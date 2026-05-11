Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium leendő vezetője hétfőn bejelentette, hogy Tárkányi Zsoltot kéri fel a tárca parlamenti államtitkárának.
116 férőhelyes munkásszálló épülhet a Balatonnál: okoszebra és új csomópont is jöhet
Munkásszállás épül a keszthelyi Kertvárosban, a beruházás azonban nemcsak egy új, 116 férőhelyes szállót jelent: teljes közlekedési csomópontot is átépítenek, okoszebra létesül, és régóta várt infrastrukturális fejlesztések indulnak el a városrészben.
A keszthelyi projektet a hévízi székhelyű Balaton Service Center Kft. valósítja meg. A tervek szerint a 36 lakóegységből álló épületegyüttes két- és négyágyas szobákból áll majd, de helyet kap portaszolgálat, közösségi tér, mosoda és betegszoba is - írta a tvkeszthely.hu.
A beruházó szerint elsősorban magyar munkavállalóknak szeretnének korszerű lakhatást biztosítani, mivel a térségben jelenleg nincs kifejezetten ilyen célra kialakított modern szálláshely. A fejlesztés azonban jóval túlmutat magán a munkásszállón. A környéken teljes közlekedési átalakítás indul: megújul az útpálya, kibővítik a buszöblöket, korszerűsítik a közvilágítást és a csapadékvíz-elvezetést is.
A kertvárosiak számára talán a legfontosabb elem mégis az új gyalogátkelő lesz
Tóth Balázs szerint egy úgynevezett okoszebra épül, amely a jelenlegi szabályozás szerinti legmagasabb biztonsági szintet képviseli. „Ez a kertvárosiak egyik régi vágya volt, hogy biztonságosan át lehessen kelni ezen a szakaszon” – fogalmazott a képviselő.
A városrészben jelenleg három buszöböl található, de egyiknél sincs gyalogátkelőhely. Az önkormányzat célja, hogy a mostani fejlesztést további zebrák is kövessék: a tervek szerint a másik két átkelő kialakítása a következő időszakban indulhat el. Az útépítési munkák várhatóan 2026. június 20-ig tartanak, maga a munkásszálló pedig 2027 áprilisára készülhet el. A kivitelezésben zalai vállalkozások is részt vesznek, ami a beruházó szerint a helyi gazdaságot is erősítheti.
