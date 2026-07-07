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Búcsúzik a népszerű vidéki mozi legendás terme: nem várt óriásmaratonnal zárul egy korszak
Búcsú a régi Nagyteremtől címmel maratoni vetítéssorozattal búcsúztatják az Apolló mozi ikonikus termét Debrecenben: július 17-19. között a moziban három napon át szinte megállás nélkül vetítenek filmeket, hogy méltó módon köszönhessenek el a látogatók a Kertész Mihály-teremtől, amely közel három évtized után utoljára fogadja nézőit jelenlegi formájában - közölte a mozit működtető Főnix Rendezvényszervező Kft.
Közleményükben felidézték, hogy az Apolló mozi nagyterme 1997-ben nyerte el mai arculatát, és az elmúlt közel harminc évben generációk filmes élményeinek meghatározó helyszínévé vált. A teremben július 26-án vetítenek utoljára a jelenlegi formában, majd teljes körű megújulás kezdődik, hogy szeptember 7-én modern technikai megoldásokkal, még magasabb komforttal és új élményekkel várják vissza közönséget - jelezték.
A Búcsú a régi Nagyteremtől fesztivál július 17-én, pénteken 16 órakor kezdődik: az Apolló mozi történetének leghosszabb, csaknem 53 órás, non-stop vetítéssorozata várja a közönséget. A három nap során délután, este, éjszaka, hajnalban és reggel is folyamatosan peregnek a filmek a Kertész Mihály-teremben. A programban minden korosztály találhat kedvére valót: kultikus klasszikusok, közönségkedvencek és a legújabb mozisikerek váltják egymást - írták.
Hozzátették: a fesztivál műsorán szerepel többek között a Mátrix, az Avatar, az Eredet, az Egy csodálatos elme, a Con Air - A fegyencjárat, A múmia, A Da Vinci-kód, A Wall Street farkasa, az Ál/Arc, valamint az idei év egyik legjobban várt alkotása, az Odüsszeia is.
A fesztivál valamennyi vetítésére egységesen 2026 forintért válthatók jegyek, így a közönség nemcsak egy különleges filmes maraton részese lehet, hanem jelképes áron búcsúzhat el Debrecen egyik legismertebb mozitermétől - írták a szervezők.
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