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HelloVidék

Itt a 10+1-es toplista: íme a vidéki Magyarország leggyerekbarátabb strandjai 2026-ban - friss árakkal

Pais-Horváth Szilvia
2026. július 7. 11:30

Csúszdaparkok, élményfürdők és családi strandok versengenek a nyaralók kegyeiért, de az árak között óriási a különbség. Megnéztük, melyik a 10+1 legjobb értékelést kapott vidéki gyerekbarát fürdő került fel egy népszerű TikTok-listára, és azt is, mennyit kell fizetni 2026-ban a belépőkért.

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Ahogy nemrég a HelloVidék is megírta, hihetetlen, de létezik olyan vidéki strand, ahol délután mindössze 1000 forintért lehet csobbanni az ország egyik legkülönlegesebb gyógyvizében. A Mesteri Barlangfürdő ilyen hely: igazi retró strandélményt kínál, ahol a hangulat legalább annyira vonzó, mint maga a gyógyvíz. Másutt- erről is nemrég hoztunk egy külön kis összeállítást - több olyan fürdő is működik, ahol a születésnapos vendégek évente egyszer teljesen ingyen léphetnek be. 

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A valóság azonban az, hogy egy egész napos családi strandolás ma már könnyen több tízezer forintos kiadást jelenthet. Éppen ezért sokan előre összehasonlítják a belépőárakat, figyelik a családi kedvezményeket, és azt is, melyik fürdőt ajánlják leginkább a látogatók. Most egy népszerű TikTok-videó nyomán gyűjtöttük össze azokat a hazai fürdőket, amelyeket a készítők a legfelkapottabb, leggyerekbarátabb strandok közé soroltak. A lista nemcsak a felnőtt-, diák- és babajegyek árait mutatja meg, hanem a Google-értékeléseket is, így könnyebb képet kapni arról, hol milyen élményre számíthatnak a családok.

Nem véletlen, hogy egyre többen figyelik az árakat

Nem véletlen, hogy egyre többen figyelik a belépőárakat. A hazai fürdőkben ma már jellemzően 5–7 ezer forint között mozog egy felnőtt napijegy ára, ugyanakkor a kisebb termálfürdőkben ennél olcsóbban is lehet fürdőzni, míg a legnépszerűbb élményfürdőkben és víziparkokban a belépő ára akár 10–12 ezer forint fölé is emelkedhet.

A mostani listánk - amit a TikTok videó alapján készítettünk - nemcsak a felnőtt-, diák- és babajegyek árait mutatja meg, hanem a Google-értékeléseket is, így könnyebb képet kapni arról, hol milyen élményre számíthatnak a családok.

Itt a lista: 10+1 legnépszerűbb gyerekbarát strand vidéken

A TikTok-on hozott toplista első ránézésre nem okoz igazán meglepetést: a rangsor élén jól ismert, országosan is erős brandű fürdők állnak, mint a debreceni Aquaticum, a gyulai Várfürdő vagy a nyíregyházi Aquarius. A közös bennük, hogy mindhárom komplex, élmény- és családbarát fürdő, ahol a hangsúly nem csak a strandoláson, hanem a komplett „egész napos élménycsomagon” van: csúszdák, élménymedencék, termál- és wellnessrészlegek együtt. Ez nemcsak a magas, 4,5–4,6 körüli Google-értékelésekben tükröződik, hanem abban is, hogy évek óta stabilan a leglátogatottabb vidéki fürdők között szerepelnek.

  Város Strand Felnőtt Diák Babajegy Google-értékelés
1. Debrecen Aquaticum Strand 6 900 Ft 5 850 Ft 100 Ft (3 év alatt) 4,6
2. Gyula Várfürdő 5 300 Ft 4 900 Ft 500 Ft (6 év alatt) 4,6

3.

Nyíregyháza

Aquarius Élmény- és Parkfürdő

 7 600 Ft 6 100 Ft 400 Ft (3 év alatt) 4,5

4.

Szeged

Napfényfürdő Aquapolis

 5 700 Ft 3 100 Ft Ingyenes (4 év alatt) 4,5
5. Hajdúszoboszló Hungarospa 6 500 Ft 5 500 Ft 600 Ft (4 év alatt) 4,4
6. Zalakaros  Zalakarosi Fürdő 7 400 Ft 6 300 Ft 400 Ft (3 év alatt) 4,4
7. Eger Termál- és Strandfürdő 5 500 Ft 4 400 Ft Ingyenes (4 év alatt) 4,3
8. Miskolctapolca Ellipsum Strandfürdő 5 700 Ft 4 000 Ft Ingyenes (4 év alatt) 4,3
9. Mogyoród Aquaréna Csúszdapark 12 400 Ft 9 900 Ft (15–25 év), 6 800 Ft (3–14 év) Ingyenes (3 év alatt) 4,2
10. Mezőkövesd Strandfürdő 5 500 Ft 4 700 Ft 500 Ft (3 év alatt) 4,0
11. Győr RQ Vízi Élménypark 8 900 Ft 6 800 Ft 800 Ft (4 év alatt) 3,8

A másik közös pont az árstruktúra: a 3 év alatti vagy kisgyermekes kedvezmények szinte mindenhol erősek, miközben a felnőtt jegyek már inkább a prémium, több szolgáltatást lefedő kategóriát képviselik. Összességében a lista inkább ráerősít a már eleve népszerű, jól kiépített vidéki fürdők dominanciájára, de azért egy-két kevésbé ismert szereplőt is beemel a mezőnybe – szóval így is érdemes átböngészni.

 
Címlapkép: Getty Images
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