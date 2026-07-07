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Extra nyári könnyítés jött: itt már támogatják a strandbelépőket - sok család tízezreket spórolhat
Jelentős segítséget kaphatnak idén nyáron a családok a strandoláshoz. Egyes népszerű fürdőkben 20–25 százalékos kedvezménnyel lehet belépőt váltani.
A nyári szünet egyik legnagyobb kiadása sok család számára a strandolás, különösen akkor, ha több gyermekkel indulnak útnak. Most azonban kedvező döntés született: a móri önkormányzat támogatást biztosít a strandbelépők megvásárlásához, amely több népszerű fürdőben is felhasználható - írta a Feol.hu.
A támogatás 2026. július 1. és augusztus 31. között érhető el a móri lakóhellyel rendelkező családok számára.
Három népszerű fürdőben is olcsóbb lehet a strandolás
A kedvezmény több fürdőben is igénybe vehető:
- 25 százalékos kedvezmény jár, ha egyszerre vásárolnak két felnőtt- vagy nyugdíjasbelépőt, valamint legalább egy gyermek- vagy diákjegyet.
- A családi jegyekre és a családi kiegészítő jegyekre is 25 százalékos kedvezmény jár.
- A családi belépők 20 százalékkal olcsóbban vásárolhatók meg, legyen szó egy-, két- vagy háromgyermekes családokról.
Az önkormányzat célja, hogy a nyári szünetben minél több család számára legyen elérhető a közös kikapcsolódás. Egy többgyermekes család esetében egy-egy strandolás ma már könnyen 15–25 ezer forintos kiadást is jelenthet, így a 20–25 százalékos kedvezmény érezhető megtakarítást hozhat.
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