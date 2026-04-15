Fotó: Fortepan
HelloVidék

Évek óta elhagyatottan áll a Balaton-part egyik legértékesebb ingatlana: hamarosan elképesztő összegért cserélhet gazdát

HelloVidék
2026. április 15. 14:45

A Balaton-part egyik legértékesebb szakaszán, a Balatonalmádi Széchenyi sétányán új tulajdonost keres egy különleges múltú épület: árverésre bocsátották az egykori postás üdülőt, amely évek óta üresen áll, és most milliárdos licittel kerülhet új kézbe.

A Balaton egyik kiemelt partszakaszán található, ősfás parkban fekvő épületegyüttes régóta a város elhagyatott, mégis sokat emlegetett ingatlanai közé tartozik. A Széchenyi sétány és az Erzsébet királyné út közötti területen álló egykori postás üdülő 1935-ben nyitotta meg kapuit, és évtizedeken át a hazai üdülőkultúra egyik jellegzetes helyszíne volt - írta a Veol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A komplexum három épületből áll: egy 35 szobás főépületből, egy földszintes üdülőházból és egy kisebb villából. A több mint három és fél holdas, parkosított terület generációk számára jelentett balatoni pihenőhelyet, mára azonban az idő és az elhanyagoltság nyomai határozzák meg az összképet.

Fotó: Fortepan Magyarország, Balatonalmádi, Postás üdülőház 1940-ben Fotó adományozó: Csókay Ágnes

Üresen álló, mégis értékes ingatlan

Az utóbbi években az épületegyüttes fokozatosan kiürült, 2020 óta pedig gyakorlatilag kihasználatlanul áll. Bár időnként – például helytörténeti és kulturális rendezvények alkalmával – megnyitották a parkot a látogatók előtt, a főépületek állapota folyamatosan romlott.

Az ingatlanhirdetés fotói alapján a komplexum ma is őrzi a klasszikus balatoni üdülők hangulatát: tágas park, sétányok, régi villaépítészeti részletek, ugyanakkor belül jelentős felújításra szoruló terek és elavult infrastruktúra jellemzi.

Ingatlan.comIngatlan.com

Árverésen keres új gazdát

Az ingatlan most hivatalos árverés keretében kerül piacra. A folyamatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bonyolítja a Magyar Posta Zrt. megbízásából.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hirdetés szerint a teljes alapterület 2757 négyzetméter, az épületek állapota közepes, energetikai besorolásuk E. A kikiáltási ár 1,37 milliárd forint, az árverési biztosíték 137 millió forint, a licitlépcső pedig 2 millió forint. Az elektronikus árverés 2026. április 24-én indul, és április 30-ig tart.

A Balaton-part közelsége, a történeti jelentőség és az ősfás környezet miatt a terület komoly fejlesztési potenciállal bír. A szakértői értékelések alapján a jövőben több irány is elképzelhető: boutique hotel, apartmanház, rendezvényhelyszín vagy akár kulturális funkció is helyet kaphatna az egykori üdülő területén. Ugyanakkor a jelenlegi műszaki állapot jelentős beruházást igényel, így a leendő befektető előtt komoly döntés áll: egy patinás balatoni üdülőkorszak darabját menti meg, vagy a teljes átépítés mellett új funkciót ad az ingatlannak.

Címlapkép: Széchenyi sétány, a felvétel Postás üdülő parkjában készült. 1939. Fortepan/ Fotó adományozó, Kenderessy Tibor
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #ingatlan #turizmus #beruházás #magyarország #árverés #ingatlanpiac #magyar posta #ingatlanfejlesztés #ingatlanok #hellovidék

