalán, ahol azt írták: a veszélyes hüllőt a Balaton északi...
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
A magyar–szlovén határnál, Bödeháza és Zsitkóc között különleges vásár várja a látogatókat: a Barátság Parkban magyar és szlovén termelők együtt kínálják portékáikat.
A Mura egykori állapotát a magyarországi folyószakaszon is számos korábbi beavatkozás alakította át. Most olyan határon átnyúló tervek készültek, amelyek segítenének visszaadni a folyó természetesebb...
Végzetes hiba lehet: zsenális tipp a hazai kertésztől - így kerülheted el a gyümölcsfák kiszáradását
A minap jött szembe velünk az élő mulcskör ötlete. Nem varázslat, inkább egy próbálkozás arra, hogyan lehet a fák köré gyógynövényekből egyfajta zöld takarást kialakítani.
Ti lehúzzátok a héját, és meddig főzitek? Gasztromesénkben most azt is eláruljuk, mitől maradt aranysárga a nagyi baracklekvárja, de hozunk egy kis lekvártörténelmet is...
A Dél-Alföld Meteorológia Facebook-oldalán közzétett videó szerint a körtevélyesi Holt-Tiszán több helyen is haltetemek és elpusztult kagylók láthatók a part mentén.
Július 3. és augusztus 28. között újra megnyitja kapuit a balatoni Kultkikötő: három helyszínen színházi előadássokkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal várják a látogatókat.
A magyarországi fényművészet élvonalába tartozó alkotóknak Victor Vasarely, az op-art világhírű atyja előtt tisztelgő kiállítása megnyitójával kezdetét vette a 10. Zsolnay Fényfesztivál Pécsett.
Látványosan visszahúzódott a Duna a Kisoroszi Szigetcsúcsnál: hatalmas kavicszátonyok emelkedtek ki a mederből, a part helyenként 80–150 méterrel is szélesebbnek tűnik.
Végleg elpusztult az ásotthalmiak egyik legismertebb kultúrtörténeti emléke, a Rózsa Sándor fájaként ismert idős tölgy. A hírt közösségi oldalán jelentette be Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere,...
Kinyílik a Balaton titkos világa: bárki besétálhat a tihanyi kutatók laborjába, ráadásul teljesen ingyen
Mégis mi zajlik a Balaton mélyén? Tihanyban most bárki belenézhet a kutatók munkájába: nyílt nap, labortúrák, előadások és gyerekprogramok – ráadásul ingyen!
Közvetlen közelről sikerült megörökíteni egy farkaskölyköt az Aggteleki Nemzeti Park területén: a fiatal állat annyira kíváncsi volt, hogy egy kutatót is megszimatolt.
Tömeges kagylópusztulás a Ráckevei-Soroksári Dunán: a hazai szakember elárulta, mi okozza a kagylóvészt
Bűzlik a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág, döglött kagylók százai lebegnek a vízen, miközben a ragadozó halak valóságos lakomát csapnak körülöttük. Mégis mi okozhatja a tömeges pusztulást?
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.