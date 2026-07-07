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400 milliós felújítás formálja át a vidéki város főterét: már a helyére került a legendás műemlék

HelloVidék
2026. július 7. 10:45

Hónapokig tartó restaurálás után ismét a helyére került Dunaújváros egyik legfontosabb történelmi jelképe. A több száz éves Szentháromság-szobor felállításával régi főtér is visszanyerheti eredeti arculatát.

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Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a dunaújvárosi Pentele városrész egyik legjelentősebb örökségvédelmi beruházása. A restaurálást követően visszakerült eredeti helyére a megújult Szentháromság-szobor, amely hosszú idő után ismét meghatározó eleme lehet az egykori főtérnek. A szobor helyreállítását Káldi Richárd restaurátor-szobrászművész végezte. A szakember az elmúlt hónapokban az alkotás sérült és hiányzó részeit restaurálta, hogy az ismét eredeti szépségében fogadhassa a látogatókat - írta a Dunaújváros.

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A restaurálás befejezését követően a szobor elemei Dunaújvárosba érkeztek, ahol daru segítségével emelték vissza őket a helyükre. Az összeállítás nagy pontosságot igényelt, hiszen a több elemből álló műemlék minden részét gondosan kellett illeszteni.

Dunaújváros önkormányzata Pentele városrész főterének felújítását is tervezi

Az MTI mai híre szerint az infrastrukturális fejlesztésre és felújításra 400 millió forint európai uniós támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretéből Dunaújváros.

Tájékoztatásuk szerint a fejlesztendő terület Dunaújváros mezővárosi területének - régi nevén Dunapentelének - a központja, az egykori Szentháromság tér, amely már csak részlegesen tölti be eredeti szerepét. A település legnagyobb kiterjedésű városrészének szüksége van egy funkcionáló, a terület értékeit és hagyományait is megfelelően reprezentáló alközpontra - tették hozzá. Azt írták, a tervezett projekt a zöldinfrastruktúra, valamint a közösségi és kulturális tevékenységet magában foglaló épület fejlesztése révén járul hozzá a célok teljesüléséhez, egyben támogatva a közösségi és alközponti funkció erősödését a területen.
Címlapkép: Getty Images
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