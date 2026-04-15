Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ

Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik el – a termelés más telephelyen folytatódik.

Június 30-án bezár a Balatonboglár egyik meghatározó borászati üzeme, a balatonboglári borgazdaság feldolgozó telephelye – közölte a társaság. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult az alapanyag-ellátás, így a hetvenes években épült, nagy kapacitású üzem működtetése már nem hatékony. A bezárás 26 munkavállalót érint, a cég ígérete szerint velük szemben „felelős és támogató módon” járnak el - írta az Infostrat.hu.



A vállalat hangsúlyozta: a termelés nem szűnik meg, hanem a borvidéken belül más telephelyen folytatódik, változatlan mennyiségben és minőségben. A BB márka továbbra is jelen lesz a boltok polcain, így a fogyasztók várhatóan nem érzékelnek majd változást.

Több évtizedes múlt zárul le

A borgazdaság története az 1950-es évekig nyúlik vissza, amikor a Balaton déli partján nagyszabású szőlőtelepítések kezdődtek. 1956-ban jött létre a Balatonboglári Állami Gazdaság, amely az ország egyik legnagyobb szőlőtermesztési és borászati központjává vált. A térség adottságai – a tó közelsége, a gyorsan melegedő levegő, a védett domboldalak és a löszös talaj – ideális feltételeket biztosítottak a szőlőtermesztéshez.

A hetvenes években indult el a feldolgozó üzem, amely korszerű, úgynevezett reduktív technológiával dolgozott. Az innen kikerülő egyik első bor, egy Csabagyöngye, már 1972-ben nemzetközi sikert aratott, ezüstérmet nyert Budapesten egy borversenyen, ezzel a borgazdaság nemzetközi ismertséget is szerzett.

Piacváltás és átalakulás

A nyolcvanas évekre a borgazdaság jelentős exporttevékenységet épített ki, boraik eljutottak többek között a Szovjetunióba és Nyugat-Németországba is. A rendszerváltás után, 1993-ban a cég részvénytársasággá alakult, majd magántulajdonba került, miközben a BB márkanév országosan ismertté vált.

Az utóbbi években azonban a borászati piac és a szőlőellátás szerkezete jelentősen átalakult. A társaság közlése szerint a balatonboglári üzem kapacitása a jelenlegi környezetben már nem használható ki gazdaságosan, ezért döntöttek a telephely bezárása mellett.

A lépés egy korszak végét jelenti a Balaton déli partján, ugyanakkor a cég szerint a borászat jövője biztosított: a termelés folytatódik, a márka pedig változatlanul meghatározó szereplő marad a hazai piacon.

