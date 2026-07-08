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Lebontják az ikonikus 30 éves zalai jurtát: kiderült, mi lesz a Gébártó-tó különlegességével
HelloVidék

Lebontják az ikonikus 30 éves zalai jurtát: kiderült, mi lesz a Gébártó-tó különlegességével

HelloVidék
2026. július 8. 14:15

Harminc éve készült el a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház különleges kazah típusú jurtája, amely azóta a zalai népművészet egyik különleges értékévé vált. A jubileum alkalmából most lebontják a kiállítótérben álló nemezsátrat, hogy egyetlen napra látványos bemutató keretében az udvaron ismét felépítsék.

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Különleges jubileumot ünnepelnek Zalaegerszegen: harmincéves lett a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház híres jurtája. A 1996-ban készült kazah típusú nemezsátor története azonban nem ér véget – sőt, a születésnap alkalmából ismét láthatják a látogatók azt a folyamatot, ahogy egy jurta felépül - írta a Zalamedia.hu.

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A Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagjai épp 30 éve készítették el a jurtát, hosszú előkészítő munka után. A különleges vállalkozást a honfoglalás 1100. évfordulójára meghirdetett pályázat inspirálta, valamint egy korábban készült Fejér megyei nemezsátor. A jurta elkészítését komoly kutatómunka előzte meg: a készítők régészeti és történelmi könyveket, valamint közép-ázsiai, orosz nyelvű szakirodalmat is tanulmányoztak, hogy minél hitelesebben idézzék meg a hagyományos nemezsátrak világát.

Az elkészült építményt évtizedeken keresztül különböző rendezvényekre vitték el a Kárpát-medencében. A jurta sok helyen megfordult, minden alkalommal lebontották, majd újra felállították. 2019-ben azonban új szerepet kapott: a megújult gébárti alkotóház állandó kiállításának része lett. A kiállítóteret ráadásul magához a sátorhoz igazították, ezért kör alakú helyiséget alakítottak ki számára.

Egy napra ismét felépítik a szabadban

A harmincadik évforduló alkalmából a szervezők most ismét megmutatják a közönségnek a jurtaépítés hagyományát. Devecz Zsuzsanna, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke tájékoztatása szerint július 11-én, a Gébárt Feszten látványépítéssel várják az érdeklődőket. A program keretében a jurtát kihozzák jelenlegi helyéről, majd délelőtt 10 órától közösen, bemutató keretében építik fel az alkotóház udvarán. A rendezvényen emellett mesterségbemutatók, népi játszóház és családi programok is várják a látogatókat.

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Új nemeztakaró is készült a jubileumra

A jubileumi programhoz kapcsolódva új belső díszítés is készül a jurtába. Júniusban két alkalommal dolgoztak azon a nemeztakarón, amely már a fesztivál napján a sátor belső terét díszíti majd. A munkát két tapasztalt nemezes szakmai vezető, Gömbös Katalin és Horváth Éva segítette. Ők annak idején a jurta elkészítésében is meghatározó szerepet vállaltak.

A Gébárt Feszt napján egy különleges „jurtamozi” is várja a látogatókat: archív felvételek segítségével mutatják be a jurta születésének történetét és az elmúlt harminc év legfontosabb pillanatait. A jubileumhoz kapcsolódóan fotódokumentációs kiállítás is nyílik, amely a fesztivál napjától egy hónapon át lesz látogatható. A július 11-i Gébárt Feszt programjai ingyenesek, a szervezők családokat, kézműveseket és a népi kultúra iránt érdeklődőket is várják a különleges évfordulós eseményre.
Címlapkép: Getty Images
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