Borospince Tokajban, Magyarországon.
HelloVidék

Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ

HelloVidék
2026. április 15. 10:15

Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik el – a termelés más telephelyen folytatódik.

Június 30-án bezár a Balatonboglár egyik meghatározó borászati üzeme, a balatonboglári borgazdaság feldolgozó telephelye – közölte a társaság. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult az alapanyag-ellátás, így a hetvenes években épült, nagy kapacitású üzem működtetése már nem hatékony. A bezárás 26 munkavállalót érint, a cég ígérete szerint velük szemben „felelős és támogató módon” járnak el - írta az Infostrat.hu.

A vállalat hangsúlyozta: a termelés nem szűnik meg, hanem a borvidéken belül más telephelyen folytatódik, változatlan mennyiségben és minőségben. A BB márka továbbra is jelen lesz a boltok polcain, így a fogyasztók várhatóan nem érzékelnek majd változást.

Több évtizedes múlt zárul le

A borgazdaság története az 1950-es évekig nyúlik vissza, amikor a Balaton déli partján nagyszabású szőlőtelepítések kezdődtek. 1956-ban jött létre a Balatonboglári Állami Gazdaság, amely az ország egyik legnagyobb szőlőtermesztési és borászati központjává vált. A térség adottságai – a tó közelsége, a gyorsan melegedő levegő, a védett domboldalak és a löszös talaj – ideális feltételeket biztosítottak a szőlőtermesztéshez.

A hetvenes években indult el a feldolgozó üzem, amely korszerű, úgynevezett reduktív technológiával dolgozott. Az innen kikerülő egyik első bor, egy Csabagyöngye, már 1972-ben nemzetközi sikert aratott, ezüstérmet nyert Budapesten egy borversenyen, ezzel a borgazdaság nemzetközi ismertséget is szerzett.

Piacváltás és átalakulás

A nyolcvanas évekre a borgazdaság jelentős exporttevékenységet épített ki, boraik eljutottak többek között a Szovjetunióba és Nyugat-Németországba is. A rendszerváltás után, 1993-ban a cég részvénytársasággá alakult, majd magántulajdonba került, miközben a BB márkanév országosan ismertté vált.

Az utóbbi években azonban a borászati piac és a szőlőellátás szerkezete jelentősen átalakult. A társaság közlése szerint a balatonboglári üzem kapacitása a jelenlegi környezetben már nem használható ki gazdaságosan, ezért döntöttek a telephely bezárása mellett.

A lépés egy korszak végét jelenti a Balaton déli partján, ugyanakkor a cég szerint a borászat jövője biztosított: a termelés folytatódik, a márka pedig változatlanul meghatározó szereplő marad a hazai piacon.
 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:07
11:06
10:43
10:28
10:15
Pénzcentrum
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
2 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
3 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
4
6 napja
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
5
3 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 10:03
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Agrárszektor  |  2026. április 15. 10:27
Igazi aranybánya ez a magyar élelmiszer: milliárdokat hoz a konyhára