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Nem várt kiadás érheti a strandolókat: fizetőssé válhat a parkolás a népszerű Balaton-parti városban
Újra napirendre került a fizetős parkolás Balatonalmádiban. Az önkormányzat kérdőívben méri fel a helyiek, a nyaralótulajdonosok és a turisták véleményét arról, támogatnák-e a díjköteles parkolás bevezetését a nyári főszezonban, vagy akár egész évben.
A nyári csúcsszezonban évről évre komoly kihívást jelent a parkolás a Balaton-parti településeken. Balatonalmádiban most ismét előtérbe került a kérdés: a város önkormányzata lakossági felmérést indított arról, hogyan lehetne kezelni az egyre nagyobb parkolási terhelést. A város hivatalos honlapján elérhető kérdőívben nemcsak a helyiek, hanem a nyaralótulajdonosok, a rendszeresen visszatérő vendégek és a turisták is elmondhatják véleményüket a jelenlegi helyzetről - írta a Veol.hu.
A felmérésből jól látszik, hogy az önkormányzat konkrét intézkedések lehetőségét is vizsgálja. A kitöltők értékelhetik többek között:
- a fizetős parkolás bevezetését a nyári főszezonban,
- a fizetős parkolás egész éves alkalmazását,
- az időkorlátos parkolás lehetőségét,
- új parkolók létesítését,
- P+R parkolók kialakítását,
- valamint a szabálytalan parkolás szigorúbb ellenőrzését és szankcionálását.
Emellett a válaszadók külön értékelhetik a parkolási helyzetet a turistaszezonban és azon kívül is.
Több frekventált területet is érinthet
A kérdőív több kiemelt városrészt is nevesít. A vizsgált helyszínek között szerepel:
- a Wesselényi strand környéke,
- a káptalanfüredi strand,
- a budatavai strand,
- a Városház tér,
- a Baross Gábor út,
- valamint több belvárosi és lakóövezeti utca.
A cél annak felmérése, hogy mely területeken okozza a legnagyobb problémát a parkolóhelyek hiánya.
Már tavaly is komoly vitát váltott ki a terv
A fizetős parkolás ötlete nem újkeletű Balatonalmádiban. A kérdés már 2025 őszén is heves lakossági vitákat eredményezett. A korábbi elképzelések szerint két díjfizetési övezetet alakítottak volna ki: az egyik a vízpart és a vasút közötti területet érintette volna, míg a másik a belváros legforgalmasabb parkolóira terjedt volna ki.
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A novemberi lakossági fórumon Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere hangsúlyozta, hogy akkor még nem született végleges döntés. Elmondása szerint ugyan elkészült egy hatástanulmány és egy szakmai munkaanyag, de a bevezetésről csak a lakossági vélemények figyelembevételével kívántak dönteni.
A strandoknál nyáron telnek meg leggyorsabban a parkolók
A parkolási problémák elsősorban a nyári szezonban jelentkeznek. A legnagyobb terhelés rendszerint a Wesselényi strand környékén tapasztalható, ahol egy napsütéses hétvégén már délelőtt megtelnek a parkolóhelyek. Hasonlóan nagy a forgalom a könyvtár előtti Pannónia parkolóban is, miközben a város távolabbi utcáiban még gyakran találhatók szabad helyek. A Wesselényi strand egyik vonzereje jelenleg éppen az, hogy a környéken még ingyenesen lehet parkolni, ezért a most zajló felmérés eredménye a nyaralók és a turisták számára is fontos lehet.
A kérdőív kitöltésével az önkormányzat azt szeretné felmérni, hogy a parkolási gondok kezelésére mely megoldásokat támogatják leginkább az érintettek. A fizetős parkolás bevezetéséről egyelőre nem született döntés, a jelenlegi konzultáció célja a lakossági és üdülőtulajdonosi vélemények összegyűjtése. (A felmérés július 31-ig tölthető ki - ITT.)
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