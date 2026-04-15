Évek óta elhagyatottan áll a Balaton-part egyik legértékesebb ingatlana: hamarosan elképesztő összegért cserélhet gazdát
A Balaton-part egyik legértékesebb szakaszán, a Balatonalmádi Széchenyi sétányán új tulajdonost keres egy különleges múltú épület: árverésre bocsátották az egykori postás üdülőt, amely évek óta üresen áll, és most milliárdos licittel kerülhet új kézbe.
A Balaton egyik kiemelt partszakaszán található, ősfás parkban fekvő épületegyüttes régóta a város elhagyatott, mégis sokat emlegetett ingatlanai közé tartozik. A Széchenyi sétány és az Erzsébet királyné út közötti területen álló egykori postás üdülő 1935-ben nyitotta meg kapuit, és évtizedeken át a hazai üdülőkultúra egyik jellegzetes helyszíne volt - írta a Veol.hu.
A komplexum három épületből áll: egy 35 szobás főépületből, egy földszintes üdülőházból és egy kisebb villából. A több mint három és fél holdas, parkosított terület generációk számára jelentett balatoni pihenőhelyet, mára azonban az idő és az elhanyagoltság nyomai határozzák meg az összképet.
Üresen álló, mégis értékes ingatlan
Az utóbbi években az épületegyüttes fokozatosan kiürült, 2020 óta pedig gyakorlatilag kihasználatlanul áll. Bár időnként – például helytörténeti és kulturális rendezvények alkalmával – megnyitották a parkot a látogatók előtt, a főépületek állapota folyamatosan romlott.
Az ingatlanhirdetés fotói alapján a komplexum ma is őrzi a klasszikus balatoni üdülők hangulatát: tágas park, sétányok, régi villaépítészeti részletek, ugyanakkor belül jelentős felújításra szoruló terek és elavult infrastruktúra jellemzi.
Árverésen keres új gazdát
Az ingatlan most hivatalos árverés keretében kerül piacra. A folyamatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bonyolítja a Magyar Posta Zrt. megbízásából.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hirdetés szerint a teljes alapterület 2757 négyzetméter, az épületek állapota közepes, energetikai besorolásuk E. A kikiáltási ár 1,37 milliárd forint, az árverési biztosíték 137 millió forint, a licitlépcső pedig 2 millió forint. Az elektronikus árverés 2026. április 24-én indul, és április 30-ig tart.
A Balaton-part közelsége, a történeti jelentőség és az ősfás környezet miatt a terület komoly fejlesztési potenciállal bír. A szakértői értékelések alapján a jövőben több irány is elképzelhető: boutique hotel, apartmanház, rendezvényhelyszín vagy akár kulturális funkció is helyet kaphatna az egykori üdülő területén. Ugyanakkor a jelenlegi műszaki állapot jelentős beruházást igényel, így a leendő befektető előtt komoly döntés áll: egy patinás balatoni üdülőkorszak darabját menti meg, vagy a teljes átépítés mellett új funkciót ad az ingatlannak.
Címlapkép: Széchenyi sétány, a felvétel Postás üdülő parkjában készült. 1939. Fortepan/ Fotó adományozó, Kenderessy Tibor
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.