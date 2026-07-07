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Nem várt szerepben tűnik fel Pindroch Csaba: különlegesebb világtalálkozót szerveznek a palócok
A VIII. Palóc Világtalálkozót rendezik meg július 18-án a Nógrád vármegyei Somoskőújfaluban, az esemény fővédnöke Pindroch Csaba salgótarjáni születésű Jászay Mari-díjas színművész lesz - mondta a főszervező az MTI-nek.
A palócság képviselői Magyarországról, a Felvidékről (Szlovákia), Kárpátaljáról (Ukrajna) és a Délvidékről (Szerbia) érkeznek, hogy együtt mutassák meg a palóc hagyományok élő világát, azt, hogy a palócság ma is élő, gazdag és értékteremtő közösség - hangsúlyozta Berze Mariann. Elmondta, hogy a somoskőújfalui Kakuk Lovasudvarban lesznek hagyományőrző bemutatók és lakodalmas felvonulás, kulturális műsorok, ismeretterjesztő előadások, kiállítások a jurtákban, népi játszóház és a kézműves vásár, de gasztronómiai élményekkel is várják a látogatókat.
Este 19 órakor kezdődik a Nógrád Táncegyüttes gálaműsora, ezt követi a Dűvő, majd a Barackmag zenekarok koncertje, utóbbi tüzesostoros bemutatóval. Mint Berze Mariann hangsúlyozta, a Palóc Világtalálkozó az egyetlen olyan alkalom, amikor Tardoskeddtől a Barkóságig, Budapest keleti vidékétől Ózdig és a délvidéki Kupuszináig a palóc emberek találkozhat egymással. Külön kiemelte a kárpátaljai Nagydobrony részvételét, amelynek lakói a háború árnyékában élik mindennapjaikat, és abból a közegből kiszakadva érkeznek a Palóc Világtalálkozóra.
"Mivel hozzánk mindenki ingyen, a saját erejéből jön, támogatás nélkül, ezt óriási dicséretnek, megbecsülésnek éljük meg, mi szervezők" - fogalmazott. Elmondta azt is, hogy a Palóc Világtalálkozó az elmúlt évek során több tízezer látogatót vonzott, és mára a Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb hagyományőrző eseményévé vált.
"Mi, palócok, egy történelmileg szétszakított népcsoport vagyunk. Sokáig nem volt könnyű felvállalni palóc származásunkat. Nyelvjárásunkat, beszédünket sokan gúnyolták, számos iskolában a tájszólás eltüntetésére törekedtek, pedig éppen ezek jelentik kulturális örökségünk egyik legértékesebb részét" - emlékeztetett a főszervező.
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A világtalálkozón átadják a Szeder Fábián-díjat is, ezt azok kaphatják, akik példamutató életművel szolgálják a palóc nép hagyományainak, nyelvének, népzenéjének, tánckultúrájának, népművészetének, szellemi és tárgyi örökségének megőrzését, gyarapítását és továbbörökítését. A kitüntetés névadója elsőként tárta fel és örökítette meg hitelesen a palóc nép nyelvi és kulturális sajátosságait. A díjat korábban megkapta Agócs Gergő népzenész, Pál István dudás és Tóth Imre, a Palóc tájszótár szerzője is.
Pindroch Csaba az idei rendezvény fővédnöke, védnöki feladatot lát még el a Nógrád Táncegyüttes, Kovács-Benko Fruzsina Borbála felvidéki népdalénekes és a Dűvő Zenekar. A program állandó védnöke Jakab Sándor, a Hazajáró műsorvezetője.
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