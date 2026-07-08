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Berobban a Tisza-tó: két fesztivál, lampionos hajók és több tucat program egyetlen hétvégén

HelloVidék
2026. július 8. 19:17

Július közepén három napra fesztiválvárossá válik Tiszafüred: egyszerre rendezik meg a Tisza-tó Fesztet és a hagyományos Tiszafüredi Halasnapokat. A programok között koncertek, kerékpáros felvonulás, kézműves vásár, főzőverseny, gyermekprogramok és látványos lampionos csónakfelvonulás is szerepel.

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Különleges nyári hétvégére készül Tiszafüred: július 9–11. között két nagyszabású rendezvény várja a Tisza-tóhoz érkezőket. A Tisza-tó Feszt és a Tiszafüredi Halasnapok programjai több ponton kapcsolódnak egymáshoz, így a látogatók három napon keresztül válogathatnak a kulturális, családi és szórakoztató események között.

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A Tisza-tó Feszt július 9-én, csütörtökön indul a Morotva Kerékpáros Pihenőparkban. A nyitónapon többek között Nótár Mary, Burai, Essemm, Henn, Arina, The Crew Project, Bréda Bia, Regán Lili, Koósz és Pullmax lép színpadra. Pénteken olyan előadók várják a közönséget, mint Krisz Rudi, Groovehouse, Dr BRS, Kozmix, Peat Jr., Loving Arms és Newik, míg szombaton többek között TNT, ByeAlex és a Slepp, Fehér Krisztián, Tomy Montana, Stadium X, Nigel Stately és Berry Pappa koncertje szerepel a programban.

Biciklis felvonulással indulnak a Halasnapok

A Tiszafüredi Halasnapok július 10-én, pénteken délután kezdődnek. A rendezvény egyik nyitóprogramja a családi kerékpáros felvonulás lesz. A résztvevőket 15:15-től várják a tiszafüredi Fő téren, az indulás 15:30-kor kezdődik. A szervezők arra biztatják a kerékpárosokat, hogy díszítsék fel biciklijeiket, akár virágokkal, színes kiegészítőkkel vagy jelmezekkel is.

A hivatalos megnyitó 16:30-kor kezdődik, ezt követően több kulturális program várja az érdeklődőket: fellép a Tisza-tavi AMI Néptánccsoport, a Pipás zenekar, majd Sihell Ferry és a Sheela – Cserháti Zsuzsa emlékkoncert is szerepel a pénteki programban.

Vásár, főzőverseny és gyermekprogramok szombaton

Július 11-én, szombaton már reggel elkezdődnek a programok. Az Örvényi Morotvánál 7 és 11 óra között gyermek horgászversenyt rendeznek, 8 órától pedig megnyílik a Tiszafüredi Régiség- és Kézműves Vásár a Halas téren. A vásárban régi tárgyak, retró kincsek, kézműves termékek, használati tárgyak, ételek és italok között válogathatnak a látogatók.

A délelőtt egyik fő attrakciója a halászlé- és bográcsos főzőverseny lesz, a családokat pedig többek között kerékpáros ügyességi verseny, kézműves foglalkozások, rendőrségi szimulátor, Hungarikum játéktér és fotósarok várja.

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Lampionos csónakfelvonulás zárja a napot

A szombati program egyik leglátványosabb eseménye a FüredFény – Lampionos csónakfelvonulás lesz. A résztvevőket 21 órától várják az Albatrosz Kikötőben, a felvonulás pedig 21:30-kor indul. A kivilágított csónakok útvonala érinti az Albatrosz Kikötőt, a Morotva Kerékpáros Pihenőparkot, a Szabadstrandot és a Kérész Központot.

A szervezők szerint a háromnapos eseménysorozat célja, hogy minden korosztály számára kínáljon programot: a koncertek mellett a hagyományőrzés, a helyi értékek, a kézművesség és a családi kikapcsolódás is fontos szerepet kap.

A rendezvények több programja ingyenesen látogatható, így a júliusi hétvégén érdemes lehet ellátogatni Tiszafüredre, ahol egyszerre két fesztivál hangulata tölti meg a Tisza-tó partját.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
43 perce
Ott még viszonylag egyben volt a környezet, azt is gyorsan tönkre kell tenni. Várom mikor kezdik körbeépíteni a szokásos betonfalanszterrel.
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